Зная это, вы больше никогда не пойдёте в бассейн без тапочек

Пожелтевшие ногти и трещины на коже — это симптомы грибка, который требует специального лечения. Разобрались, почему им так легко заразиться и что делать при первых проявлениях.

Грибок ногтей (или онихомикоз) — одна из самых распространённых инфекций, с которой сталкивается больше 10% людей (это каждый десятый). Многие списывают это на неудобную обувь, но истинная причина часто — именно в грибковой инфекции.

Почему возникает

Заразиться грибком довольно просто. Достаточно пройтись босиком в бассейне, бане или спортзале, надеть чужие тапочки или воспользоваться чужим полотенцем. Споры грибка легко сохраняются на одежде, ковриках в ванной, мочалках или маникюрных инструментах.

Инфекции намного легче проникнуть через повреждённую или слишком сухую кожу. Поэтому потёртости, шелушения и небольшие трещины — серьёзный фактор заражения. Грибку также гораздо проще размножаться в ослабленном организме. Поэтому чаще остальных онихомикоз встречается у людей с такими заболеваниями и состояниями:

сахарный диабет,

болезни щитовидной железы,

сосудистые заболевания ног,

заболевания ног, ослабленный иммунитет.

Примечательно, что грибок ногтей на ногах встречается в десять раз чаще, чем на руках. Всё из-за того, что стопы большую часть дня находятся в закрытой обуви, где тепло и влажно. Это идеальные условия для роста грибка.

Как проявляется

Грибок стоп обычно начинается с небольших изменений, которые часто остаются незамеченными:

шелушение между пальцами,

между пальцами, покраснение,

появление мелких трещин,

зуд и жжение.

Что касается ногтей, то первый признак — это изменение цвета. Поражённый ноготь теряет естественный блеск и становится тусклым. Потом он меняет цвет — от желтоватого до коричневого. Ногтевая пластина постепенно утолщается, становится неровной и ломкой. В запущенных случаях ноготь крошится, расслаивается и даже отходит от ложа. Чаще всего страдают ногти на больших пальцах ног. Это связано с тем, что именно они сильнее всего подвергаются давлению и травмам в обуви.

Как проходит диагностика

Не затягивайте с визитом к врачу, поскольку грибковая инфекция будет только прогрессировать. На приёме дерматолог осмотрит пораженную область (стопу, ногти) и направит на анализы. Чаще всего это:

Микроскопия. Кусочек ногтя или соскоб обрабатывают специальным раствором и рассматривают под микроскопом. Так можно увидеть нити грибка.

Кусочек ногтя или соскоб обрабатывают специальным раствором и рассматривают под микроскопом. Так можно увидеть Посев. Этот метод позволяет идентифицировать грибок. Материал помещают в питательную среду и ждут, пока гриб вырастет. Как правило, на это уходит 2–3 недели. Определив возбудителя, врач может подобрать оптимальный противогрибковый препарат.

Этот метод позволяет грибок. Материал помещают в питательную среду и ждут, пока гриб Как правило, на это уходит 2–3 недели. Определив возбудителя, врач может подобрать оптимальный противогрибковый препарат. ПЦР. Современный и очень чувствительный метод, с помощью которого можно определить ДНК грибка. В отличие от посева, ПЦР позволяет идентифицировать гриб за несколько часов. Из минусов — метод доступен не во всех клиниках.

Современный и очень с помощью которого можно определить В отличие от посева, ПЦР позволяет идентифицировать гриб Из минусов — метод доступен не во всех клиниках. Дерматоскопия. Врач рассматривает ноготь с помощью специального прибора — дерматоскопа. Это помогает оценить глубину и характер поражения кожи или ногтя.

Как лечат

Основа лечения грибка — препараты-антимикотики (противогрибковые средства). Они разрушают клеточные стенки грибка и препятствуют его росту. Лекарства могут быть местными (мази, кремы, лаки) и системными (таблетки или капсулы).

Местная терапия

Их назначают при лёгких и средних формах заболевания. Преимущество — минимум побочных эффектов, так как действуют они только на месте поражения.

Главный недостаток в том, что действующее вещество не всегда проникает глубоко. Поэтому такая терапия часто длится несколько месяцев (иногда до года).

Чтобы повысить эффективность местного лечения, врачи рекомендуют удалять поражённую часть ногтя перед нанесением препарата. Делают это пилками, кусачками, специальными пластырями с мочевиной и салициловой кислотой. В редких случаях прибегают к хирургическому удалению ногтевой пластины.

Системное лечение

Эти препараты назначают при запущенных случаях или если поражено сразу несколько ногтей. Эти лекарства уничтожают грибок изнутри. При этом возрастает риск побочных реакций, поскольку эти препараты принимают внутрь. В частности, противогрибковые лекарства создают дополнительную нагрузку на печень.

Народные методы лечения

Уксус, сода, масло чайного дерева, чеснок — рецептов множество. Но стоит помнить: доказательной базы у таких методов нет. Иногда они лишь уменьшают запах, но не уничтожают сам грибок. Попытки лечиться народными средствами часто только усугубляют болезнь.

Способы профилактики

Самая надёжная защита от грибковой инфекции — это регулярная гигиена ног. Важно:

ежедневно мыть ноги с мылом и тщательно вытирать их насухо, особенно между пальцами;

с мылом и тщательно их насухо, особенно между пальцами; носить только чистые хлопчатобумажные носки и менять их каждый день (а при повышенной потливости — чаще);

хлопчатобумажные носки и менять их каждый день (а при повышенной потливости — чаще); использовать только свои тапочки, полотенца, маникюрные и педикюрные принадлежности;

тапочки, полотенца, маникюрные и педикюрные принадлежности; не ходить босиком в общественных местах — саунах, бассейнах, раздевалках, гостиницах;

в общественных местах — саунах, бассейнах, раздевалках, гостиницах; правильно ухаживать за ногтями: подстригать их ровно, не оставляя острых краёв, которые могут повредить кожу.

Также важно избегать факторов, повышающих риск заражения:

повышенной влажности,

тесной обуви,

обуви, микротравм кожи (их нужно вовремя лечить).

Людям с диабетом важно контролировать уровень глюкозы в крови.

Когда обращаться к врачу

Сделать это нужно при первых симптомах. Однако на этом этапе обращаются довольно редко. Часто это происходит уже на продвинутых стадиях грибковой инфекции, когда человека беспокоят:

сильно изменённые ногтевые пластины;

ногтевые пластины; грибок сразу нескольких ногтей (что свидетельствует о быстром распространении инфекции);

(что свидетельствует о быстром распространении инфекции); боль и воспаление в области поражения.

Особенно бдительными нужно быть людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Главное

Грибок ногтей — не только косметическая, но и серьёзная медицинская проблема. Без лечения инфекция развивается сильнее, поэтому чем раньше начать терапию, тем выше шанс полностью избавиться от неё. Самое важное — как можно раньше обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

