Само пройдёт: терапевт назвала 4 болезни, которые не нужно лечить

Насморк, слабость, температура не всегда повод бежать в аптеку. Часто это просто признаки эффективной работы иммунитета. Врач-терапевт Ксения Семченко рассказала «Рамблеру», когда можно обойтись без лечения.

© Freepik

Человеческий иммунитет — сложная многоуровневая система, формировавшаяся миллионы лет эволюции. Он состоит из врождённого (неспецифического) и адаптивного (специфического) иммунитета, которые работают сообща. Кожа и слизистые оболочки (в носу, во рту, лёгких, кишечнике) — это первая линия защиты, которая физически препятствует проникновению патогенов. Если они всё же проникают, в дело вступают иммунные клетки, циркулирующие в крови и лимфе.

«Симптомы вроде температуры, насморка, кашля или воспаления по сути — это реакции организма, направленные на борьбу с инфекцией. Например, повышение температуры (лихорадка) усиливает работу иммунных клеток, напрямую воздействует на патогены и в сочетании с другими факторами обеспечивает иммунную защиту». Ксения Семченко врач-терапевт, кардиолог сети клиник «Семейная»

Какие состояния проходят сами

Лёгкая простуда (ОРВИ)

Насморк, небольшое першение в горле при нормальной или слегка повышенной температуре (до 38 °C) обычно длятся 5–7 дней. Когда вирусные частицы попадают в слизистую носа, иммунная система активизируется. Увеличивается выработка слизи, чтобы физически вымыть возбудителя из организма, а чихание и кашель помогают изгнать раздражители и инфицированные частицы из дыхательных путей. Заложенность — результат воспаления и расширения кровеносных сосудов в слизистой носа. Всё это сужает носовые проходы и затрудняет дыхание. Это часть иммунного ответа, чтобы локализовать инфекцию и доставить иммунные клетки к месту её проникновения.

Достаточно покоя, обильного тёплого питья и промывания носа.

Назван единственный витамин, который поможет от простуды

Переутомление

Головную боль напряжения, слабость после недосыпа или стресса можно устранить полноценным отдыхом.

Такие состояния возникают из-за перенапряжения мышц шеи и головы, снижения уровня нейромедиаторов, отвечающих за устойчивость к боли и нагрузке. Недостаток сна и стресс приводят к повышению уровня гормона стресса кортизола, спазму сосудов и уменьшению притока кислорода к мозгу. В результате появляются головная боль и чувство слабости.

Головная боль: какая бывает и чем лечить

Незначительное расстройство пищеварения

С лёгким несварением после диетической погрешности можно справиться за сутки с помощью щадящей диеты и восполнения потери жидкости. Оно связано с временной перегрузкой желудка и кишечника. При избыточном или непривычном питании нарушается баланс между количеством поступившей еды и выработкой пищеварительных ферментов и желчи, поэтому расщепление и усвоение замедляются. Это может сопровождаться тяжестью, газообразованием и кратковременным дисбалансом микрофлоры.

Эпизодическая диарея возникает как защитная реакция: ускоренное продвижение содержимого кишечника помогает быстрее вывести раздражающие вещества или избыток непривычной еды. В этот момент может временно снижаться всасывание воды и электролитов, что и приводит к жидкому стулу. Обычно такое состояние проходит самостоятельно в течение 1–2 дней.

Россиян проинструктировали, что можно и нельзя есть при диарее

Лёгкая крапивница

Единичная аллергическая реакция на новый продукт или косметику, как правило, быстро (около суток) сходит на нет после того, как устранён провокатор.

Обычно это острый, но кратковременный иммунный ответ. При первом контакте с новым продуктом иммунная система ошибочно воспринимает его как угрозу. В ответ она начинает вырабатывать специфические антитела — иммуноглобулины E(IgE). Этот этап называется сенсибилизацией и обычно проходит без видимых симптомов. Когда вы снова используете этот продукт, IgE-антитела связываются с аллергеном, запуская каскад реакций. Иммунные клетки высвобождают большое количество гистамина и других воспалительных веществ. Именно гистамин вызывает типичные симптомы: покраснение, зуд, отёк, сыпь. Иммунитет таким образом пытается быстро вывести «врага» из организма.

Когда наблюдать, а когда нужно к врачу

Наблюдение и домашние меры допустимы, если:

Симптомы слабо выражены и не мешают обычной жизни.

Температура ниже 38,0 °C и хорошо переносится.

Нет тревожных красных флагов.

Нужно немедленно обратиться к врачу, если появились:

Высокая температура (стойкая — выше 39°C и сопровождается ухудшением общего состояния).

(стойкая — и сопровождается ухудшением общего состояния). Сильная боль (головная, в животе, груди).

(головная, в животе, груди). Выраженная одышка или чувство нехватки воздуха в покое.

или чувство нехватки воздуха в покое. Спутанность сознания, дезориентация.

дезориентация. Неукротимая рвота или диарея, признаки обезвоживания (сухость во рту, отсутствие мочи).

признаки обезвоживания (сухость во рту, отсутствие мочи). Сыпь, которая быстро распространяется или выглядит как кровоизлияния.

или выглядит как кровоизлияния. Симптомы длятся дольше 3–5 дней и не сходят на нет.

«Ключевой принцип — динамика. Банальная простуда идёт на спад через 3–4 дня: температура снижается, самочувствие улучшается. Тревожный признак — если на пятый день становится хуже. Например, новый скачок температуры или появляется сильный кашель с мокротой. Это может указывать на присоединение бактериальной инфекции и развитие таких осложнений, как бронхит или пневмония», — объясняет врач.

Срок в три-четыре дня условен, но помогает не пропустить ухудшение. Любой симптом, который нарушает привычную жизнь, вызывает сильный дискомфорт или длится дольше недели, — веская причина проконсультироваться со специалистом. Если тревожно, лучше перестраховаться.

Главное

Лёгкая простуда с насморком, першением в горле и температурой до 38 °C, переутомление с головной болью и слабостью, лёгкое расстройство пищеварения и кратковременная диарея, а также единичная лёгкая крапивница обычно проходят сами без лечения — достаточно отдыха, обильного питья, щадящей диеты и устранения раздражителя. Наблюдать за состоянием дома допустимо при лёгких симптомах и температуре ниже 38 °C, без красных флагов. К врачу нужно обратиться при высокой температуре (>39 °C), сильной боли, выраженной одышке, спутанности сознания, неукротимой рвоте или диарее, признаках обезвоживания, нарастающей сыпи, быстром ухудшении или если симптомы не проходят через 3–5 дней. Главный принцип — следить за динамикой: неопасные проблемы идут на спад через 3–4 дня, ухудшение вместо улучшения — сигнал, что нужна медицинская помощь.

Важные исследования