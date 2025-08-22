Прививка защищает от рака полости рта даже курильщиков — исследование
Прививка против вируса, который есть почти у всех, помогает от рака. Сотрудники стоматологического колледжа Университета Флориды изучили данные 1,7 млн пациентов и выяснили, что вакцинация от ВПЧ снижает риск опухолей ротоглотки.
Есть более 200 разновидностей вируса папилломы человека. Большинство из них почти безвредно, но некоторые вызывают рак. Штаммами самого высокого онкогенного риска считают 6, 11, 16 и 18.
В первую очередь ВПЧ связывают с раком шейки матки у женщин и колоректальным раком у мужчин. Однако вирус также может влиять на рак полости рта. Поэтому ВОЗ и другие международные организации призывают вакцинироваться от ВПЧ.
Исследование, опубликованное в Journal of Oral Pathology and Medicine, в очередной раз подтвердило эффективность прививки. Авторы работы изучили медицинские карты почти 2 млн мужчин и женщин и выделили среди них тех, у кого был рак ротоглотки. Оказалось, что среди привитых от ВПЧ пациентов опухоли полости рта и глотки встречались реже. Вероятность у них была на 99% ниже, причём даже после поправок на другие факторы риска: курение и злоупотребление алкоголем. Авторы полагают, что массовая вакцинация от ВПЧ позволит уменьшить долю этого вида рака.
До марта 2025 года в России для вакцинации от ВПЧ использовали импортные препараты: «Гардасил-4», «Гардасил-9» и «Церварикс». Весной на рынке появился отечественный препарат «Цегардекс». Он защищает от четырёх самых агрессивных штаммов вируса (6, 11, 16 и 18). Ожидается, что «Цегардекс» постепенно заменит импортные аналоги.
Российские учёные создали вакцину от ВПЧ. Разобрались, что это значит для пациентов
Отметим, что в России вакцинация от ВПЧ ещё не входит в национальный прививочный календарь. Её можно сделать платно или за счёт местного бюджета в некоторых регионах (например, в Москве).