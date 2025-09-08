Эта проблема знакома почти каждой женщине: как справиться с сухостью влагалища
Она проявляется зудом, жжением и болью. К счастью, есть эффективные способы лечения — от безрецептурных увлажнителей до гормональной терапии. Разобрались, почему возникает сухость влагалища, какие симптомы должны насторожить и какие методы помогают справиться с проблемой.
Почему возникает
Главная причина — снижение уровня эстрогена. Этот гормон поддерживает эластичность и увлажнение слизистой. Когда его становится меньше, ткани влагалища истончаются, становятся менее упругими и хуже вырабатывают естественную смазку. Чаще всего это происходит в менопаузу, но встречается и в другие периоды жизни.
Ситуации, при которых снижается уровень эстрогена:
- беременность и грудное вскармливание;
- хирургическое удаление яичников;
- лечение рака — химио-, лучевая и гормональная терапия;
- приём антиэстрогенных препаратов.
Есть и негормональные факторы:
- лекарства: антидепрессанты, антигистаминные препараты, некоторые гормональные контрацептивы;
- хронические болезни — диабет, синдром Шегрена, заболевания щитовидной железы;
- стресс;
- использование агрессивных средств гигиены: ароматизированное мыло, спреи, спринцевания.
Какие бывают симптомы
Сухость влагалища проявляется по-разному: у одних женщин это лёгкий дискомфорт, у других — выраженные боли и раздражение. Чаще всего встречаются:
- жжение и зуд во влагалище или вокруг него;
- боль и дискомфорт во время секса;
- необычные выделения или небольшие кровянистые следы после полового акта;
- раздражение вульвы — сухость может ощущаться даже при ходьбе, сидении или ношении белья;
- частые позывы к мочеиспусканию или повторяющиеся инфекции мочевых путей;
- снижение желания заниматься сексом, тревожность из-за боли или неприятных ощущений.
Сухость влагалища может быть самостоятельным симптомом, но иногда она становится частью комплексного состояния, связанного с менопаузой. Врачи называют его мочеполовым синдромом. В этот термин включают не только сухость, но и истончение слизистой, болезненность, учащённое мочеиспускание и склонность к инфекциям. Если они сохраняются несколько недель, мешают повседневной жизни или интимным отношениям, стоит обратиться к врачу. Он сможет исключить другие причины и подобрать лечение, которое облегчит состояние.
Как лечат
Справиться с сухостью можно разными способами, и подход зависит от причины. Если проблема связана с гормональными изменениями, врач может назначить препараты с эстрогеном.
Есть и безрецептурные варианты. В аптеках доступны вагинальные увлажняющие средства, которые используют несколько раз в неделю для поддержания здоровья слизистой. Во время секса помогают лубриканты на водной основе: они снижают трение и делают близость более комфортной.
Как предотвратить
Полностью исключить риск сухости невозможно, но простые привычки помогают снизить её проявления. Врачи рекомендуют избегать ароматизированного мыла и любых спринцеваний, они пересушивают слизистую и нарушают баланс микрофлоры. Для интимной гигиены лучше использовать мягкие средства без отдушек. Стоит отдавать предпочтение белью из хлопка и не носить слишком тесную одежду. Полезно поддерживать достаточное потребление жидкости и не отказываться от регулярной сексуальной активности — она стимулирует кровообращение и поддерживает здоровье тканей. Такие простые меры помогают снизить проявления сухости.
Главное
Сухость влагалища — распространённая проблема, которая может появиться в любом возрасте. Чаще всего она связана с изменением уровня гормонов, но иногда возникает и под влиянием лекарств, хронических заболеваний или средств гигиены. Сухость проявляется зудом, жжением, болью во время секса и может снижать качество жизни. Важно помнить: это состояние лечится. Есть безрецептурные увлажнители и лубриканты, а при выраженных симптомах врач может подобрать гормональную терапию или другие методы. Чем раньше обратиться за помощью, тем быстрее удастся вернуть комфорт и сохранить здоровье слизистой.
