Прививка защищает от рака полости рта даже курильщиков — исследование

Прививка против вируса, который есть почти у всех, помогает от рака. Сотрудники стоматологического колледжа Университета Флориды изучили данные 1,7 млн пациентов и выяснили, что вакцинация от ВПЧ снижает риск опухолей ротоглотки.

© Kuzmik_A/iStock.com

Есть более 200 разновидностей вируса папилломы человека. Большинство из них почти безвредно, но некоторые вызывают рак. Штаммами самого высокого онкогенного риска считают 6, 11, 16 и 18.

В первую очередь ВПЧ связывают с раком шейки матки у женщин и колоректальным раком у мужчин. Однако вирус также может влиять на рак полости рта. Поэтому ВОЗ и другие международные организации призывают вакцинироваться от ВПЧ.

Исследование, опубликованное в Journal of Oral Pathology and Medicine, в очередной раз подтвердило эффективность прививки. Авторы работы изучили медицинские карты почти 2 млн мужчин и женщин и выделили среди них тех, у кого был рак ротоглотки. Оказалось, что среди привитых от ВПЧ пациентов опухоли полости рта и глотки встречались реже. Вероятность у них была на 99% ниже, причём даже после поправок на другие факторы риска: курение и злоупотребление алкоголем. Авторы полагают, что массовая вакцинация от ВПЧ позволит уменьшить долю этого вида рака.

До марта 2025 года в России для вакцинации от ВПЧ использовали импортные препараты: «Гардасил-4», «Гардасил-9» и «Церварикс». Весной на рынке появился отечественный препарат «Цегардекс». Он защищает от четырёх самых агрессивных штаммов вируса (6, 11, 16 и 18). Ожидается, что «Цегардекс» постепенно заменит импортные аналоги.

Отметим, что в России вакцинация от ВПЧ ещё не входит в национальный прививочный календарь. Её можно сделать платно или за счёт местного бюджета в некоторых регионах (например, в Москве).