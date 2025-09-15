Названы 5 лекарств для потенции: разобрались, какие работают

Эректильная дисфункция, или импотенция, — это не только интимная проблема. Она может указывать на проблемы с сердцем, диабет или гормональные нарушения. У многих мужчин трудности с эрекцией случаются время от времени, и это нормально. Но если проблема повторяется регулярно, важно не игнорировать её. Разобрались, какие методы лечения работают и что говорят исследования.

Почему возникает

Эрекция — результат работы мозга, гормонов, нервов, сосудов и мышц. Если нарушается хотя бы одно звено, возникают проблемы с потенцией. Причинами могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, болезни нервной системы, побочные эффекты лекарств. Важную роль играют стресс, тревога и депрессия. Иногда эректильная дисфункция развивается сразу по нескольким причинам: физическое недомогание усиливает тревогу, а психологическое напряжение усугубляет проблему.

Чем лечат

Самый известный подход — препараты из группы ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). Это силденафил, тадалафил, варденафил. Лекарства усиливают приток крови к половому члену в ответ на сексуальную стимуляцию и помогают достичь и поддержать эрекцию. Они не работают без возбуждения и не улучшают сексуальное желание.

Возможные нежелательные эффекты: головная боль, покраснение лица, заложенность носа, расстройство желудка или изменения зрения.

Ингибиторы ФДЭ-5 безопасны для большинства мужчин, но есть исключения. Их нельзя сочетать с нитратами (лекарствами от стенокардии), а также применять при тяжёлых сердечно-сосудистых болезнях и очень низком давлении. Поэтому выбор препарата и дозы всегда должен делать врач.

Если ФДЭ-5 не подходят или неэффективны, есть другие методы: инъекции алпростадила, вакуумные устройства или хирургические имплантаты.

Заместительную терапию тестостероном используют только у мужчин с доказанным низким уровнем гормона (гипогонадизм). В таких случаях она улучшает общее самочувствие и либидо и врач может назначить её в дополнение к другим методам. Однако данные исследований противоречивы: крупный метаанализ показал, что значимый эффект чаще фиксировали в работах, частично поддержанных фармкомпаниями.

Растительные и натуральные средства

Адаптогены

К ним относят женьшень, элеутерококк, родиолу и лимонник. Эти растения помогают повысить энергию и устойчивость к стрессу. Исследования показывают возможный положительный эффект, но не хватает данных рандомизированных клинических испытаний. Для подтверждения эффективности и безопасности этих средств необходимы дальнейшие исследования. При этом чаще отмечают улучшение общего самочувствия, чем прямое влияние на сексуальную функцию.

Продукты и напитки

Сок свёклы благодаря содержанию нитратов может повышать уровень оксида азота и улучшать кровоток, однако убедительных данных именно по лечению эректильной дисфункции пока нет.

Исследования фиксируют влияние на эндотелиальную функцию, но переносить эти результаты напрямую на эректильную дисфункцию преждевременно. Гранатовый сок также изучали: в одном небольшом рандомизированном исследовании у мужчин с дисфункцией наблюдали лишь тенденцию к улучшению, без статистической значимости. Эти данные рассматривают как пилотные.

Безопасность

Натуральные средства могут взаимодействовать с лекарствами и вызывать побочные эффекты. Поэтому любые добавки и травы стоит обсуждать с врачом, особенно если уже назначено лечение препаратами.

Что ещё может помочь

Модификация образа жизни играет ключевую роль в профилактике и лечении эректильной дисфункции.

Физическая активность

Даже простая ходьба способна снижать риск болезни. В исследовании Гарвардского университета 30 минут пеших прогулок в день уменьшали вероятность развития проблемы на 41%. Умеренные нагрузки помогают восстановить сексуальную функцию у мужчин среднего возраста с ожирением.

Контроль здоровья

Высокое давление, повышенный холестерин, диабет и лишний вес повреждают сосуды, в том числе питающие половой член. Увеличение объёма талии напрямую связано с ростом риска эректильной дисфункции: у мужчин с окружностью талии 106 см вероятность эректильных нарушений на 50% выше, чем при 81 см.

Питание

Рацион с упором на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и рыбу снижает вероятность эректильной дисфункции. Ограничение красного и переработанного мяса, рафинированных злаков и сахара также поддерживает здоровье сосудов.

Отказ от вредных привычек

Курение, злоупотребление алкоголем напрямую связаны с ухудшением эрекции. Отказ от этих факторов значительно снижает риск и улучшает прогноз.

Психологический аспект

Стресс, тревожность и депрессия могут усиливать состояние. Консультации психотерапевта или парная терапия помогают снизить напряжение и восстановить уверенность.

Главное

Эректильная дисфункция может возникать из-за болезней сердца, диабета, лишнего веса, приёма лекарств или стресса. Для её лечения используют разные подходы: препараты из группы ФДЭ-5, инъекции, устройства, при низком тестостероне — гормональную терапию. Есть данные о растительных средствах и продуктах, но они скорее поддерживают общее здоровье и требуют дальнейших исследований. Наибольший вклад в восстановление вносит образ жизни: регулярные физические нагрузки, контроль веса, отказ от курения и здоровое питание.

Важные исследования