Гинеколог рассказала, нормально ли терпеть боль при месячных

По разным данным, от 50 до 90% женщин сталкиваются с болью во время месячных. При этом у каждой десятой она настолько сильная, что выбивает из привычного ритма жизни. Врач-гинеколог Юлиана Дьяченко рассказала «Рамблеру», почему из-за менструаций болит живот и можно ли с этим что-то сделать.

Цикличные боли в области малого таза, связанные с менструацией, называют дисменореей. Она может быть самостоятельным заболеванием, тогда говорят о первичной дисменорее, или сопровождать другие гинекологические проблемы (эндометриоз, миому матки, воспаление и другие) — это вторичная дисменорея.

Почему возникает

У первичной дисменореи нет одной конкретной причины. Это результат сочетания индивидуальных особенностей биохимии, анатомии и чувствительности нервной системы. Однако есть несколько факторов, которые повышают вероятность болезненных месячных.

курение;

начало менархе (первых месячных) до 12 лет;

обильные менструации;

отягощённый гинекологический семейный анамнез (например, эндометриоз у мамы);

психоэмоциональные триггеры (стресс, сексуальное насилие, психологические расстройства).

У подростков боль во время менструации встречается чаще: дисменорея бывает примерно у 93% девушек в первый год менструаций. С возрастом симптомы могут стать не такими выраженными, у некоторых дисменорея проходит после родов.

Вторичная дисменорея чаще всего развивается на фоне заболеваний репродуктивной системы. Основные из них:

Эндометриоз — возникает, когда ткань слизистой оболочки матки разрастается в других частях тела. Например, на яичниках и фаллопиевых трубах. Эта ткань разрушается и кровоточит в ответ на гормональные изменения, что вызывает боль.

Миома — доброкачественная опухоль, которая образуются снаружи, внутри или на стенках матки. Обычно боль во время месячных бывает из-за больших миом на стенке матки.

Аденомиоз — развивается, когда ткань, выстилающая матку, начинает разрастаться в мышечную стенку органа. Это заболевание чаще встречается у женщин старшего возраста, у которых уже были роды.

Анатомические аномалии — особенности строения матки, фаллопиевых труб и других репродуктивных органов могут провоцировать боль во время менструации.

Как появляется боль

Основной механизм боли при дисменорее связан со слишком сильными сокращениями мышечного слоя матки.

«Во время менструации матка сокращается, чтобы вывести эндометрий — внутреннюю оболочку, которая обновляется каждый цикл. Эти сокращения регулируют простагландины — биологически активные вещества. Когда их слишком много, сокращения становятся очень сильными, сосуды сжимаются и нарушается кровоток. Так появляется боль». Юлиана Дьяченко врач-гинеколог клиники DocMed

Иногда спазмы настолько сильные, что боль отдаёт в поясницу и появляются дополнительные симптомы:

тошнота,

рвота,

диарея,

вздутие живота,

потеря сознания.

Когда боль — это норма, а когда нет

Боль во время месячных есть у большинства женщин, некоторые считают её естественной. Из-за этого между появлением первых симптомов и постановкой диагноза иногда проходит от 2 до 5 лет.

«Это больше философский вопрос, когда боль при менструации считать нормой. Если не ухудшается качество жизни, не приходится откладывать свои дела из-за боли и она не мешает жить, тогда в целом болезненные менструации можно назвать вариантом нормы. Однако проконсультироваться с врачом всё равно нужно», — комментирует врач-гинеколог.

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует обратиться к гинекологу, чтобы исключить вторичную дисменорею и другие гинекологические заболевания, если:

• из-за боли невозможно вести привычный образ жизни;

• боль резко усилилась и симптомы отличаются от прошлого цикла;

• кровотечение стало обильным;

• обезболивающие не помогают.

Какие обследования пройти

Любая боль требует консультации врача и диагностики, но универсального списка обследований нет.

«Первое, что нужно сделать, — прийти к врачу и подробно рассказать о характере боли. Скорее всего, потребуется УЗИ органов малого таза, возможно, анализ ПЦР на половые инфекции. Далее врач будет действовать по ситуации», — говорит гинеколог.

