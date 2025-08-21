Как меняется жизнь после установки стента в сосуды

Стенты — крошечные металлические «пружинки», которые удерживают артерии открытыми, — позволяют избежать инфаркта и других смертельно опасных осложнений. Сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Олег Гулаев рассказал «Рамблеру», могут ли стенты вылечить болезни сердца и к чему должны быть готовы пациенты.

Это небольшая сетчатая трубка, которую используют для поддержания проходимости сосудов в организме. Их часто применяют для лечения сужений в коронарных артериях, которые снабжают сердце богатой кислородом кровью. Ещё их устанавливают в сонные артерии, чтобы предотвратить инсульт, и в артерии нижних конечностей при нарушении кровотока в ногах.

Ежегодно по всему миру устанавливается более 2 миллионов только коронарных стентов.

«Стенты бывают разных видов, в зависимости от того, в какой сосуд их устанавливают. Врач заводит в суженную артерию специальный катетер и надувает внутри неё баллон. Артерия немного растягивается, и стент фиксирует её стенки в этом новом положении. Если есть специальное покрытие, то оно дополнительно действует местно, препятствуя воспалению внутреннего слоя сосуда». Олег Гулаев сердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.

Защита, но не панацея

Хотя стентирование помогает снизить риски, оно не лечит сердечно-сосудистые болезни полностью, и вот почему:

Локальный эффект. Стент расширяет только конкретный участок артерии. Он не устраняет саму причину болезни — атеросклероз, то есть накопление холестерина и воспаление сосудистой стенки.

Риск новых сужений. Даже после установки стента возможен рестеноз — повторное сужение артерии в месте стента или рядом с ним. Риск особенно высок, если человек не меняет образ жизни и не соблюдает рекомендации по лечению.

Факторы образа жизни. Курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и высокое артериальное давление продолжают повреждать сосуды.

Системный характер болезни. Атеросклероз поражает сразу несколько сосудов. Стентирование одного участка не предотвращает образование бляшек в других артериях, поэтому риск инфаркта или инсульта остаётся.

Не устраняет воспаление и тромбообразование полностью. Хотя современные стенты с лекарственным покрытием снижают локальное воспаление, они не устраняют системное воспаление сосудов и риск образования тромбов в других местах.

Новая реальность для пациента

«Установка стента — это травма для сосуда, и организм реагирует на него как на инородное тело. Именно поэтому есть высокий риск образования тромбов внутри стента, что может привести к его закупорке. Это состояние очень опасно и может вызвать инфаркт миокарда. Чтобы предотвратить этот риск, пациентам назначают медикаменты для регулярного приёма», — объясняет врач.

Какие лекарства назначают

Двойная антитромбоцитарная терапия . Тромбы образуются в основном из тромбоцитов — мелких клеток крови, которые склеиваются, чтобы остановить кровотечение. Первый препарат (чаще всего ацетилсалициловая кислота) блокирует фермент, который помогает тромбоцитам склеиваться и образовывать тромбы. Второй препарат, относящийся к другому классу, делает сами тромбоциты менее «липкими» и предотвращает их объединение в тромб.

Статины. Основная причина, из-за которой делают стентирование, — это атеросклероз. Статины назначают, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина в крови и стабилизировать уже имеющиеся бляшки. Лекарство делает бляшки более плотными и снижает риск их разрыва, который может привести к образованию тромба.

Отменять препараты или менять их дозировку самостоятельно ни в коем случае нельзя. Особенно это опасно в первые три месяца после стентирования.

«Дело в том, что в этот период стенки сосуда привыкают к новому стенту. На его поверхности идёт процесс заживления и образования нового слоя клеток, которые полностью покрывают металлическую сетку. Пока этот процесс не завершился, риск образования тромба внутри стента очень высок», — предупреждает специалист.

Даже если прошло больше трёх месяцев, любые изменения в схеме лечения должны обсуждаться только с вашим врачом-кардиологом. Он оценит риски и примет решение, исходя из индивидуального состояния.

Контроль давления, холестерина, сахара в крови

Для долгосрочного здоровья сердца и сосудов крайне важно постоянно контролировать и поддерживать в норме три ключевых показателя.

Артериальное давление. Если не держать давление под контролем, оно будет создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск повторного сужения артерий, инфаркта или инсульта.

Холестерин. Это основной материал для атеросклеротических бляшек. Поддержание холестерина в норме с помощью статинов и диеты — главная мера, которая не даст болезни прогрессировать и предотвратит образование новых бляшек.

Уровень сахара (глюкозы). У людей с сахарным диабетом атеросклероз развивается быстрее и протекает тяжелее. Контроль уровня сахара помогает замедлить этот процесс и снизить риск осложнений.

Что важно знать каждому со стентом

Установка стента — не конец привычного образа жизни, но требует ответственного отношения.

Необходимо регулярно проходить обследования у кардиолога. Стентирование — это не избавление от болезни, а способ контролировать её. Обычно первый визит назначают через 1–3 месяца после выписки, затем раз в 6–12 месяцев, если нет других показаний.

Многие пациенты боятся возвращаться к нормальной жизни из-за стереотипов:

Спорт и физическая активность. Это не ограничение, а необходимость. Умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание, езда на велосипеде) укрепляют сердце и сосуды. Главное, начинать постепенно и не перегружать себя. Перед тем как вернуться к спорту, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Перелёты на самолёте, как правило, не запрещены. Важно проконсультироваться с врачом, если у вас есть сопутствующие заболевания или вы планируете длительный перелёт. Обязательно берите с собой лекарства в ручную кладь.

Стенты сделаны из специальных сплавов и не вызывают срабатывания металлоискателей в аэропортах.

Современные стенты совместимы с МРТ. Тем не менее всегда информируйте врача о его наличии.

Главное

Стентирование спасает жизнь, расширяя суженные артерии и предотвращая инфаркт или инсульт, но не лечит атеросклероз. После процедуры важно принимать лекарства — двойную антитромбоцитарную терапию для предотвращения тромбов и статины для снижения холестерина, а также контролировать давление, холестерин и сахар, вести здоровый образ жизни и регулярно наблюдаться у кардиолога. Стент защищает локально, но системная болезнь требует постоянного контроля и ответственности пациента.

