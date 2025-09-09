Россиян проинструктировали, что можно и нельзя есть при диарее
Неприятные сбои в работе кишечника периодически случаются у всех. Диарея — частый спутник стресса, ошибок в питании или вирусных инфекций. Разобрались, когда это не опасно и проходит само, а когда лучше обратиться за медицинской помощью.
Почему возникает
При диарее в стуле увеличивается содержание воды из-за того, что в тонком и толстом кишечнике нарушаются функции, которые отвечают за всасывание жидкости и других веществ. То есть объём жидкости, поступающей в толстый кишечник, превышает его абсорбционную способность.
Происходить это может по разным причинам. При острой диарее это инфекции, диарея путешественников и побочные эффекты от приёма лекарств. При хронической — пищевая аллергия, пищевая непереносимость (например, непереносимость лактозы, фруктозы и сахаро-спиртовых смесей), хронические расстройства пищеварения или длительный прием лекарств. В частности, антибиотики нарушают баланс нормальной микрофлоры кишечника, из-за чего повышается риск развития некоторых инфекций.
Большинство случаев диареи — это острое состояние, которое возникает как защитная реакция кишечника на бактерии и вирусы. У взрослых это, как правило, норовирус, который вызывает гастроэнтерит. Это очень распространённый и заразный патоген. Ежегодно в мире регистрируется около 685 миллионов случаев заболевания.
Как быстро избавиться от диареи
Обычно острая диарея проходит сама в течение нескольких дней и не требует какого-то лечения. Однако в этот период важно правильно поддержать организм.
Восполнение потери жидкости
Очень важно предотвратить обезвоживание. Для этого рекомендуется:
- Пить много жидкости. Старайтесь выпивать не менее 8–10 стаканов в день, особенно после каждого жидкого стула.
- Пить регидратационные растворы. Это специальные аптечные средства, которые содержат необходимые электролиты, чтобы восстановить водно-солевой баланс.
- Пить часто и небольшими глотками. Это эффективнее, чем выпивать большое количество жидкости сразу.
- Выбирать подходящие напитки — чистую питьевую воду, прозрачные бульоны, слабый чай (чёрный или зелёный), кисели.
- Избегать напитков, которые могут усугубить состояние. К ним относятся алкоголь, содержащие кофеин (кофе, крепкий чай, некоторые газированные напитки), цельное молоко, соки с большим содержанием сахара и газированные напитки.
Что можно
Еда с низким содержанием клетчатки и ферментированные продукты могут быстрее избавить вас от диареи и уменьшить симптомы расстройства.
Рекомендуется на короткое время перейти на щадящую диету, состоящую из вяжущих продуктов, чтобы облегчить симптомы. Одна из самых известных диет — диета BRAT (от англ. bananas, rice, applesauce, toast — бананы, рис, яблочное пюре и сухари).
Чтобы повысить эффективность диеты, ешьте маленькими порциями несколько раз в день, так как большие порции создают дополнительную нагрузку на пищеварительный тракт. Также лучше пить напитки комнатной температуры, избегая как слишком горячих, так и холодных.
Что ещё может облегчить симптомы:
- Изделия из белой муки. Рафинированная пшеница может способствовать закреплению стула. Это простые макароны, солёные крекеры и крендельки, подсушенный белый хлеб.
- Крахмалистые овощи: варёный или приготовленный на пару картофель, варёная морковь и кабачки. Важно отметить, что запечённый в мундире картофель может быть труднее для пищеварения, поэтому лучше его варить.
- Бананы легко усваиваются, поэтому могут быть полезны при диарее. Это также хороший источник калия, важного электролита, который может выводиться из организма при диарее.
- Яблочное пюре лучше, чем сырые яблоки, так как кожура фруктов содержит нерастворимую клетчатку, которая может усугубить состояние. В нём есть пектин, который помогает закрепить стул.
- Постный белок. Куриная грудка без кожи — оптимальный выбор, но вы также можете есть нежирные части индейки, постную говядину и рыбу.
- Нежирный йогурт. Хотя во время диареи лучше избегать большинства молочных продуктов, йогурт — хороший выбор. Он содержит пробиотики, которые помогают восстановить здоровый баланс микроорганизмов в кишечнике, способствующих нормальному пищеварению. Кефир — ещё один молочный продукт с пробиотиками, который может быть полезен.
Продукты, которых следует избегать
Их следует избегать до тех пор, пока работа кишечника не восстановится:
- жареные и жирные блюда;
- зерновые продукты с высоким содержанием клетчатки (например, отруби, цельнозерновые продукты и коричневый рис);
- крестоцветные овощи (например, капуста);
- фасоль и бобовые культуры;
- сладкий перец;
- кукуруза;
- ягоды;
- чернослив;
- продукты, подслащённые сорбитом;
- некоторые молочные продукты (например, молоко, сыр и мороженое).
Когда надо обратиться к врачу
Если диарея слабо выражена, проходит в течение нескольких дней и у вас нет признаков обезвоживания, достаточно щадящей диеты. Однако если жидкий стул продолжается дольше трёх дней, есть хронические заболевания или появились такие симптомы, как лихорадка, усталость или затруднённое дыхание, обязательно обратитесь к врачу.
Признаки обезвоживания у взрослых:
- чёрный, дёгтеобразный стул;
- температура выше 39;
- слабое мочеиспускание или его отсутствие;
- сильная слабость;
- сухость кожи и во рту;
- сильная жажда;
- тёмная моча.
