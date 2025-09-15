Учёные рассказали, как защититься от редких переломов

Фтор, свинец, а также инфекции могут вызвать патологическое уплотнение костей. При этом они становятся хрупкими, из-за чего возрастает риск переломов. Разобрались, почему возникает остеосклероз и можно ли с этим что-то сделать.

Остеосклероз — процесс (часто патологический), при котором кости становятся плотнее. Происходит это из-за увеличения и утолщения компактной костной ткани (в костях есть ещё рыхлая — губчатая ткань, в которой находится костный мозг).

Сами кости при остеосклерозе не увеличиваются. Повышается их плотность, из-за чего они становятся уязвимы к переломам. На первый взгляд это кажется странным, но этому есть логичное объяснение.

Дело в том, что прочность и плотность — понятия разные. У здоровой кости балочная (трабекулярная) структура. Архитектура костных балок и обеспечивает прочность кости (благодаря этому они выдерживают большие нагрузки). При остеосклерозе откладывание компактного вещества происходит хаотично. Кость уплотняется, но при этом нарушается её балочная архитектура, из-за чего она становится ломкой. Кроме того, при этой патологии может уменьшаться пространство для костного мозга. Это приводит к анемии и/или нарушению свёртываемости крови из-за снижения уровня тромбоцитов.

Что происходит при остеосклерозе

Избыточная активность остеобластов. Это клетки, которые производят костную ткань.

А эти клетки разрушают костные элементы.

Благодаря уравновешенной работе остеокластов и остеобластов старая костная ткань разрушается и заменяется на новую. Однако при остеосклерозе этот баланс нарушен (в сторону образования плотных костных тканей).

Физиологический и патологический остеосклероз

Остеосклероз — это не всегда патологический процесс. Например, у детей и подростков кости также уплотняются в процессе роста. В таком случае говорят о физиологическом остеосклерозе. Такие же процессы происходят и после переломов, когда кость срастается. Во всех других случаях остеосклероз носит патологический характер.

Почему это происходит

Выделяют множество причин, на фоне которых происходит уплотнение костей. Чаще всего это:

Заболевания костей. Как правило, это тяжёлые инфекционные и воспалительные поражения костей (например, остеомиелит). На этом фоне кроме разрушения кости происходит и усиленное компенсаторное уплотнение.

Интоксикация фтором. Исследования показывают, что у людей, живущих в районах с повышенным содержанием фтора в воде, уровень заболеваемости остеосклерозом выше.

Отравление свинцом. Свинец стимулирует активность остеобластов и угнетает остеокласты, что приводит к увеличению образования костной ткани.

Генетические факторы. Есть несколько наследственных заболеваний, при которых возникает остеосклероз. Среди таковых — остеопетроз (или мраморная болезнь), дизостеосклероз, пикнодизостоз, склеростеоз и другие.

Как проявляется

Специфических признаков нет. Проявления зависят от конкретного заболевания, которое стоит за этим состоянием. Чаще всего пациенты жалуются на:

боли в костях;

в костях; снижение подвижности суставов;

подвижности суставов; повышенную хрупкость и риск переломов.

Иногда отмечают изменения в анализах крови из-за нарушения кроветворения.

Наследственные формы проявляются раньше и чаще более ярко выражены. Например, при мраморной болезни кости становятся слишком плотными, что приводит к сужению костномозговых каналов, анемии, нарушению слуха и зрения. Для пикнодизостоза характерны низкий рост, укорочение конечностей и склонность к переломам.

Более мягкие формы (например, дизостеосклероз или полосчатая остеопатия) могут протекать доброкачественно, их часто обнаруживают на рентгенографии случайно.

Что делать

Диагностикой и лечением остеосклероза занимаются врач-ортопед, травматолог или ревматолог (в зависимости от причины и специфики заболевания). Диагноз устанавливают на основе рентгенографии. В некоторых случаях врач может также направить на КТ или МРТ (иногда это нужно для детализации изменений в кости).

Лечение

Оно направлено на устранение основного заболевания. Поэтому терапия зависит от диагноза. Например, при остеомиелите пациенту назначают антибиотики, противовоспалительные препараты, а также проводят хирургическую санацию очагов. При отравлениях фтором или свинцом проводят дезинтоксикационную терапию.

Наследственные формы остеосклероза вылечить невозможно. В таких случаях терапия симптоматическая. Например, при необходимости это:

переливание крови;

крови; устранение инфекций;

инфекций; ортопедические операции (для предотвращения деформаций костей);

(для предотвращения деформаций костей); трансплантация костного мозга (в тяжёлых случаях).

В запущенных ситуациях, когда консервативное лечение не помогает, патологические участки кости удаляют с последующим протезированием.

Главное

Остеосклероз — это не самостоятельная болезнь, а проявление разных болезней, когда кости становятся плотнее, но при этом более хрупкими. Причины разные — от инфекций до тяжёлых наследственных заболеваний. Доброкачественные варианты могут протекать бессимптомно, тогда как некоторые наследственные формы приводят к тяжёлым последствиям.

