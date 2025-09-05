Учёные приблизились к разгадке таинственной болезни футболистов

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — нейродегенеративное заболевание, при котором гибнут двигательные нейроны головного и спинного мозга. Развивается болезнь постепенно. Человек сначала плохо контролирует своё тело, затем теряет способность ходить, говорить, глотать и дышать.

© IMAGO/Jürgen Kessler/Global Look Press

В популяции боковой амиотрофический склероз распространен не так сильно, как, например, болезни Альцгеймера или Паркинсона, которые тоже связаны с гибелью нейронов. Однако среди футболистов БАС встречается в 2-6 раз чаще. От бокового амиотрофического склероза умерло около 30 профессиональных игроков, поэтому его называют тёмной болезнью футбола.

Учёные выдвигали разные предположения на этот счёт. В списке возможных причин чрезмерные физические нагрузки, допинг и пестициды, которые используют для выращивания газона. Однако ни один из этих вариантов не может объяснить распространённость БАС именно среди футболистов. Спортсмены из других дисциплин тоже сталкиваются с этими факторами, но случаев БАС среди них не больше, чем в среднем в популяции.

Новую гипотезу выдвинул профессор кафедры биотехнологических и прикладных клинических наук Университета Л’Акуилы Роберто Маджо. По его мнению, триггером болезни может выступать шумовое загрязнение, с которым сталкиваются футболисты. Во время игр уровень шума на стадионах достигает 120-140 дБ, это сравнимо с шумом запуска реактивного двигателя. В пользу этой теории говорит тот факт, что игроки из высших лиг чаще страдают БАС, чем их менее титулованные коллеги. Логика проста: чем лучше лига, тем больше стадион и громче болельщики.

Маджо подчеркивает, что высокоинтенсивное акустическое воздействие встречается во многих видах спорта, но футболисты испытывают его одновременно с физической нагрузкой. По его мнению, шум может повышать проницаемость гемато-энцефалический барьера (ГЭБ) — фильтра между кровеносной и центральной нервной системами. Он работает как сито, задерживая вредные вещества и пропуская полезные. По версии профессора, скомпрометированный шумом ГЭБ способствует нейротоксическому повреждению нейронов из-за физнагрузок и других факторов, тех же пестицидов для газона.

Отметим, что пока это предварительная рабочая гипотеза, которая нуждается в подтверждении. Роберт Маджо надеется, что исследовательские группы возьмутся за эту задачу.