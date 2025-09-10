Суровый диагноз: учёные рассказали, как избежать диализа

Когда почки не выполняют своих функций, в крови накапливаются жидкость и токсины. Это приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Разобрались, почему возникает почечная недостаточность и как жить с этой болезнью.

Почечная недостаточность — это постепенное или внезапное нарушение функции почек. Органы утрачивают способность фильтровать кровь и выводить продукты обмена. В тяжёлых случаях (терминальные стадии болезни) пациент нуждается в заместительной терапии — диализе или трансплантации почки.

Как показывают наблюдения, хронической болезнью почек (так правильно называть хроническую почечную недостаточность) страдает более 800 миллионов людей, что составляет 10% населения планеты. Что касается острой формы, она, как правило, возникает на фоне других заболеваний и встречается у 2-5% пациентов в больницах.

Какой бывает почечная недостаточность

Почечная недостаточность бывает острой и хронической. Эти формы различаются как скоростью развития, так и причинами и прогнозами.

Острая почечная недостаточность

Раньше любое острое нарушение функции почек называли острой почечной недостаточностью. Однако сейчас говорят об остром повреждении и острой болезни почек. Сегодня острой почечной недостаточностью называют третью стадию острой болезни почек.

Чаще всего речь идёт о повреждении почек, которое развивается в течение нескольких часов или дней и может продолжаться до семи суток. При своевременном и грамотном лечении это состояние обратимо — почки восстанавливают свои функции. Без лечения патология переходит в острую болезнь почек, которая может длиться до трёх месяцев. Если же нарушения сохраняются дольше 90 дней, то говорят о хронической болезни почек.

Главные причины острой почечной недостаточности

Чаще всего острое повреждение почек возникает на фоне других патологических состояний:

резкого снижения кровотока в почках (например, при кровотечениях, обезвоживании, тяжёлой сердечной недостаточности);

в почках (например, при кровотечениях, обезвоживании, тяжёлой сердечной недостаточности); повреждений тканей почек (например, при отравлении, передозировке лекарств, остром гломерулонефрите, травмах или ишемии почки);

почек (например, при отравлении, передозировке лекарств, остром гломерулонефрите, травмах или ишемии почки); нарушения оттока мочи (например, при камнях или опухолях в мочевыводящих путях).

Как проявляется

Симптомы появляются внезапно:

резкое уменьшение или прекращение мочеотделения (олигурия или анурия);

или прекращение мочеотделения (олигурия или анурия); отёки;

тошнота, рвота, слабость;

рвота, слабость; повышение артериального давления;

в тяжёлых случаях — спутанность сознания и судороги из-за накопления токсинов.

Хроническая почечная недостаточность

В современной терминологии эту патологию называют хронической болезнью почек. Такой диагноз ставят, когда почечные нарушения длятся дольше трёх месяцев. Хронической почечной недостаточностью называют тяжёлую стадию заболевания.

Основные причины хронической болезни почек

Хроническая форма развивается медленно, месяцами и годами. Самые частые причины:

сахарный диабет (диабетическая нефропатия);

(диабетическая нефропатия); артериальная гипертензия;

хронические гломерулонефриты и пиелонефриты;

и пиелонефриты; поликистоз почек и другие наследственные болезни;

почек и другие наследственные болезни; длительное токсическое воздействие лекарств (например, нестероидных противовоспалительных средств).

Симптомы

На ранних стадиях хроническая болезнь почек протекает скрыто, но по мере прогрессирования появляются:

хроническая усталость, снижение работоспособности;

снижение работоспособности; сухость во рту, жажда, ночные позывы к мочеиспусканию;

жажда, ночные позывы к мочеиспусканию; отёки на лице и ногах;

на лице и ногах; бледность и зуд кожи, ломкость ногтей и волос;

и зуд кожи, ломкость ногтей и волос; в запущенных случаях — запах аммиака изо рта, судороги, тошнота, потеря веса.

Факторы риска

Условно их можно разделить на три группы.

Генетические и врождённые факторы

Некоторые люди рождаются с повышенной уязвимостью почек. Причиной могут быть:

поликистоз почек — врождённое заболевание, при котором в почках формируются множественные кисты;

— врождённое заболевание, при котором в почках формируются множественные кисты; врождённые аномалии развития органов мочевыделительной системы;

развития органов мочевыделительной системы; наследственная предрасположенность (генетические факторы).

Болезни, из-за которых нарушается работа почек

К таким патологиям относят:

гипертонию — высокое давление поражает сосуды почек;

— высокое давление поражает сосуды почек; сахарный диабет — высокий уровень глюкозы токсичен, в первую очередь для мелких почечных сосудов;

— высокий уровень глюкозы токсичен, в первую очередь для мелких почечных сосудов; ожирение — дополнительная нагрузка на почки;

— дополнительная нагрузка на почки; аутоиммунные заболевания — могут сопровождаться воспалением почечных тканей.

