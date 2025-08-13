Врач рассказала, когда отёки — признак опасных болезней
Лёгкая припухлость после долгой дороги или солёной еды — это нормально. Но стойкие, усиливающиеся отёки — уже повод обратиться к врачу. Врач-терапевт, кардиолог, пульмонолог Мария Уянаева рассказала «Рамблеру», чем опасны отёки, что нужно проверить и как их предотвратить.
Как появляются
Отёки возникают, когда часть плазмы крови выходит из капилляров и скапливается в тканях. Поражённые участки пропитываются жидкостью, растягиваются и увеличиваются в объёме.
Лёгкие отёки могут появиться даже у абсолютно здоровых людей. У женщин это наблюдается за несколько дней до месячных или во время беременности (но это может быть как вариантом нормы, так и признаком осложнения).
Некоторые препараты тоже вызывают отёки: дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов от артериальной гипертензии, глюкокортикостероиды и эстрогенсодержащие контрацептивы, тиазолидиндионы при сахарном диабете, а также нестероидные противовоспалительные средства. Они задерживают натрий и воду или расширяют сосуды. Если отёки начались после нового лекарства, обсудите с врачом замену.
«Стойкие и длительные отёки говорят о нарушении в работе организма. Причин отёчного синдрома очень много: от аллергических реакций до заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем».Мария Уянаеватерапевт, кардиолог, пульмонолог, главный врач «UNI Клиник», к. м. н.
Болезни сердца и сосудов
Когда нижние камеры сердца плохо перекачивают кровь, она застаивается в венах ног, вызывая отёки.
Также отёчность наблюдается при тромбозе глубоких вен. В этом случае сгусток закупоривает сосуд и кровь не может двигаться дальше. Давление в капиллярах растёт, заставляя жидкость просачиваться в ткани. Характерная особенность таких отёков в том, что они появляются с одной стороны и внезапно.
Заболевания почек
Если почки работают плохо, в организме накапливается вода и соли. В итоге объём крови увеличивается, давление в капиллярах растёт и лишняя жидкость идёт в ткани, провоцируя отёки. Обычно почечные отёки появляются по утрам, преимущественно вокруг глаз.
Заболевания печени
Цирроз печени нарушает сразу несколько механизмов, которые удерживают жидкость. Во-первых, печень хуже синтезирует белок альбумин, который создаёт онкотическое давление (притягивает и удерживает жидкость внутри сосудов). Во-вторых, кровь плохо проходит через печень, а организм воспринимает это как нехватку крови и задерживает соль и воду. В результате появляются отёки ног, а при выраженной дисфункции печени — жидкость в животе (асцит).
Аллергия
Во время аллергической реакции из-за выброса гистамина и других медиаторов сосуды расширяются и их проницаемость увеличивается. Жидкость просачивается в ткани. Аллергический отёк, так называемый ангиоотёк, или отёк Квинке, сопровождается набуханием век, губ, языка, горла, верхних и нижних конечностей. Такое состояние может быть смертельно опасным и требует срочной медицинской помощи.
Гормональные изменения
Отёки могут быть связаны с работой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), которая регулирует кровяное давление и объём крови. Если РААС слишком активна, организм задерживает лишнюю воду и соли, объём крови увеличивается и появляются отёки.
Также отёк может быть проявлением гипотиреоза (нехватки гормонов щитовидной железы).
Физическая нагрузка
После тренировки лёгкая отёчность нормальна. Кровь притекает к работающим мышцам и коже, сосуды расширяются, и часть жидкости может выходить в ткани. В жару этот эффект сильнее. Если отёк односторонний, болезненный или быстро усиливается, нужна консультация врача, чтобы исключить травму и тромбоз.
Неправильное питание
Главный провокатор отёков, который можно найти в любом рационе, — поваренная соль. Содержащийся в ней натрий удерживает воду в организме и провоцирует отёки. А ещё избыток натрия повышает риск артериальной гипертензии, поэтому ВОЗ рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки. Это примерно одна чайная ложка. Важно учитывать не только чистую соль, но и скрытую, которая есть в колбасах, сырах, соусах и выпечке.
Симптомы и опасность отёков
Отёки могут возникнуть в любой части тела, но чаще проявляются на ногах. Симптомы не ограничиваются только припухлостью, возможны дополнительные признаки:
- растянутая и блестящая кожа;
- появление ямочек в месте надавливания;
- ощущение тяжести;
- изменение цвета кожи.
«Чем больше отёки, тем хуже функциональное состояние органов и систем. Повышается риск тромбов и трофических язв на коже, которые появляются при недостаточном кровоснабжении. Если жидкость скапливается в брюшной полости, возможен асцит, из-за которого увеличивается объём живота, появляются боль, проблемы с дыханием и пищеварением», — предупреждает врач.
Диагностика отёков
В первую очередь врач должен изучить историю болезни и провести физикальное обследование — осмотреть пациента и ощупать отёки. В зависимости от результатов могут потребоваться дополнительные анализы и обследования.
Лабораторная диагностика:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ мочи и альбумин/креатинин в моче;
- натрийуретические пептиды (BNP или NT-proBNP) — гормоны, которые регулируют водно-электролитный обмен;
- показатели азотемии (креатинин, мочевина) — лабораторный признак почечной недостаточности;
- уровень общего белка и белковых фракций (альбумин);
- показатели функционального состояния печени: АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий билирубин;
- гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный);
- гликированный гемоглобин — показывает среднее содержание глюкозы в крови за предшествующие три месяца;
- липидный профиль — показатели общего, «плохого» и «хорошего» холестерина.
Инструментальная диагностика:
- УЗИ щитовидной железы, почек или брюшной полости;
- ЭхоКГ — ультразвуковое исследование сердца;
- триплексное сканирование вен нижних конечностей.
Лечение
Универсального лечения отёков нет. Нужно понимать причину их возникновения, чтобы подобрать терапию. Диуретики (мочегонные препараты) нужны далеко не всегда и могут, наоборот, усугубить ситуацию. Поэтому самолечение может навредить и усложнить дальнейшую диагностику.
«Лучше обратиться к терапевту, который назначит обследование и подберёт лечение или направит к более узкому специалисту», — советует врач.
Чаще всего требуется консультация кардиолога, нефролога, аллерголога или эндокринолога.
Профилактика отёков
Образ жизни может повлиять на выраженность отёков и облегчить симптомы.
- Желательно ограничить потребление соли. Это натрий, который задерживает воду в организме.
- Надо больше двигаться. Упражнения способствуют оттоку жидкости к сердцу, это помогает уменьшить отёки.
- Компрессионные чулки могут помочь, если отёки на ногах связаны с венозной недостаточностью. Они создают давление и предотвращают скопление жидкости. Перед использованием нужно проконсультироваться с врачом — при некоторых болезнях сердца такие чулки противопоказаны.
- Отёчная кожа подвержена повреждению и инфекциям, поэтому нужно стараться не допускать травмирования.
Главное
Отёки появляются, когда плазма крови просачивается сквозь сосуды и пропитывает ткани. Такое часто случается, если в организме накапливается слишком много жидкости. Стойкие и длительные отёки, которые не проходят после отдыха и усиливаются, говорят о сбое в работе организма. Причин может быть около десятка: от аллергии до сердечной недостаточности. Поэтому важно обратиться к врачу и пройти обследование. Список анализов и исследований определяет доктор, самолечение и самодиагностика могут только навредить. Универсального лечения отёков нет — нужно устранить их причину. Для профилактики можно ограничить потребление соли, больше двигаться и носить компрессионное бельё.