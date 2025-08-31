Эти обследования не помогут найти причину головной боли

Головная боль — самая распространённая причина обращения к неврологу, и именно из-за неё часто назначают лишние обследования. Врач-невролог Наталья Орышич рассказала «Рамблеру», какие популярные методы диагностики бесполезны при головной боли и почему.

Зачем отправляют на исследования

Головная боль может оказаться как самостоятельным заболеванием (мигренью или головной болью напряжения), так и симптомом других нарушений. При опухолях мозга, менингитах, внутричерепных кровоизлияниях голова тоже болит.

Обычно, чтобы отличить одно от другого, достаточно осмотреть пациента и тщательно собрать анамнез — историю болезни. Если возникают сомнения, назначают дополнительные обследования. Однако не все методы диагностики одинаково полезны, в некоторых обследованиях нет практического смысла. Их результаты не влияют на постановку диагноза или тактику лечения.

Реоэнцефалография

Она же РЭГ или импедансная реография головы. Это электрофизиологический метод, который показывает, как ткани реагируют на электрический ток.

На голову пациента надевают шапочку из электродов, которые пропускают слабый электрический ток. По тому, как меняется сопротивление, судят о состоянии сосудов головного мозга, их эластичности и наполненности кровью.

«Метод позволяет косвенно оценить артериальную и венозную фазу кровотока по внечерепным сосудам головы и шеи. Проблема в том, что и у здоровых людей, и у людей, страдающих от головных болей, показатели РЭГ достоверно не отличаются». Наталья Орышич врач-невролог, паркинсолог Медцентра доктора Александровского, кандидат медицинских наук

Поэтому ни в международных руководствах, ни в клинических рекомендациях Минздрава России РЭГ как метод диагностики головной боли не упоминается.

Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)

Это метод ультразвуковой диагностики головного мозга. Датчики регистрируют отражённые тканями мозга ультразвуковые волны через участки костей черепа в области висков.

ЭхоЭГ позволяет обнаружить смещение структур головного мозга. Такое может произойти в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы, массивного геморрагического инсульта или отёка мозга.

«Всё это экстренные ситуации, когда человек без сознания и нуждается в срочном нейрохирургическом лечении, — объясняет врач. — В амбулаторной неврологической практике использование ЭхоЭГ у пациентов с головными болями неоправданно. У них заведомо будет нормальный результат, а внутричерепные новообразования или небольшие гематомы метод не покажет».

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Она позволяет оценить биоэлектрическую активность коры головного мозга. Метод похож на РЭГ, но регистрирует не сопротивление тканей, а работу клеток мозга.

До появления современных методов нейровизуализации электроэнцефалография позволяла врачам точно определять место локализации опухоли головного мозга и удалять её.

Для диагностики головной боли ЭЭГ не предназначена. Например, Американское общество неврологов называет её неинформативным методом, который не даёт никаких преимуществ, но удорожает лечение.

«Сейчас единственным показанием к ЭЭГ у взрослых амбулаторных пациентов считаются приступы потери сознания и/или судорожные эпизоды с признаками эпилептических припадков, — уточняет Наталья Орышич. — Метод можно использовать для первичной диагностики эпилепсии и при динамическом наблюдении таких пациентов, но не для пациентов с головной болью».

Кроме того, в случае с ЭЭГ важно правильно провести исследование. Стандартом считается электроэнцефалография с видеомониторингом в течение минимум 4 часов.

«Короткая запись ЭЭГ в поликлинике за 20–30 минут не может рассматриваться как достоверный метод диагностики, — говорит невролог. — И даже если на ЭЭГ фиксируют "эпилептиформную активность", но у пациента нет и никогда не было клинических проявлений эпилепсии, лечение и повторное обследование в этом случае не нужно».

Рентген шеи

Иногда головная боль возникает из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Это так называемые цервикогенные (идущие от шеи) боли. Такое возможно из-за патологического напряжения мышц, которые крепятся к затылочным и височным костям черепа.

«Причиной в большинстве случаев служит длительное вынужденное неправильное положение шеи, например привычка читать или пользоваться гаджетами лёжа или неправильно организованное рабочее место», — объясняет специалист.

Однако рентген шеи для диагностики головной боли не используют. Цервикогенная головная боль — боль мышечная, и изменения в позвонках в этом случае ничего не значат.

«Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях оправданна, если была травма шейного отдела позвоночника или длительное статическое напряжение мышц шеи и отсутствие регулярных тренировок привели к нарушениям статики шейного отдела позвоночника, кифозу (искривлению) или смещению позвонков относительно друг друга, — продолжает врач. — Если же боли в шее и связанные с ними головные боли носят неспецифический хронический характер, назначение рентгенографии неоправданно, это никак не повлияет на алгоритм лечения таких пациентов».

Главное

Для диагностики головной боли, как правило, достаточно тщательного сбора анамнеза и неврологического осмотра. Дополнительные инструментальные обследования нужны в редких случаях. Популярные реоэнцефалография (РЭГ), эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и рентген шеи никак не влияют на тактику лечения пациентов с головной болью и не дают никакой клинически значимой информации.

