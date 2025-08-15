Врач-гематолог развеяла миф о «главном анализе на тромбы»

Тромбоз — это результат множества факторов, от состояния сосудов до генетики. Почему один анализ не может предсказать его появление, «Рамблеру» рассказала врач-гематолог Lahta Clinic Карина Белик.

Как останавливается кровь

Если сосуд повреждён, организм включает систему остановки кровотечения — это естественная защитная функция.

Сначала стенки сосуда немного сокращаются, чтобы уменьшить кровопотерю. Затем к месту повреждения устремляются тромбоциты. Они образуют первичную пробку, закрывающую дефект.

Дальше в работу вступают специальные белки — факторы свёртывания. Они запускают каскад реакций, в ходе которых из растворимого фибриногена образуется прочный фибрин. Его нити формируют сетку, которая удерживает тромбоциты и эритроциты, превращая рыхлый сгусток в надёжный тромб. Он запечатывает повреждение и останавливает кровотечение. Рана заживает, со временем тромб растворяется или заменяется новой тканью сосуда.

Тромбоз

Это образование сгустка крови внутри сосуда без внешней травмы. Он мешает нормальному току крови и может привести к опасным осложнениям.

Артериальный тромбоз — тромб перекрывает артерию, по которой кровь с кислородом идёт от сердца к органам. Это может спровоцировать инфаркт, инсульт или болезнь периферических артерий.

В норме система свёртывания включается только при повреждении сосуда, чтобы закрыть его «заплаткой», а затем тромб рассасывается, когда он больше не нужен. При тромбозе этого не происходит: сгусток остаётся или увеличивается. Это связано с сочетанием трёх условий, которые врачи называют триадой Вирхова:

Повреждение стенки сосуда — например, при атеросклерозе, воспалении или травме.

Что такое коагулограмма

Это лабораторный анализ, который оценивает, как работает система свёртывания крови. Он включает такие показатели:

Протромбиновое время (ПТВ) — сколько времени нужно для образования сгустка при определённых условиях.

— другой показатель скорости свёртывания. Фибриноген — белок, из которого формируется основа тромба.

«Коагулограмма — важный, но не универсальный анализ. Он не предназначен для поиска тромбов и не показан большинству людей как рутинная профилактика. Этот тест нужен в конкретных ситуациях: перед операцией, при беременности, при подозрении на нарушения свёртываемости, для контроля лечения антикоагулянтами, а также при заболеваниях печени, онкологии и системных болезнях. Если сдавать коагулограмму без показаний, можно столкнуться с ложными изменениями в результатах, которые не имеют клинического значения, но вызовут тревогу и приведут к ненужным обследованиям». Карина Белик врач-гематолог Lahta Clinic

Несмотря на распространённое мнение, коагулограмма не может подтвердить или исключить тромбоз.

«Анализ не выявляет наличие тромба в организме — это не метод визуализации. Даже D-димер не указывает точно, есть ли тромб, а лишь отражает активность свёртывания и фибринолиза. Коагулограмма также не определяет генетическую склонность к тромбозам, например мутации Factor V Leiden или дефицит белков С, S и антитромбина. И, что важно, она не показывает будущий риск тромбоза, потому что не учитывает состояние сосудов, скорость кровотока, сопутствующие болезни и образ жизни», — говорит гематолог.

Даже если все показатели коагулограммы в норме, это не исключает тромбоз. Сгусток может образоваться из-за факторов, которые анализ просто не оценивает.

Карина Белик отмечает, что риск тромбообразования нельзя определить по одной цифре в анализе, он складывается из множества показателей. На него влияют повреждения стенок сосудов, скорость кровотока, воспалительные процессы, гормональный фон, наследственные факторы и хронические заболевания. Коагулограмма отражает лишь работу системы свёртывания в целом и не даёт полной картины.

Что делать, если есть страх тромбоза

«Если есть беспокойство, разумно начать с обследований, которые действительно могут дать полезную информацию: это общий анализ крови с тромбоцитами, коагулограмма (если есть факторы риска или симптомы кровотечения), D-димер при подозрении на активный тромбоз, а если есть факторы риска — анализ на наследственные тромбофилии. Если есть боль, отёк или покраснение ноги, стоит сделать УЗИ вен нижних конечностей», — советует Карина Белик.

По словам врача, куда эффективнее для профилактики тромбоза не бессистемные анализы, а здоровый образ жизни: отказ от курения, контроль массы тела, регулярная физическая активность и достаточное питьё.

Главное

Коагулограмма — полезный, но узкоспециализированный анализ. Он не обнаруживает тромбы и не предсказывает их появление, а отражает лишь работу системы свёртывания крови. Оценка риска тромбоза всегда комплексная: учитываются состояние сосудов, скорость кровотока, хронические болезни, наследственность и образ жизни. Если есть симптомы или факторы риска, нужные обследования подбирает врач. Для профилактики тромбоза важно отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, быть физически активным и пить достаточно жидкости.