В редких случаях, когда найти причину боли не удаётся и лечение не помогает, может потребоваться диагностическая лапароскопия. Эта хирургическая малоинвазивная операция позволяет врачу осмотреть органы малого таза с помощью оптического прибора.

Как лечат дисменорею

Дисменорея широко распространена, поэтому отчасти такую боль можно назвать физиологичной, но это не значит, что её нужно игнорировать.

«Забота о репродуктивном здоровье женщин напрямую влияет на социальное благополучие: своевременная диагностика и лечение гинекологических заболеваний сокращают число пропусков учёбы и работы, улучшают качество жизни и снижают риск осложнений. Поэтому терпеть боль не нужно!» — комментирует гинеколог Юлиана Дьяченко.

Лечение будет зависеть от факторов, которые её вызывают, а также от выраженности симптомов. В основном используют следующие методы.

Обезболивающие

Первая линия терапии — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они снижают выработку простагландинов, это уменьшает спазмы и облегчает боль. Часто этого оказывается достаточно, чтобы повысить качество жизни.

При тяжёлой дисменорее Американская академия семейных врачей рекомендует начинать пить НПВП за один-два дня до начала менструации и продолжать приём первые два-три дня месячных.

Гормональная терапия

Если пациентка не планирует беременность, НПВП плохо помогают или есть системные симптомы, врач может назначить гормональную терапию. Например, комбинированные оральные контрацептивы или внутриматочную спираль. Они стабилизируют гормональные колебания, за счёт чего истончается эндометрий. Чем меньше ткани нужно отторгнуть, тем меньше простагландинов (именно они запускают боль) синтезирует организм.

Хирургическое лечение

Применяется при вторичной дисменорее, если другие методы лечения не помогают. Суть в том, чтобы удалить ткань, которая провоцирует боль, например эндометриоз или миому. Однако такие операции считаются крайней мерой — у них много побочных эффектов.

Нефармакологические методы

В дополнение к основному лечению можно использовать домашние методы самопомощи:

Физическая активность: тренировки способствуют выработке химических веществ, которые блокируют боль. Важно заниматься спортом не только перед менструацией, а регулярно в течение всего цикла.

тренировки способствуют выработке химических веществ, которые блокируют боль. Важно заниматься спортом не только перед менструацией, а регулярно в течение всего цикла. Грелка или тёплая ванна: тепло расслабляет мышечный слой матки и брюшной стенки и улучшает кровоток. Также тепло блокирует болевые сигналы на уровне рецепторов кожи — проще говоря, частично перекрывает сигналы о боли в малом тазу.

тепло расслабляет мышечный слой матки и брюшной стенки и улучшает кровоток. Также тепло блокирует болевые сигналы на уровне рецепторов кожи — проще говоря, частично перекрывает сигналы о боли в малом тазу. Сон и релаксация: недосып повышает чувствительность к боли и блокирует естественные обезболивающие механизмы. Поэтому хороший сон в сочетании с техниками расслабления, например йогой, помогает облегчить боль.

А вот альтернативные способы вроде БАДов или витаминных комплексов при дисменорее не назначают.

Американская ассоциация акушеров и гинекологов считает, что добавки витамина В1 и магния при дисменорее теоретически могут быть полезны, но исследований недостаточно, чтобы рекомендовать их в качестве лечения менструальных болей.

«Несмотря на популярность БАДов и "очистительных процедур" при дисменорее, их польза научно не доказана. Более того, некоторые практики могут быть опасны и повышать риск инфекций, например спринцевания. Помните, что хороший врач будет вас лечить только безопасными методами с доказанной эффективностью. А не проводить эксперименты с сомнительными методами», — предупреждает акушер-гинеколог.

Главное

Боль во время менструации — это дисменорея. Она бывает первичной (если возникает самостоятельно) и вторичной (если появляется из-за других гинекологических заболеваний). Боль появляется из-за сильных сокращений матки и спазма сосудов. С таким синдромом сталкиваются до 90% женщин, но это не значит, что это нормально. Есть эффективные методы лечения: обезболивающие лекарства и гормональная терапия. В качестве самопомощи можно использовать грелку или методы релаксации. Также помогают регулярные физические нагрузки.