Образ жизни

Вот основные факторы образа жизни, которые вредят почкам:

избыточное употребление белка (больше рекомендуемых 0,8–1 г на 1 кг массы тела);

(больше рекомендуемых 0,8–1 г на 1 кг массы тела); длительный приём некоторых лекарств (например, нестероидных противовоспалительных препаратов);

(например, нестероидных противовоспалительных препаратов); курение;

малоподвижный образ жизни;

образ жизни; недостаточное употребление жидкости.

Каковы последствия почечной недостаточности

Когда функция почек ухудшается, страдает весь организм:

Накапливаются токсины. Азотистые соединения (мочевина, креатинин) начинают скапливаться в крови, что приводит к уремии — отравлению организма собственными продуктами обмена.

Азотистые соединения (мочевина, креатинин) начинают скапливаться в крови, что приводит к — отравлению организма собственными продуктами обмена. Нарушается водно-солевой баланс. В организме задерживается жидкость, появляются отёки, повышается артериальное давление. Дефицит или избыток электролитов (калия, натрия, кальция) влияет на работу мышц и сердца.

В организме жидкость, появляются отёки, повышается артериальное давление. Дефицит или избыток электролитов (калия, натрия, кальция) влияет на работу и Анемия. Почки вырабатывают гормон эритропоэтин, стимулирующий образование эритроцитов. Поэтому часто при почечной недостаточности у пациента развивается и анемия.

Почки вырабатывают гормон стимулирующий образование эритроцитов. Поэтому часто при почечной недостаточности у пациента развивается и анемия. Снижение иммунитета. Пациенты становятся более уязвимы к инфекциям из-за нарушения обмена веществ и ослабления организма.

Если почечную недостаточность не лечить, развиваются осложнения, среди которых:

сердечная недостаточность;

аритмия;

гиперкалиемия;

остеопороз (из-за дефицита кальция и избытка фосфатов);

(из-за дефицита кальция и избытка фосфатов); поражение нервной системы (на фоне интоксикации);

(на фоне интоксикации); уремическая кома (крайне тяжёлая степень интоксикации).

Как лечат

Здесь всё зависит от типа заболевания. Например, при остром повреждении почек лечение направлено на устранение причины, а также поддержание функций организма. Для этих целей:

восстанавливают объём циркулирующей крови (при кровопотерях или обезвоживании);

(при кровопотерях или обезвоживании); устраняют камни и опухоли (часто хирургическим способом);

и (часто хирургическим способом); купируют основное почечное заболевание (если недостаточность вызвана обострением патологии почек).

Параллельно проводят поддерживающую терапию:

контроль электролитов и кислотно-щелочного баланса;

и кислотно-щелочного баланса; поддержание давления;

питание (20–30 ккал/кг в сутки при ограничении белка до 0,8–1 г/кг).

Хроническая болезнь почек требует комплексного подхода. В первую очередь пациенту рекомендуют изменить образ жизни:

снизить количество потребляемого белка до 0,5 г/кг в сутки (при тяжёлых формах — до 0,25 г/кг);

количество потребляемого до 0,5 г/кг в сутки (при тяжёлых формах — до 0,25 г/кг); ограничить потребление соли до 5 г в сутки (или меньше в зависимости от тяжести отёков и гипертонии);

до 5 г в сутки (или меньше в зависимости от тяжести отёков и гипертонии); пить рекомендуемое врачом количество жидкости (объём подбирают индивидуально);

(объём подбирают индивидуально); отказ от вредных привычек (курения, спиртного).

В зависимости от стадии почечной недостаточности могут назначить:

препараты для снижения давления;

препараты железа;

мочегонные средства;

витамин D;

препараты, регулирующие уровень калия.

В терминальной стадии (когда функция почек сильно ухудшена) показаны диализ или трансплантация почки. Как правило, процедуру гемодиализа проводят три раза в неделю. Пациента подключают к аппарату, который очищает кровь, далее она возвращается назад в кровяное русло. Длится такая процедура 3–4 часа.

Профилактика

Можно снизить риск развития почечной недостаточности, если придерживаться определённых рекомендаций:

регулярно измерять давление и контролировать его при необходимости;

и контролировать его при необходимости; контролировать уровень сахара в крови;

в крови; не злоупотреблять белком и солью;

белком и солью; отказаться от курения и спиртного;

и поддерживать нормальный вес;

вести активный образ жизни (минимум 150 минут физических нагрузок средней интенсивности в неделю);

(минимум 150 минут физических нагрузок средней интенсивности в неделю); регулярно (раз в год) проходить осмотр у врача (даже если ничего не беспокоит).

Главное

Почечная недостаточность — комплекс нарушений, при которых почки перестают справляться со своей функцией. Она бывает острой и хронической. Первая развивается стремительно, но при своевременном лечении обратима, вторая — результат долгих месяцев и лет скрытого повреждения почек. Именно хроническая болезнь почек часто приводит к необходимости диализа или трансплантации.

Контроль давления и сахара, умеренное питание, отказ от курения и регулярные обследования помогут сохранить здоровье почек. Чем раньше выявить проблему, тем выше шансы избежать тяжёлых осложнений — от анемии и сердечных заболеваний до уремической комы.

