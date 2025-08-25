Алкоголь под запретом: что нового в рекомендациях по гипертонии — 2025

Вышли свежие международные рекомендации по лечению артериальной гипертензии. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Майборода рассказала «Рамблеру», что изменилось в подходах к терапии и профилактике и что это значит для пациентов.

© udra/iStock.com

Высокое артериальное давление — это самый распространённый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и главная причина смертности и инвалидности во всём мире. Повышенное давление (≥ 130/80 мм рт. ст.) есть у половины взрослых людей.

С возрастом систолическое давление (верхнее значение) постоянно повышается. Диастолическое давление (нижнее значение) растёт примерно до 40 лет, затем стабилизируется, а после снижается.

Риск развития гипертонии в течение жизни составляет 80–90%, при этом у мужчин заболевание развивается раньше, чем у женщин.

«Сегодня уже подтверждено: высокое давление влияет не только на сердце, но и на мозг, повышая риск когнитивных нарушений и деменции. В новых рекомендациях сделан акцент на том, что всё, что выше 120 на 80 — это уже тревожный сигнал и повод серьёзно заняться профилактикой. Даже незначительное, на первый взгляд, но постоянно повышенное давление оказывает негативное влияние, медленно и незаметно повышая риск». Майборода Екатерина врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Главные изменения в рекомендациях

Отказ от алкоголя. Исследования показали: любое количество алкоголя со временем повышает давление. Даже «умеренное» употребление не защищает от риска. У тех, кто полностью воздерживается, риск гипертонии минимален. Отказ или хотя бы серьёзное сокращение потребления приводит к снижению давления. Например, при уменьшении дозы алкоголя наполовину давление падает в среднем на 5–6 мм рт. ст. Впервые эксперты прямо указали: лучший выбор для пациентов с гипертонией — полный отказ от алкоголя. Если отказаться полностью не удаётся, допустимы минимальные дозы, но они больше не рассматриваются как «безопасные».

Образ жизни как основа терапии

«Новые рекомендации подчёркивают: давление зависит не только от возраста и таблеток. К сожалению, многие воспринимают советы по образу жизни как необязательное дополнение и думают, что лекарства всё решат. На самом деле здоровые привычки часто дают не меньше 50% эффекта в снижении давления и защите сердца и мозга», — говорит врач.

Хотя давление имеет тенденцию к повышению с возрастом, главные причины — набор веса и нездоровый образ жизни, а не само старение.

У взрослых с избыточным весом или ожирением потеря веса — ключевая стратегия для улучшения здоровья и снижения риска многих заболеваний, включая гипертонию. Один сброшенный килограмм обычно снижает систолическое и диастолическое давление примерно на 1 мм рт. ст. Снижение веса на 5 % и более даёт заметный эффект, особенно в сочетании с диетой DASH и ограничением соли.

Фокус на здоровье мозга

Повышенное давление — это один из главных факторов риска, который можно контролировать, чтобы защитить мозг. Высокое давление повреждает мелкие сосуды и белое вещество мозга, что значительно увеличивает вероятность развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Исследования доказывают, что контроль артериального давления, особенно в среднем возрасте, существенно снижает риск когнитивных нарушений. В некоторых крупных исследованиях снижение систолического давления на 7–21 мм рт. ст. приводило к уменьшению числа случаев деменции на 12–19%. Более того, интенсивная терапия давления действует как долгосрочная стратегия профилактики, и её положительный эффект сохраняется спустя годы. Даже у участников без признаков деменции раннее и интенсивное снижение давления (верхнее — около 120 мм рт. ст.) замедляло снижение когнитивных функций, а эффект сохранялся в течение 7 лет.

Главное

В новых международных рекомендациях по гипертонии 2025 года акцент сделан на раннем контроле давления, отказе от алкоголя и изменении образа жизни. Любое количество алкоголя повышает давление, поэтому полный отказ — лучший вариант. Целевое систолическое давление для большинства взрослых — < 130 мм рт. ст., а у некоторых пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний — < 120 мм рт. ст. Лечение рекомендуется начинать раньше, сочетая препараты с изменением образа жизни: снижением веса, диетой DASH, уменьшением соли, продуктами, богатыми калием, и регулярной физической активностью, — всё это существенно снижает давление. Контроль давления особенно важен для защиты мозга — интенсивная терапия снижает риск когнитивных нарушений и деменции, а её эффект сохраняется годами.

