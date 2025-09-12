Эти болезни приводят к отёкам ног — что делать

Эстроген, слабые мышцы и ожирение — основные факторы, из-за которых у женщин отёки на ногах возникают чаще, чем у мужчин.

Отёчность ног — проблема, с которой сталкиваются многие пожилые люди. Точных статистических данных по России нет, однако в недавнем исследовании в США говорится, что постоянные отёки на ногах беспокоят 20% людей старше 50 лет. В более старших возрастных группах этот показатель выше. Со временем организм хуже справляется с поддержанием водно-солевого баланса, сосуды теряют эластичность, а работа сердца, почек и лимфатической системы часто нарушена.

Почему у женщин отёки ноги встречаются чаще

Связано это как с особенностями гормонального фона, так и с образом жизни.

Гормональные особенности

Ключевым негативным фактором здесь выступают эстроген и прогестерон. Эти гормоны:

снижают тонус сосудов;

увеличивают проницаемость сосудистой стенки.

В результате у женщин жидкость легче выходит из сосудов в ткани (что и приводит к отёку).

Примечательно, что после менопаузы проблемы только усугубляются. На первый взгляд это кажется нелогичным, ведь в этот период выработка женских гормонов падает до минимума. Но дело в том, что эстроген и прогестерон также выполняют и защитную функцию:

поддерживают эластичность сосудов (регулируют синтез коллагена и эластина);

снижают уровень воспаления.

Таким образом, когда эстрогена становится мало, вены теряют упругость, их стенка становится более жёсткой и менее эластичной. Это способствует застою крови.

Мышечная масса

Мышцы ног у женщин слабее, чем у мужчин. А ведь именно мышцы голени работают как насос, помогая крови и лимфе возвращаться к сердцу.

Образ жизни

Согласно данным некоторых исследований, в пожилом возрасте женщины физически менее активны, чем мужчины. Из-за этого кровь и лимфа хуже циркулируют, усиливается склонность к отёкам.

Ещё один немаловажный фактор — обувь на высоком каблуке. Исследования показывают, что частое ношение такой обуви ослабляет мышцы голени, ограничивает подвижность голеностопного сустава и ухудшает состояние вен.

Лишний вес и подкожный жир

Физиологически у женщин больше жировой ткани, чем у мужчин. Кроме того, при избыточном весе и ожирении у женщин подкожный жир главным образом накапливается в районе бёдер и ягодиц (тогда как у мужчин — в области живота).

Жировая ткань сдавливает сосуды, ухудшая микроциркуляцию, что провоцирует появление отёчности. Кроме того, жировые отложения способствуют развитию локального воспаления, что, в свою очередь, увеличивает проницаемость сосудистой стенки.

Болезни, на фоне которых появляется отёчность

Если отёки возникают часто и долго не проходят, то это может быть симптомом болезни. Чаще всего это связано с:

плохой работой сосудов ног;

болезнями сердца;

нарушением работы почек.

Варикоз и венозная недостаточность

Частая причин отёков ног — варикозное расширение вен ног. У женщин эту болезнь диагностируют в 2–3 раза чаще, чем у мужчин.

При варикозе появляются тяжесть в ногах и чувство распирания, а вечером, как правило, формируются отёки. На начальных этапах заболевания после отдыха отёчность проходит, но со временем она становится постоянной. Примечательно, что у женщин варикоз усугубляется слабостью соединительной ткани, гормональными изменениями (после менопаузы) и меньшей физической активностью.

Болезни сердца

Сердечная недостаточность — ещё одна частая причина отёков. Когда сердце не справляется с перекачкой крови, в венах повышается давление и жидкость выходит в ткани. При болезнях сердца отёки, как правило, усиливаются к вечеру и сопровождаются одышкой, слабостью и учащённым сердцебиением.

Заболевания почек

Почки играют ключевую роль в поддержании водно-солевого баланса. При хронической болезни почек они хуже выводят лишнюю жидкость и соли, что приводит к отёкам. Обычно такие отёки появляются утром, и не только на ногах, но и на лице.

Лимфостаз

При нарушении работы лимфатической системы жидкость плохо оттекает от нижних конечностей. Это может быть связано с перенесёнными травмами, операциями, инфекциями или врождённой слабостью лимфатических сосудов. У женщин лимфостаз часто хронический.

Что делать при отёках

В большинстве случаев избавиться (или уменьшить проявление) от отёков можно, изменив образ жизни (даже в пожилом возрасте). Для этого нужно:

стараться больше двигаться (при этом желательно в быстром темпе, чтобы ноги чувствовали нагрузку);

лежать с приподнятыми ногами (например, можно положить их на подушку, это улучшит отток крови и лимфы);

носить специальные компрессионные чулки (они поддерживают тонус венозной стенки и препятствуют застою крови);

носить удобную обувь;

ограничить потребление соли (чтобы ускорить выведение жидкости из организма);

нормализовать массу тела.

Если отёки возникают на фоне заболеваний, важно строго придерживаться рекомендаций врача. Как правило, в таких случаях пациентам назначают:

венотоники — препараты, улучшающие состояние вен;

диуретики — мочегонные препараты (часто назначают при сердечной недостаточности и болезнях почек);

бета-блокаторы и/или ингибиторы АПФ — препараты, снижающие кровяное давление.

При лимфостазе показаны компрессионное бельё и лимфодренажный массаж.

Важно. Консервативное лечение при хронических заболеваниях позволяет лишь на время избавиться от отёков. Поэтому препараты (те же мочегонные), например при сердечной недостаточности, назначают пожизненно. Что касается венотоников и компрессионных чулок — это тоже временная симптоматическая терапия. Тяжёлые формы варикоза лечат хирургически.

Главное

Отёки ног чаще всего связаны с варикозом, болезнями сердца и почек, а также с нарушением лимфооттока. Игнорировать проблему нельзя. Без лечения отёки будут прогрессировать, ухудшая качество жизни и повышая риск осложнений.

