Учёные рассказали, как восстановить печень за год

Ожирение может развиваться не только в организме в целом, но и в печени и превращать её в склад жира. Из-за этого орган перестаёт работать полноценно. Разобрались, как распознать первые признаки жирового гепатоза, предотвратить его развитие и что делать, если диагноз уже есть.

Что такое жировой гепатоз

Печень выполняет множество функций: от фильтрации продуктов метаболизма и переработки питательных веществ до регуляции гормонов. Однако она не застрахована от перегрузки.

Неалкогольный жировой гепатоз — это заболевание, при котором в клетках печени накапливается избыточный жир из-за потребления большого количества калорий и/или клеточных и молекулярных аномалий. Он начинается с простого накопления жира в печени (стеатоза). Если не принять меры, может развиться неалкогольный стеатогепатит, при котором начинается воспаление и повреждаются клетки печени. В конечном итоге это может привести к образованию рубцов (фиброзу) и даже к циррозу или раку печени.

По некоторым оценкам, ожирение печени есть у четверти взрослого населения Земли, то есть у миллиарда человек.

На это могут влиять разные факторы:

образ жизни: питание и физическая активность;

питание и физическая активность; генетика: некоторые люди более предрасположены к заболеванию;

некоторые люди более предрасположены к заболеванию; состояние здоровья: метаболические нарушения, например инсулинорезистентность;

метаболические нарушения, например инсулинорезистентность; высокий уровень жиров, особенно триглицеридов, в крови.

Кто в группе риска и как распознать проблему

Люди с ожирением или диабетом 2-го типа подвержены большему риску развития неалкогольной жировой болезни печени. Она встречается примерно у 75% людей с избыточным весом и у 90% людей с тяжёлой формой ожирения. Также в группе риска люди с метаболическим синдромом, который включает высокое давление, дислипидемию и большой объём талии. С возрастом риски тоже возрастают, поэтому после 50 лет стоит уделять здоровью печени особое внимание.

Большое количество ультрапереработанных продуктов в рационе, жирное мясо, полножирные молочные продукты, кокосовое и пальмовое масла также увеличивают нагрузку на печень и риск.

Жировой гепатоз часто протекает бессимптомно. Возможные признаки: хроническая усталость, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье, снижение аппетита, тошнота. Однако в большинстве случаев заболевание обнаруживают случайно — в биохимическом анализе крови или на УЗИ органов брюшной полости по другому поводу.

Возможные симптомы:

зуд;

скопление жидкости в животе (асцит);

одышка;

отёки ног;

кровеносные сосуды, похожие на паутину, расположенные прямо под поверхностью кожи;

увеличенная селезёнка;

красные ладони;

пожелтение кожи и белков глаз, или желтуха.

Лечение и профилактика

Сегодня нет официально одобренных лекарств против жировой болезни печени. Однако у печени высокая способность к регенерации, поэтому процесс обратим.

Самый важный шаг — это снижение веса. Для этого нужно соблюдать простое правило: потреблять меньше калорий, чем вы тратите. Это достигается за счёт правильного питания и увеличения физической активности.

Исследования подтверждают: даже небольшая потеря веса значительно улучшает состояние печени. У людей с жировой болезнью, которым удалось сбросить вес, улучшаются показатели работы печени, а также снижаются риски, связанные с болезнями сердца.

Специалисты считают, что для положительных изменений достаточно сбросить минимум 7% от массы тела. Если диагностирована более серьёзная форма (стеатогепатит), рекомендуется стремиться к потере веса около 10%, чтобы получить максимальный эффект.

Важно отказаться или снизить до минимума ультрапереработанные продукты, насыщенные жиры, сладкую газировку и продукты с высоким содержанием фруктозы. Чипсы, печенье и белый хлеб быстро перегружают организм лишними калориями, жирами, сахаром и солью. Исследования показывают: чем больше сладких напитков в рационе, тем выше риск жировой болезни печени. Полезнее включать в меню овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыбу, нежирное мясо, молочные продукты и растительные масла, особенно оливковое.

Есть данные, что регулярное употребление кофе положительно влияет на течение жировой болезни печени. Само развитие заболевания кофе не предотвращает, но исследования показывают, что у любителей напитка риск прогрессирования до фиброза печени примерно на треть ниже. Это делает кофе дополнительным фактором защиты печени вместе с изменениями в питании.

Главное

Жировой гепатоз — это накопление жира в печени, которое может протекать бессимптомно и развиваться у людей с ожирением, диабетом 2-го типа или метаболическим синдромом. Основные факторы риска — неправильное питание, избыток сахара и насыщенных жиров, низкая физическая активность, генетическая предрасположенность и метаболические нарушения. Заболевание обратимо: снижение веса на 7–10%, правильное питание с упором на овощи, фрукты, бобовые, рыбу и оливковое масло, регулярная физическая активность и ограничение алкоголя помогают улучшить функцию печени. Дополнительно умеренное употребление кофе может снижать риск прогрессирования до фиброза, делая его полезным элементом профилактики и поддержки печени.

