Ревматолог рассказала, для кого опасна болезнь королей

Эта болезнь знакома не только по медицинским учебникам, но и по страницам классической литературы: её внезапные приступы испытывали даже вымышленные герои. Врач-ревматолог, к. м. н. Рада Мурман рассказала «Рамблеру», что провоцирует подагру и как с ней жить.

Подагра — это одна из самых распространённых форм воспалительного артрита. Она возникает из-за накопления мочевой кислоты, которая кристаллизуется и откладывается в суставах.

Главный симптом подагры — резкая боль в суставе, чаще всего в большом пальце ноги. Приступ начинается внезапно, часто ночью: сустав опухает, краснеет и становится горячим. Обострение обычно длится одну-две недели, затем симптомы исчезают, но без лечения со временем приступы становятся чаще и тяжелее.

Около 90% людей, страдающих подагрой, — мужчины старше 40 лет. В целом подагра у мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин. У последних болезнь редко возникает до наступления менопаузы, возможно, потому, что эстроген помогает поддерживать низкий уровень мочевой кислоты.

На протяжении всей истории человечества подагру часто называли болезнью королей из-за того, что она была распространена среди элиты, в рационе которой было много мяса и вина.

Почему развивается

Подагра развивается, только когда в крови долго держится высокий уровень мочевой кислоты — это состояние называют гиперурикемией. Примерно у каждого пятого мужчины с очень высоким уровнем (больше 9 мг/дл) через 5 лет появятся симптомы.

Мочевая кислота — продукт распада пуринов, которые человек получает из еды (мяса, морепродуктов, пива, сладких напитков) и в результате работы клеток. У большинства животных есть фермент уриказа, который превращает мочевую кислоту в легковыводимый аллантоин. У человека этого фермента нет, поэтому мочевая кислота становится конечным продуктом обмена и при избытке накапливается в организме.

Большую роль играет наследственность: у разных людей гены, управляющие транспортом уратов в почках и кишечнике, работают по-разному. Поэтому один человек может есть мясо и пить пиво без последствий, а у другого быстро развивается подагра.

Факторы риска:

ожирение и метаболический синдром;

и метаболический синдром; гипертония и болезни почек;

и болезни почек; приём некоторых лекарств (мочегонные, аспирин в малых дозах, циклоспорин);

особенности кишечной микробиоты, которые влияют на обмен пуринов.

Именно сочетание генетики и образа жизни определяет, у кого подагра проявится, а у кого нет.

Что провоцирует приступы

При повышенном уровне мочевой кислоты в крови кристаллы её солей начинают откладываться в суставах. Они раздражают ткани и вызывают реакцию иммунной системы, что приводит к воспалению. В результате внезапно появляется резкая боль, отёк, покраснение и ограничение движений в суставе.

Чаще всего подагру провоцируют именно пищевые триггеры. Некоторые продукты и напитки повышают уровень мочевой кислоты и могут запустить приступ. Ограничив их, можно реально снизить риск обострений.

Алкоголь. Спиртное, особенно пиво, мешает почкам выводить мочевую кислоту. Полный отказ не обязателен, но важно ограничить количество. Оптимально обсудить это с врачом.

Спиртное, мешает почкам выводить мочевую кислоту. Полный отказ не обязателен, но важно ограничить количество. Оптимально обсудить это с врачом. Красное мясо. В нём много пуринов — веществ, которые в организме превращаются в мочевую кислоту. Опасными считаются говядина, баранина, свинина, субпродукты (печень, почки, рубец), гусь, утка.

В нём много пуринов — веществ, которые в организме превращаются в мочевую кислоту. Опасными считаются говядина, баранина, свинина, субпродукты (печень, почки, рубец), гусь, утка. Среди морепродуктов стоит избегать анчоусов, сардин, мидий, морских гребешков, тунца и форели.

