Грипп и ковид могут спровоцировать рак

Международная группа исследователей выяснила, что пережитое онкологическое заболевание может вернуться спустя годы из-за сезонной простуды.

© Xsandra/iStock.com

Что показало исследование

Работа опубликована в Nature. Она состоит из двух исследований: эксперимента на мышах и анализа эпидемиологических данных людей.

У грызунов были искусственно созданы так называемые спящие диссеминированные раковые клетки. В этом случае злокачественные клетки из молочных желёз оседают в лёгких и других органах в течение нескольких месяцев после рождения.

Животных заразили адаптированным вирусом гриппа А, и в течение двух недель у них образовались метастазы в лёгких. Обычно этот процесс занимает до года. Результаты эксперимента с вирусом SARS-CoV-2 были похожи: количество раковых клеток сильно увеличилось к 28-му дню.

Исследователи также изучили данные наблюдений за 4800 участниками UK Biobank, у которых была ремиссия всех типов рака, и около 37 000 пациенток с ремиссией рака молочной железы из электронной базы данных Flatiron Health. В группе UK Biobank к концу 2022 года было зарегистрировано 128 смертей, связанных с раком. У участников, у которых в 2020 году был положительный результат теста ПЦР на COVID-19, риск смерти от рака был почти в два раза выше, чем у пациентов с отрицательным результатом. У женщин из группы Flatiron Health с положительным тестом на COVID-19 после диагноза рака молочной железы с большей вероятностью развивалось метастатическое заболевание в лёгких.

При чём здесь воспаление

Учёные связывают пробуждение раковых клеток с иммунным агентом интрелейкином-6 (L-6) — белком, который участвует в воспалительных процессах. В норме он спасает от тяжёлых последствий вирусной инфекции, но если в организме есть раковые клетки, он способен влиять на их рост.

Интересно, что уровень IL-6 в лёгких мышей снизился через 15 дней после заражения, но раковые клетки оставались активными гораздо дольше. Тут учёные обнаружили, что в процессе участвуют и другие иммунные клетки — CD4 T-клетки. Они подавляют активацию CD8 T-клеток, которые рак убивают. По всей видимости, сочетание этих факторов и запускает процесс пробуждения.

Что это значит

Учёные отмечают, что для полного понимания нужны дополнительные исследования. При этом очевидно, что переболевшим раком необходима плановая вакцинация от гриппа и SARS-CoV-2 и другие меры профилактики. Врачам, в свою очередь, стоит быть готовыми оперативно бороться с возможными последствиями инфицирования.

