Врач рассказала, когда отёки — признак опасных болезней

Лёгкая припухлость после долгой дороги или солёной еды — это нормально. Но стойкие, усиливающиеся отёки — уже повод обратиться к врачу. Врач-терапевт, кардиолог, пульмонолог Мария Уянаева рассказала «Рамблеру», чем опасны отёки, что нужно проверить и как их предотвратить.

Как появляются

Отёки возникают, когда часть плазмы крови выходит из капилляров и скапливается в тканях. Поражённые участки пропитываются жидкостью, растягиваются и увеличиваются в объёме.

Лёгкие отёки могут появиться даже у абсолютно здоровых людей. У женщин это наблюдается за несколько дней до месячных или во время беременности (но это может быть как вариантом нормы, так и признаком осложнения).

Некоторые препараты тоже вызывают отёки: дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов от артериальной гипертензии, глюкокортикостероиды и эстрогенсодержащие контрацептивы, тиазолидиндионы при сахарном диабете, а также нестероидные противовоспалительные средства. Они задерживают натрий и воду или расширяют сосуды. Если отёки начались после нового лекарства, обсудите с врачом замену.

«Стойкие и длительные отёки говорят о нарушении в работе организма. Причин отёчного синдрома очень много: от аллергических реакций до заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем». Мария Уянаева терапевт, кардиолог, пульмонолог, главный врач «UNI Клиник», к. м. н.

Болезни сердца и сосудов

Когда нижние камеры сердца плохо перекачивают кровь, она застаивается в венах ног, вызывая отёки.

Также отёчность наблюдается при тромбозе глубоких вен. В этом случае сгусток закупоривает сосуд и кровь не может двигаться дальше. Давление в капиллярах растёт, заставляя жидкость просачиваться в ткани. Характерная особенность таких отёков в том, что они появляются с одной стороны и внезапно.

Заболевания почек

Если почки работают плохо, в организме накапливается вода и соли. В итоге объём крови увеличивается, давление в капиллярах растёт и лишняя жидкость идёт в ткани, провоцируя отёки. Обычно почечные отёки появляются по утрам, преимущественно вокруг глаз.

Заболевания печени

Цирроз печени нарушает сразу несколько механизмов, которые удерживают жидкость. Во-первых, печень хуже синтезирует белок альбумин, который создаёт онкотическое давление (притягивает и удерживает жидкость внутри сосудов). Во-вторых, кровь плохо проходит через печень, а организм воспринимает это как нехватку крови и задерживает соль и воду. В результате появляются отёки ног, а при выраженной дисфункции печени — жидкость в животе (асцит).

Аллергия

Во время аллергической реакции из-за выброса гистамина и других медиаторов сосуды расширяются и их проницаемость увеличивается. Жидкость просачивается в ткани. Аллергический отёк, так называемый ангиоотёк, или отёк Квинке, сопровождается набуханием век, губ, языка, горла, верхних и нижних конечностей. Такое состояние может быть смертельно опасным и требует срочной медицинской помощи.

Гормональные изменения

Отёки могут быть связаны с работой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), которая регулирует кровяное давление и объём крови. Если РААС слишком активна, организм задерживает лишнюю воду и соли, объём крови увеличивается и появляются отёки.

Также отёк может быть проявлением гипотиреоза (нехватки гормонов щитовидной железы).

Физическая нагрузка

После тренировки лёгкая отёчность нормальна. Кровь притекает к работающим мышцам и коже, сосуды расширяются, и часть жидкости может выходить в ткани. В жару этот эффект сильнее. Если отёк односторонний, болезненный или быстро усиливается, нужна консультация врача, чтобы исключить травму и тромбоз.

Неправильное питание

Главный провокатор отёков, который можно найти в любом рационе, — поваренная соль. Содержащийся в ней натрий удерживает воду в организме и провоцирует отёки. А ещё избыток натрия повышает риск артериальной гипертензии, поэтому ВОЗ рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки. Это примерно одна чайная ложка. Важно учитывать не только чистую соль, но и скрытую, которая есть в колбасах, сырах, соусах и выпечке.

Симптомы и опасность отёков

Отёки могут возникнуть в любой части тела, но чаще проявляются на ногах. Симптомы не ограничиваются только припухлостью, возможны дополнительные признаки:

растянутая и блестящая кожа;

появление ямочек в месте надавливания;

ощущение тяжести;

изменение цвета кожи.

«Чем больше отёки, тем хуже функциональное состояние органов и систем. Повышается риск тромбов и трофических язв на коже, которые появляются при недостаточном кровоснабжении. Если жидкость скапливается в брюшной полости, возможен асцит, из-за которого увеличивается объём живота, появляются боль, проблемы с дыханием и пищеварением», — предупреждает врач.

Диагностика отёков

В первую очередь врач должен изучить историю болезни и провести физикальное обследование — осмотреть пациента и ощупать отёки. В зависимости от результатов могут потребоваться дополнительные анализы и обследования.

Лабораторная диагностика:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи и альбумин/креатинин в моче;

натрийуретические пептиды (BNP или NT-proBNP) — гормоны, которые регулируют водно-электролитный обмен;

показатели азотемии (креатинин, мочевина) — лабораторный признак почечной недостаточности;

уровень общего белка и белковых фракций (альбумин);

показатели функционального состояния печени: АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий билирубин;

гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный);

гликированный гемоглобин — показывает среднее содержание глюкозы в крови за предшествующие три месяца;

липидный профиль — показатели общего, «плохого» и «хорошего» холестерина.

Инструментальная диагностика:

УЗИ щитовидной железы, почек или брюшной полости;

ЭхоКГ — ультразвуковое исследование сердца;

триплексное сканирование вен нижних конечностей.

Лечение

Универсального лечения отёков нет. Нужно понимать причину их возникновения, чтобы подобрать терапию. Диуретики (мочегонные препараты) нужны далеко не всегда и могут, наоборот, усугубить ситуацию. Поэтому самолечение может навредить и усложнить дальнейшую диагностику.

«Лучше обратиться к терапевту, который назначит обследование и подберёт лечение или направит к более узкому специалисту», — советует врач.

Чаще всего требуется консультация кардиолога, нефролога, аллерголога или эндокринолога.

Профилактика отёков

Образ жизни может повлиять на выраженность отёков и облегчить симптомы.

Желательно ограничить потребление соли. Это натрий, который задерживает воду в организме.

Главное

Отёки появляются, когда плазма крови просачивается сквозь сосуды и пропитывает ткани. Такое часто случается, если в организме накапливается слишком много жидкости. Стойкие и длительные отёки, которые не проходят после отдыха и усиливаются, говорят о сбое в работе организма. Причин может быть около десятка: от аллергии до сердечной недостаточности. Поэтому важно обратиться к врачу и пройти обследование. Список анализов и исследований определяет доктор, самолечение и самодиагностика могут только навредить. Универсального лечения отёков нет — нужно устранить их причину. Для профилактики можно ограничить потребление соли, больше двигаться и носить компрессионное бельё.