стоит избегать анчоусов, сардин, мидий, морских гребешков, тунца и форели. Подслащённые напитки. Газировка и сладкие соки с фруктозой повышают риск приступов. Лучше заменить их напитками без сахара. Важно соблюдать питьевой режим — не менее 8 стаканов жидкости в день, половина из них — чистая вода

Помимо питания, обострение могут вызвать и другие факторы:

Лекарства — аспирин, некоторые мочегонные, препараты после трансплантации.

— аспирин, некоторые мочегонные, препараты после трансплантации. Избыточный вес — чем он выше, тем больше риск приступа.

— чем он выше, тем больше риск приступа. Голодание и экстремальные диеты — быстрый сброс веса может спровоцировать обострение.

— быстрый сброс веса может спровоцировать обострение. Хронические болезни — гипертония, почечная недостаточность, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

— гипертония, почечная недостаточность, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Травмы, операции, инфекции.

Эмоциональный стресс тоже иногда становится пусковым фактором.

Лечение и образ жизни

Если у вас случился первый приступ, надо обратиться к врачу и начать лечение. Терапия помогает быстрее снять воспаление и боль, снизить риск повторных обострений.

«Если у человека подагра и он решает лечиться только с помощью диеты, особенно при тофусной форме, то, к сожалению, заметного прогресса ждать не стоит. Диета полезна, но она не способна настолько снизить уровень мочевой кислоты, чтобы болезнь полностью ушла. К этому моменту в организме её накопилось уже слишком много. Поэтому на первом этапе лечение обязательно должно включать медикаменты, а диета остаётся важным, но вспомогательным инструментом». Мурман Рада Владимировна врач-ревматолог, к. м. н.

Некоторые продукты могут даже снижать уровень мочевой кислоты. Например, исследования показывают, что у людей, которые едят молочные продукты, уровень мочевой кислоты ниже. А содержащийся в них кальций уменьшает частоту приступов и укрепляет кости.

«Есть форма подагры, при которой у пациента нет острых приступов, но мочевая кислота всё равно накапливается в организме. Это проявляется образованием тофусов — плотных узелков под кожей. Иногда они вырастают до размеров теннисного мяча. В таких случаях лечение необходимо даже без болевых атак», — говорит специалист.

Есть и другая проблема — образование мочевых камней. Когда почки выводят слишком много мочевой кислоты, она может формировать камни. Такая ситуация также требует лечения, даже если приступов нет.

«Длительный приём препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты, позволяет контролировать подагру, но не гарантирует, что болезнь уйдёт. Если пациент серьёзно изменил образ жизни, похудел, то после многих лет терапии риск новых приступов действительно снижается. В отдельных случаях врачи могут попробовать отменить лекарства, но точных данных о том, что обмен веществ перестраивается навсегда, у нас нет. Поэтому обычно пациентам рекомендуют продолжать лечение длительно, а иногда и пожизненно. Если же человек в хорошей форме и чувствует себя отлично, можно обсудить с врачом пробную отмену. Если подагра вернётся, терапию возобновляют», — поясняет специалист.

Главное

Подагра — форма артрита, которую вызывает накопление и кристаллизация мочевой кислоты в суставах. Симптом — внезапная сильная боль, чаще в большом пальце ноги, с отёком и покраснением. При длительном течении могут появляться тофусы и мочевые камни. Чаще страдают мужчины старше 40 лет. Заболевание развивается при сочетании высокого уровня мочевой кислоты и факторов риска: наследственности, питания, алкоголя, ожирения, хронических болезней и особенностей кишечника. Триггеры: алкоголь, красное мясо, субпродукты, морепродукты, сладкие напитки, лекарства, лишний вес, экстремальные диеты, болезни, травмы и стресс. После первого приступа важно обратиться к врачу и начать лечение — оно снимает боль и снижает риск новых обострений. Диета и здоровый образ жизни помогают контролировать болезнь, но не заменяют лекарств, особенно при тофусной подагре. Длительный приём препаратов уменьшает риск новых приступов, а в некоторых случаях врач может обсудить их временную отмену.

