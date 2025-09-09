Инфаркт может быть заразным — исследование

Международная группа исследователей из Финляндии и Великобритании нашла доказательства того, что сердечные приступы могут быть вызваны инфекциями. Результаты работы опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.

© pocketlight/iStock.com

Для исследования использовали образцы тканей людей, умерших от внезапной остановки смерти, и пациентов с атеросклерозом. В коронарных атеросклеротических бляшках (это основная причина инфарктов миокарда) 42% образцов обнаруживалась ДНК стрептококков Viridans. Это большая группа бактерий с десятками разновидностей, которые передаются воздушно-капельным и контактным путём. Большинство из них в норме живут в полости рта и носоглотки и не представляют опасности для человека.

Однако при определённых условиях, например после травм или снижения иммунитета, они могут спровоцировать инфекционный процесс. Например, вызвать кариес, стоматит, тонзиллит, пневмонию, а в тяжёлых случаях — эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца). Теперь учёные выяснили, что эти бактерии могут вызвать ещё и инфаркт миокарда.

Авторы объясняют, что при ишемической болезни сердца бляшки в сосудах иногда покрываются биоплёнкой из стрептококков Viridans. Бактерии прячутся от иммунной системы и могут десятилетиями находиться в спячке, не вызывая никаких симптомов.

Однако любая перенесённая вирусная инфекция может активировать эту биоплёнку. Тогда бактерии просыпаются и начинают быстро размножаться — начинается воспалительный процесс. На фоне этого оболочка атеросклеротической бляшки разрывается, что приводит к образованию тромба и в итоге к инфаркту миокарда.

На основе полученных данных исследователи пришли к выводу, что инфаркт миокарда может быть отчасти инфекционным заболеванием. Поэтому предлагают пересмотреть диагностические и терапевтические стратегии для пациентов из зоны риска по сердечному приступу.