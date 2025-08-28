Этот вирус есть почти у каждого: что важно знать

У простуды на губах и генитального герпеса один источник — вирус, которым заражены миллиарды людей. Разобрались, почему герпес невозможно вывести из организма и что помогает справиться с обострениями.

© Freepik

Что это такое

Есть два основных типа вируса простого герпеса (ВПГ):

ВПГ-1 чаще передаётся при оральном контакте (через рот) и проявляется высыпаниями на губах и в полости рта.

чаще передаётся при оральном контакте (через рот) и проявляется высыпаниями на губах и в полости рта. ВПГ-2 распространяется в основном половым путём и приводит к генитальному герпесу.

После заражения вирус остаётся в нервных клетках организма на всю жизнь. Большую часть времени он находится в неактивном состоянии, но под действием определённых факторов может проявляться снова. К таким триггерам относят стресс, болезнь, менструацию, травмы и длительное пребывание на солнце.

Насколько распространён

По оценкам ВОЗ, 3,8 миллиарда человек в возрасте до 50 лет (64% населения планеты) заражены ВПГ-1. Обычно это происходит в детстве и чаще всего приводит к оральному герпесу.

С генитальным герпесом, вызванным ВПГ-2, живут около 520 миллионов человек от 15 до 49 лет (13% населения). Женщины заражаются почти в два раза чаще мужчин, поскольку вирус легче передаётся от мужчины к женщине.

Вирус простого герпеса распространяется при тесном контакте: через поцелуи, половые связи и контакт «кожа к коже». Заразиться можно даже тогда, когда высыпаний нет, это связано с бессимптомным выделением вируса. Риск передачи особенно высок в первые дни перед появлением пузырьков и в период активных высыпаний.

Первый эпизод может протекать тяжелее. У человека появляются общее недомогание, температура, боли в мышцах и горле, увеличиваются лимфатические узлы. На коже или слизистых возникают болезненные пузырьки, которые вскрываются и превращаются в язвы. Заживление занимает до трёх — шести недель.

© artursafronovvvv/Freepik

Рецидивы обычно короче и переносятся легче. Часто первым сигналом становится покалывание, зуд или жжение на месте будущей сыпи. Пузырьки заживают за несколько дней, а не недель.

Лечение

Полностью избавиться от вируса простого герпеса невозможно, но лечение помогает сократить продолжительность симптомов и уменьшить боль.

Основные препараты — противовирусные средства:

ацикловир

валацикловир

фамцикловир

Их назначают в таблетках или внутривенно при тяжёлых формах.

Таблетки и кремы: что работает лучше

Таблетированные препараты действуют эффективнее: они уменьшают длительность симптомов, ускоряют заживление и снижают риск рецидивов. Кремы и мази с ацикловиром почти не влияют на течение болезни. Есть данные, что местные формы с пенцикловиром могут немного сократить срок заживления при оральном герпесе, но разница обычно составляет не больше одного дня.

Симптоматическая помощь

Для облегчения боли используют ибупрофен, парацетамол. Холодные компрессы и солевой раствор могут уменьшить дискомфорт, но не влияют на активность вируса.

© Photo travelling people sports/iStock.com

Профилактика

Чтобы снизить риск передачи герпеса, при появлении высыпаний стоит избегать поцелуев, орального секса и не пользоваться общими предметами, которые могут контактировать со слюной.

При генитальном герпесе важно воздержаться от сексуальной активности до полного заживления язв. Для сексуально активных людей надёжнее всего использовать презервативы. Они уменьшают риск передачи, хотя не защищают полностью, потому что высыпания могут появляться на коже за пределами зоны, покрытой презервативом.

Беременным важно сообщать врачу о любых проявлениях герпеса. Особенно это критично на поздних сроках, когда заражение ВПГ-2 несёт наибольший риск для новорождённого.

Главное

Герпес — одна из самых распространённых вирусных инфекций: миллиарды людей заражены ВПГ-1 или ВПГ-2, и многие даже не знают об этом. Вирус навсегда остаётся в организме, он «спит» в нервных клетках и может активизироваться снова под влиянием стресса, болезней, менструации или солнца. Полностью вывести его невозможно, но это не значит, что болезнь нельзя контролировать. Современные противовирусные препараты помогают сократить длительность обострений и снизить их частоту. Таблетированные формы работают эффективнее, чем кремы и мази. Дополнительно можно использовать обезболивающие. Профилактика играет не меньшую роль: важно избегать контактов при активных высыпаниях, использовать барьерные методы защиты и сообщать врачу о симптомах, особенно во время беременности.

