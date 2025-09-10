Учёные нашли способ восстановить разрушенные болезнью женские кости

Сотрудники Лейпцигского университета смогли повысить плотность костей, влияя на рецептор GPR133. Они полагают, что их работа может открыть путь к новым методам лечения остеопороза.

© ledwell/iStock.com

Остеопороз — хроническое заболевание скелета, при котором кости становятся хрупкими. Особенно уязвимы к нему женщины в постменопаузе. По статистике, у каждой пятой женщины старше 50 лет есть остеопороз. Для сравнения: среди пожилых мужчин он встречается у одного из 20.

Проблема в том, что с возрастом или из-за гормональных изменений костная ткань обновляется слишком медленно. Количество клеток, разрушающих кость (остеокластов), увеличивается, а активность клеток, формирующих её (остеобластов), снижается. Авторы статьи, опубликованной в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, выяснили, что процесс образования остеобластов можно ускорить, используя вещество AP503.

Оно работает как стимулятор рецепторов GPR133, которые играют ключевую роль в формировании костной ткани. Эксперимент на мышах показал: после введения препарата кости становятся более крепкими. Причём AP503 работал как на здоровых животных, так и на грызунах с искусственно вызванным остеопорозом.

Исследователи полагают, что в будущем, воздействуя на рецептор GPR133 с помощью AP503, можно будет укреплять и восстанавливать ослабленные кости. Пока это только предположение: эксперименты проводили на мышах, нужны дополнительные данные, чтобы понять, работает ли метод на людях.