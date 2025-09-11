Учёные создали коктейль из антител для борьбы с эпидемиями гриппа

Команда исследователей из Лаборатории Джексона протестировала препарат на мышах. Грызунов, среди которых были как здоровые особи, так и с ослабленным иммунитетом, специально заражали гриппом типа А. Потом вводили комбинацию трёх разных видов антител и оценивали состояние.

© elenaleonova/iStock.com

Выяснилось, что такой коктейль снижает тяжесть заболевания и повышает выживаемость у мышей. Разработка оказалась эффективной даже против вируса H7N9 — особо опасной разновидности птичьего гриппа.

Ключевое отличие коктейля в том, что в его состав входят ненейтрализующие антитела. Они напрямую не убивают вирус, а только маркируют его, чтобы иммунная система на него отреагировала. Это особенно важно для быстро мутирующих вирусов, как раз таких, как вирусы гриппа типа А.

По мнению авторов статьи, препарат может заполнить пробелы в существующей тактике по борьбе с сезонными эпидемиями гриппа. Если из-за мутации вируса возникнет массовая вспышка, для подготовки новой вакцины потребуется около полугода. Разработанная комбинация позволяет начинать лечение и профилактику сразу.

Пока это только эксперименты на мышах, но исследователи уже начали разработку гуманизированной версии антител, которые будут работать на людях. Поэтому пока лучшей защитой от гриппа остаётся вакцинация.

Ожидается, что в сезоне 2025–2026 годов будут активны два штамма вируса гриппа типа А: H1N1pdm09 и H3N2 (в народе их называют свиным и гонконгским гриппом). Из вирусов гриппа типа B ожидается высокая заболеваемость линиями «Виктория» и «Ямагата», хотя последний вариант маловероятен, так как этот вирус не встречается с 2020 года.

