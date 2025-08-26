Дерматолог рассказала, как выжить при псориазе

Это одно из самых распространённых хронических кожных заболеваний, которым страдает до 3% населения. Он не заразен, но может сильно влиять на качество жизни. Врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили рассказала «Рамблеру», почему появляются характерные пятна и что помогает контролировать болезнь.

Псориаз — это хроническое заболевание кожи, которое проявляется в виде красных шелушащихся пятен.

«Это сбой в работе иммунной системы, из-за которого клетки кожи (кератиноциты) начинают расти и делиться гораздо быстрее обычного. Вместо того чтобы созреть и отмереть за 28–30 дней, как это происходит у здорового человека, они делают это за 4–7 дней. Из-за такого ускоренного процесса на коже образуются толстые, приподнятые над поверхностью пятна (бляшки), покрытые серебристыми чешуйками». Лала Дзимцеишвили врач-дерматолог, косметолог

Главная причина псориаза — генетическая. Заболевание также могут спровоцировать:

стресс,

инфекции,

травмы кожи,

приём некоторых лекарств,

злоупотребление алкоголем,

курение,

гормональные изменения, особенно у женщин, например в период менопаузы.

Очаги чаще всего появляются на волосистой части головы, локтях, коленях и пояснице. Псориаз также может возникать на руках, ногах, лице и в складках тела, таких как подмышки и паховая область. В некоторых случаях он может поражать даже ногти, вызывая точечные углубления или изменение цвета.

Псориаз нельзя вылечить полностью, но можно контролировать. Заболевание протекает с периодами обострений (когда симптомы усиливаются) и ремиссий (когда они ослабевают или исчезают). Примерно у 30% людей развивается псориатический артрит, который поражает суставы и может приводить к их разрушению.

Правила жизни с псориазом

«Псориаз — это не только кожные проявления, но и серьёзная психологическая нагрузка. Зуд и воспаление ухудшают качество жизни, поэтому наблюдаться у специалиста необходимо. Кроме основного лечения не менее важно, чтобы сам пациент менял привычки и заботился о коже правильно», — говорит врач.

Следуйте плану лечения

Придерживайтесь рекомендаций вашего врача. Не пропускайте приёмы лекарств, используйте мази и кремы по расписанию. Последовательность — ключ к контролю над обострениями. Псориаз требует постоянного лечения, и это часто становится испытанием: сложно придерживаться терапии, зная, что она нужна всю жизнь. Исследования показывают, что низкая приверженность терапии напрямую влияет на эффективность лечения и качество жизни.

Увлажняйте кожу

Сухость может усугубить зуд и шелушение. Среди множества методов лечения псориаза увлажнение подходит всем пациентам, независимо от тяжести поражения. Ежедневно увлажняйте кожу, чтобы остановить рост существующих очагов и предотвратить появление новых.

Крем, лосьон, масло или мазь выполняют двойную функцию: увлажняют кожу и помогают снять шелушение. Увлажнение воспалённых участков облегчает отшелушивание чешуек. Лучше всего удерживают влагу масла и мази, затем кремы, а лосьоны — меньше всего.

Как выбирать увлажняющее средство:

Выбирайте средства с коллоидной овсянкой в составе. В исследовании, опубликованном в Journal of the American Academy of Dermatology, участники с псориазом и чувствительной кожей четыре недели наносили лосьон с 1%-ной коллоидной овсянкой и отметили облегчение зуда, шелушения и отслаивания кожи.

в составе. В исследовании, опубликованном в Journal of the American Academy of Dermatology, участники с псориазом и чувствительной кожей четыре недели наносили лосьон с 1%-ной коллоидной овсянкой и отметили шелушения и отслаивания кожи. Для кожи с псориатическими бляшками лучше выбирать средства без отдушек, так как даже натуральные ароматизаторы могут вызывать раздражение. При этом избегайте продуктов, содержащих спирт, красители, эфирные масла, парабены и сульфаты.

так как даже натуральные ароматизаторы могут вызывать раздражение. При этом избегайте продуктов, содержащих спирт, красители, эфирные масла, парабены и сульфаты. Окклюзивные компоненты кремов и мазей не увлажняют кожу напрямую, но удерживают влагу и создают защитный барьер, предотвращая сухость. Примеры окклюзивов: ланолин, жидкий парафин, минеральное масло, вазелин.

кремов и мазей не увлажняют кожу напрямую, но удерживают влагу и создают защитный барьер, предотвращая сухость. Примеры окклюзивов: ланолин, жидкий парафин, минеральное масло, вазелин. Ищите в составе гидратанты. Они притягивают и удерживают влагу в коже, делая её более увлажнённой и мягкой. Их особенно полезно использовать перед нанесением окклюзивного средства. Примеры гидратантов: глицерин, гиалуроновая кислота, мочевина, молочная кислота, пантенол.

Густые кремы и мази лучше использовать на ночь, лёгкие лосьоны — утром. Оптимально увлажнять кожу дважды в день, а также после ванны или душа. Слишком интенсивное растирание может вызвать раздражение, спровоцировать обострение и повредить защитный барьер, поэтому старайтесь наносить увлажняющий крем мягкими скользящими движениями.

Избегайте травм кожи

Порезы, царапины, ушибы и даже сильное трение могут спровоцировать новые высыпания (феномен Кёбнера). Старайтесь не чесать, избегайте агрессивного скрабирования и растирания кожи. Выбирайте одежду тщательно: отдавайте предпочтение свободному крою и натуральным тканям, которые не раздражают кожу. Избегайте шерсти, мохера и плотных воздухонепроницаемых материалов.

Избегайте стресса

Псориаз и стресс тесно связаны. Эмоциональное напряжение может вызвать обострение. Найдите то, что помогает вам расслабиться. Несколько контролируемых исследований показали, что релаксация, а также когнитивно-поведенческая терапия для управления стрессом эффективны при лечении псориаза.

Принимайте солнечные ванны

Умеренное воздействие солнечного света часто улучшает состояние кожи при псориазе. Солнечный свет состоит из лучей двух видов — UVA и UVB. UVB-лучи помогают замедлить процесс обновления кожи и оказывают противовоспалительное действие. Однако UVA-лучи вредны и проникают в более глубокие слои кожи, что вызывает загар и приводит к старению кожи. Солнцезащитный крем помогает блокировать UVA-лучи. Солярии неэффективны и не рекомендованы для лечения псориаза, поскольку в них в основном используется ультрафиолетовое излучение спектра А.

«Неделя пляжного отдыха, скорее всего, принесёт лишь незначительную и кратковременную пользу, но постепенное длительное воздействие солнечных лучей может дать более стойкий результат. С другой стороны, слишком долгое пребывание на солнце может усугубить псориатические бляшки», — поясняет дерматолог.

Необходимо использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше, без отдушек и предназначенный для чувствительной кожи. УФ-лучи активнее всего с 10:00 до 16:00, поэтому начинайте с пяти минут пребывания на солнце и постепенно увеличивайте время до 30 минут в день.

Главное

Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание кожи, проявляющееся красными шелушащимися пятнами из-за ускоренного деления её клеток. Главная причина — генетическая предрасположенность. Обострения провоцируют стресс, инфекции, травмы кожи и некоторые лекарства. Чаще всего поражаются кожа головы, локти, колени и нижняя часть спины, у 30% пациентов развивается псориатический артрит. Контроль заболевания требует регулярного соблюдения плана лечения, ежедневного увлажнения кожи с использованием кремов, мазей или масел, защиты от травм и раздражения, контроля стресса и умеренного безопасного пребывания на солнце с использованием солнцезащитных средств с SPF 30+.

