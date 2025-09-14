Названы 4 органа, после удаления которых можно жить полноценно

Иногда болезни вынуждают врачей принять радикальное решение — удалить целый орган. Разобрались, как организм умеет перестраиваться и замещать функции желчного пузыря, желудка, селезёнки и поджелудочной железы.

Желчный пузырь

Удаление желчного пузыря — одна из самых распространённых операций. Главная причина — это образование желчных камней, которые могут закупоривать протоки, вызывать боль, воспаление и серьёзные осложнения.

Желчный пузырь расположен под печенью. Его основная функция — хранение и концентрация желчи, которую она вырабатывает. После еды она высвобождается в тонкий кишечник, где помогает расщеплять жиры на более мелкие частицы, что облегчает их усвоение.

После удаления органа желчи негде накапливаться между приёмами пищи. Вместо этого она начинает поступать напрямую из печени сразу в тонкий кишечник. Организму приходится по-другому повторно усваивать и перераспределять желчь. Из-за этого в первые недели могут возникнуть проблемы с пищеварением, например диарея: желчь, которая теперь вырабатывается постоянно, обладает слабительным эффектом.

Обычно в этот период рекомендуют ограничить жирную еду, так как без желчного пузыря организму сложнее её переваривать. Со временем большинство людей возвращается к привычному питанию, но с некоторыми ограничениями. Это не значит, что от жиров нужно отказываться совсем. Главное — употреблять их в умеренных количествах.

Селезёнка

Операцию (спленэктомию) делают по разным причинам. Например, при травмах, разрывах органа, некоторых заболеваниях крови или опухолях.

Селезёнка расположена в верхней левой части брюшной полости. Её основные функции — это фильтрация крови и иммунная защита. Она удаляет старые или повреждённые клетки крови и микроорганизмы и вырабатывает лимфоциты, которые помогают организму бороться с инфекциями.

После удаления селезёнки её функции берут на себя другие органы. В печени содержится множество макрофагов, которые способны захватывать и уничтожать старые эритроциты, бактерии и другие чужеродные частицы, циркулирующие в крови. Костный мозг как кроветворный орган может компенсировать некоторые функции селезёнки, связанные с производством клеток крови и иммунным ответом. В лимфатических узлах также содержатся иммунные клетки, которые участвуют в борьбе с инфекциями.

Однако поскольку селезёнка играет ключевую роль в уничтожении определённых патогенов, особенно капсулированных бактерий, её отсутствие повышает риск развития тяжёлых и даже смертельных инфекций. Из-за этого людям после спленэктомии часто рекомендуют вакцинацию против определённых бактерий и в некоторых случаях профилактический приём антибиотиков. В целом большинство людей после операции ведут нормальный и полноценный образ жизни.

Желудок

Операцию по полному удалению желудка (гастрэктомия) проводят при раке желудка, серьёзных осложнениях язвенной болезни, некрозе тканей или врождённых патологиях.

Желудок служит резервуаром, в котором еда смешивается с пищеварительными соками. В нём вырабатывается соляная кислота и фермент пепсин, необходимые для расщепления белков и уничтожения бактерий, а также вещество для всасывания витамина B12.

Чтобы восстановить пищеварительный тракт, хирурги соединяют пищевод напрямую с тонким кишечником. Еда сразу же попадает в кишечник. Он становится основным местом переваривания, а поджелудочная железа и печень увеличивают выработку ферментов и желчи. Однако организм больше не может накапливать пищу и обрабатывать её.

Для успешной адаптации к жизни после удаления желудка нужно строго следовать медицинским рекомендациям, так как образ жизни и качество питания меняются навсегда. Особенно это ощутимо в первые месяцы. Однако большинство пациентов восстанавливаются в течение года.

Щитовидная железа

Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия) — одна из распространённых операций в эндокринной хирургии. Главные причины — злокачественные и доброкачественные опухоли, узлы, сдавливающие соседние органы, или гипертиреоз (избыточная выработка гормонов).

Щитовидная железа расположена в передней части шеи. Основная её функция — выработка гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), которые регулируют обмен веществ, работу сердца, температуру тела и энергообмен в организме. Также железа участвует в поддержании нормального уровня кальция.

После удаления организм теряет способность самостоятельно вырабатывать гормоны. Поэтому пациентам назначают пожизненную заместительную терапию синтетическим тироксином. Дозировку подбирают индивидуально и контролируют регулярными анализами крови. Если лечение подобрано правильно, большинство людей сохраняет нормальный обмен веществ и ведёт обычный образ жизни.

Главное

После удаления желчного пузыря желчь поступает прямо в кишечник. Возможны временные проблемы с пищеварением, особенно после жирной пищи, но в дальнейшем большинство людей возвращается к привычному питанию. Функции селезёнки берут на себя печень, костный мозг и лимфатические узлы. Однако повышается риск тяжёлых инфекций, поэтому нужны вакцинация и иногда профилактика антибиотиками. После резекции желудка еда сразу попадает в кишечник, а поджелудочная железа и печень компенсируют отсутствие желудочного пищеварения. Требуются строгая диета и адаптация, особенно в первые месяцы. Когда удаляют щитовидную железу, гормоны перестают вырабатываться и нужна пожизненная заместительная терапия тироксином. При правильной дозировке обмен веществ и жизнь остаются на прежнем уровне.

