Россиян проинструктировали, что можно и нельзя есть при диарее

Неприятные сбои в работе кишечника периодически случаются у всех. Диарея — частый спутник стресса, ошибок в питании или вирусных инфекций. Разобрались, когда это не опасно и проходит само, а когда лучше обратиться за медицинской помощью.

© jcomp/freepik

Почему возникает

При диарее в стуле увеличивается содержание воды из-за того, что в тонком и толстом кишечнике нарушаются функции, которые отвечают за всасывание жидкости и других веществ. То есть объём жидкости, поступающей в толстый кишечник, превышает его абсорбционную способность.

Происходить это может по разным причинам. При острой диарее это инфекции, диарея путешественников и побочные эффекты от приёма лекарств. При хронической — пищевая аллергия, пищевая непереносимость (например, непереносимость лактозы, фруктозы и сахаро-спиртовых смесей), хронические расстройства пищеварения или длительный прием лекарств. В частности, антибиотики нарушают баланс нормальной микрофлоры кишечника, из-за чего повышается риск развития некоторых инфекций.

Большинство случаев диареи — это острое состояние, которое возникает как защитная реакция кишечника на бактерии и вирусы. У взрослых это, как правило, норовирус, который вызывает гастроэнтерит. Это очень распространённый и заразный патоген. Ежегодно в мире регистрируется около 685 миллионов случаев заболевания.

Как быстро избавиться от диареи

Обычно острая диарея проходит сама в течение нескольких дней и не требует какого-то лечения. Однако в этот период важно правильно поддержать организм.

Восполнение потери жидкости

Очень важно предотвратить обезвоживание. Для этого рекомендуется:

Пить много жидкости. Старайтесь выпивать не менее 8–10 стаканов в день, особенно после каждого жидкого стула.

Старайтесь выпивать не менее 8–10 стаканов в день, особенно после каждого жидкого стула. Пить регидратационные растворы. Это специальные аптечные средства, которые содержат необходимые электролиты, чтобы восстановить водно-солевой баланс.

Это специальные аптечные средства, которые содержат необходимые электролиты, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Пить часто и небольшими глотками. Это эффективнее, чем выпивать большое количество жидкости сразу.

Это эффективнее, чем выпивать большое количество жидкости сразу. Выбирать подходящие напитки — чистую питьевую воду, прозрачные бульоны, слабый чай (чёрный или зелёный), кисели.

— чистую питьевую воду, прозрачные бульоны, слабый чай (чёрный или зелёный), кисели. Избегать напитков, которые могут усугубить состояние. К ним относятся алкоголь, содержащие кофеин (кофе, крепкий чай, некоторые газированные напитки), цельное молоко, соки с большим содержанием сахара и газированные напитки.

Что можно

Еда с низким содержанием клетчатки и ферментированные продукты могут быстрее избавить вас от диареи и уменьшить симптомы расстройства.

Рекомендуется на короткое время перейти на щадящую диету, состоящую из вяжущих продуктов, чтобы облегчить симптомы. Одна из самых известных диет — диета BRAT (от англ. bananas, rice, applesauce, toast — бананы, рис, яблочное пюре и сухари).

Чтобы повысить эффективность диеты, ешьте маленькими порциями несколько раз в день, так как большие порции создают дополнительную нагрузку на пищеварительный тракт. Также лучше пить напитки комнатной температуры, избегая как слишком горячих, так и холодных.

Что ещё может облегчить симптомы:

Изделия из белой муки. Рафинированная пшеница может способствовать закреплению стула. Это простые макароны, солёные крекеры и крендельки, подсушенный белый хлеб.

Рафинированная пшеница может способствовать закреплению стула. Это простые макароны, солёные крекеры и крендельки, подсушенный белый хлеб. Крахмалистые овощи: варёный или приготовленный на пару картофель, варёная морковь и кабачки. Важно отметить, что запечённый в мундире картофель может быть труднее для пищеварения, поэтому лучше его варить.

варёный или приготовленный на пару картофель, варёная морковь и кабачки. Важно отметить, что запечённый в мундире картофель может быть труднее для пищеварения, поэтому лучше его варить. Бананы легко усваиваются, поэтому могут быть полезны при диарее. Это также хороший источник калия, важного электролита, который может выводиться из организма при диарее.

легко усваиваются, поэтому могут быть полезны при диарее. Это также хороший источник калия, важного электролита, который может выводиться из организма при диарее. Яблочное пюре лучше, чем сырые яблоки, так как кожура фруктов содержит нерастворимую клетчатку, которая может усугубить состояние. В нём есть пектин, который помогает закрепить стул.

лучше, чем сырые яблоки, так как кожура фруктов содержит нерастворимую клетчатку, которая может усугубить состояние. В нём есть пектин, который помогает закрепить стул. Постный белок. Куриная грудка без кожи — оптимальный выбор, но вы также можете есть нежирные части индейки, постную говядину и рыбу.

Куриная грудка без кожи — оптимальный выбор, но вы также можете есть нежирные части индейки, постную говядину и рыбу. Нежирный йогурт. Хотя во время диареи лучше избегать большинства молочных продуктов, йогурт — хороший выбор. Он содержит пробиотики, которые помогают восстановить здоровый баланс микроорганизмов в кишечнике, способствующих нормальному пищеварению. Кефир — ещё один молочный продукт с пробиотиками, который может быть полезен.

Продукты, которых следует избегать

Их следует избегать до тех пор, пока работа кишечника не восстановится:

жареные и жирные блюда;

зерновые продукты с высоким содержанием клетчатки (например, отруби, цельнозерновые продукты и коричневый рис);

крестоцветные овощи (например, капуста);

фасоль и бобовые культуры;

сладкий перец;

кукуруза;

ягоды;

чернослив;

продукты, подслащённые сорбитом;

некоторые молочные продукты (например, молоко, сыр и мороженое).

Когда надо обратиться к врачу

Если диарея слабо выражена, проходит в течение нескольких дней и у вас нет признаков обезвоживания, достаточно щадящей диеты. Однако если жидкий стул продолжается дольше трёх дней, есть хронические заболевания или появились такие симптомы, как лихорадка, усталость или затруднённое дыхание, обязательно обратитесь к врачу.

Признаки обезвоживания у взрослых:

чёрный, дёгтеобразный стул;

температура выше 39;

слабое мочеиспускание или его отсутствие;

сильная слабость;

сухость кожи и во рту;

сильная жажда;

тёмная моча.

Главное

Диарея — это учащённый жидкий стул из-за нарушения всасывания жидкости в кишечнике. Чаще всего её вызывают инфекция, пищевые ошибки или лекарства (например, антибиотики). Острая диарея обычно проходит за несколько дней без лечения. Важно восполнять потери жидкости (вода, регидратационные растворы, бульоны, слабый чай) и соблюдать щадящую диету (бананы, рис, сухари, яблочное пюре, картофель, варёные овощи, нежирное мясо, йогурт/кефир с пробиотиками). Следует избегать жирного, жареного, цельнозерновых продуктов, бобовых, капусты, молока, сладостей и газировки. К врачу следует обратиться, если понос длится дольше трёх дней, есть температура, кровь/чёрный стул, признаки обезвоживания (сильная жажда, сухость кожи и во рту, редкое или тёмное мочеиспускание, слабость).

