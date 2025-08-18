Россиян предупредили, чем не надо лечить камни в жёлчном пузыре

Камни в жёлчном пузыре долго остаются незаметными, пока однажды не решат напомнить о себе резкой болью и неприятными симптомами. Врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал «Рамблеру», как избежать их роста и осложнений.

© Freepik

Камни в жёлчном пузыре — одна из самых распространённых причин нарушений работы желудочно-кишечного тракта во всём мире. Они могут как вызывать хроническую боль и эпизодический дискомфорт, так и привести к острым расстройствам, при которых нужна операция. У 10% людей симптомы появляются в течение 5 лет, а у 20% — в течение 20 лет после того, как они получили диагноз. С возрастом риск образования камней увеличивается. Больше чем у 25% женщин старше 60 лет есть жёлчные камни.

«Жёлчь — это жидкость, которая помогает переваривать жиры. Её вырабатывает печень, а накапливает жёлчный пузырь. По разным причинам в ней становится слишком много холестерина или пигментов, а вещества, которое их растворяет, мало. Всё это начинает кристаллизоваться и со временем образуются конкременты». Якушев Андрей Александрович врач-гастроэнтеролог клиники Point of Care

Жёлчь также помогает выводить из печени холестерин и продукты распада, например билирубин (он образуется при расщеплении эритроцитов). Когда нарушается баланс этих веществ, могут образовываться жёлчные камни.

Что влияет на образование камней

Это многофакторная проблема. В развитых странах 75% жёлчных камней состоят из холестерина и связаны с нарушениями обмена веществ. Это дислипидемия, диабет, ожирение, резистентность к инсулину, а также рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара и низким содержанием клетчатки.

Другие факторы — это недостаток физической активности, быстрая потеря веса или длительное голодание. Всё это снижает сократительную способность жёлчного пузыря и увеличивает секрецию холестерина жёлчью.

Наследственность тоже играет роль, она составляет 30% риска. Исследования показывают, что потребление простых углеводов и насыщенных жиров влияет на риск образования камней. Употребление белка, клетчатки, орехов и кофе, напротив, последовательно снижает эту вероятность.

«⁠⁠У женщин проблема возникает чаще. Это связано с особенностями гормональной регуляции — женские половые гормоны, прежде всего эстрогены, влияют на состав жёлчи, увеличивают количество холестерина в ней. Холестерин в жёлчи в повышенной концентрации уменьшает её текучесть и увеличивает риск образования камней», — рассказывает врач.

Беременность, заместительная гормональная терапия у женщин в постменопаузе и приём оральных контрацептивов также связаны с повышенным риском развития желчнокаменной болезни.

Что делать, если камни уже есть

Подход зависит от размера и состава камней, симптомов и состояния жёлчного пузыря. Самостоятельно «растопить» их не получится, но можно сделать многое, чтобы снизить риск приступов и осложнений, замедлить рост. Бессимптомные камни обычно не требуют активного лечения, их наблюдают. Важно соблюдать меры профилактики, чтобы они не росли.

Что усугубляет:

жирная и жареная еда;

алкоголь;

резкие и радикальные диеты и голодание;

длительные перерывы между приёмами пищи.

Что помогает:

дробное питание и лекарства (по назначению врача);

поддержание нормального веса (постепенное, медленное похудение при ожирении);

умеренная физическая активность.

Самолечение желчегонными препаратами или травами при уже имеющихся камнях опасно — можно спровоцировать закупорку жёлчного протока. Любое лекарственное или натуральное средство надо согласовывать с врачом.

«Растворить камни можно, но есть много нюансов. Они бывают трёх видов: холестериновые, пигментные и смешанные. Растворить можно только подходящий по плотности и составу камень. Для этого используют препараты урсодезоксихолевой кислоты в рекомендованных дозах. Диетой камень растворить не получится. Также нужно помнить о длительности терапии — это процесс небыстрый, от полугода», — объясняет специалист.

Когда нужна операция

Осложнения желчнокаменной болезни включают воспаление жёлчного пузыря, жёлчных протоков или поджелудочной железы. Крупные камни повышают риск рака жёлчного пузыря и протоков. Ежегодно осложнения развиваются примерно у 2% пациентов с симптомами, поэтому, если они есть, необходимо обратиться к врачу.

Симптомы при камнях:

боль в правом подреберье или в верхней части живота (жёлчная колика), часто после жирной еды;

тошнота и рвота;

вздутие живота, отрыжка, изжога;

пожелтение кожи и слизистых (при закупорке протоков);

тёмная моча и светлый кал (при нарушении оттока желчи).

Если камни крупные или есть приступы острой боли, нужна операция. Современные методы (лапароскопия) позволяют восстановиться за неделю.

«Вопрос об удалении жёлчного пузыря решается индивидуально. Например, если камень оказался в протоках, его попытаются удалить эндоскопически. Часто камни образуются вновь, тогда пузырь могут удалить. Это связано с тем, что жёлчный пузырь плохо выполняет свои функции. В этом случае пользы в нём немного, а риски высокие», — поясняет врач.

Главное

Камни в жёлчном пузыре часто долго не вызывают симптомов, но со временем могут провоцировать сильную боль, воспаление и серьёзные осложнения. Риск повышается с возрастом, чаще у женщин. Также высок риск при ожирении, диабете, неправильном питании, малоподвижном образе жизни и гормональных изменениях. Если камни уже есть, важно избегать жирной еды, алкоголя, строгих диет и долгих перерывов между приёмами пищи. Помогают частое дробное питание, поддержание нормального веса, умеренная активность и лекарства по назначению врача. Растворить камни диетой нельзя. Возможно лечение специальными препаратами при определённом типе камней. Профилактика — это полезные жиры (рыба, льняное масло), клетчатка, регулярное питание, движение, вода и умеренное потребление кофе. Симптомы камней: боль в правом подреберье или верхней части живота, тошнота, рвота, вздутие, изжога, желтушность кожи, тёмная моча и светлый кал. При крупных камнях или частых приступах нужна операция, чаще лапароскопическая. Вопрос удаления жёлчного пузыря решается индивидуально, так как его функции ограниченны, а риск повторного образования камней высок.

