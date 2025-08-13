Названы 8 причин трещин на пятках, и многие вас удивят
Они могут указывать на нехватку витаминов, заболевания кожи, проблемы с обменом веществ или хронические болезни. Разобрались, почему кожа на пятках трескается и как понять, что пора на обследование.
У кожи на стопах, особенно в области пяток, особое строение. Она значительно толще и состоит из большего количества роговых клеток, чтобы выдерживать постоянное давление и трение при ходьбе и стоянии. Подошвенный слой кожи — это вовсе не мёртвый слой. Он состоит из особых межклеточных и внутриклеточных компонентов, которые помогают коже защищаться и приспосабливаться к нагрузкам. Вместе со структурой клеток в роговом слое эти вещества удерживают воду. Она крайне важна для эластичности кожи, её способности выдерживать трение, правильно отшелушиваться и поддерживать нормальный уровень pH.
Когда влаги достаточно, кожа выглядит упругой и гладкой. Если же роговой слой пересыхает, нарушается соответствие между делением новых клеток и отторжением старых роговых клеток. В результате кожа грубеет, шелушится и трескается. Именно так часто происходит на краях пяток.
Сухость и трещины на коже стоп могут появляться по множеству причин — от погодных условий и естественного старения до особенностей ухода и некоторых заболеваний.
Внешние факторы
Распространённые факторы, которые вызывают сухость и трещины:
- Закрытая обувь в тёплую погоду. В таких условиях ноги сильно потеют. Когда пот испаряется, он вытягивает влагу из кожи, и она сохнет. Из-за постоянного трения и тепла происходит защитная реакция, и кожа утолщается. Это приводит к трещинам и мозолям.
- Неподходящие средства для ухода. Жёсткое мыло, гели с сильным запахом и антибактериальные средства смывают естественный защитный жир с кожи, и она сохнет. Раздражение и потеря влаги происходит из-за средств со спиртом, сульфатами (лаурилсульфатом натрия) или отшелушивающими кислотами (салициловой кислоты).
- Горячая вода. Долгий душ, ванна или горячие ванночки для ног разрушают естественный защитный барьер кожи. Горячая вода смывает защитный жир, кожа теряет влагу и трескается.
- В холодное время года сухая кожа становится ещё более уязвимой. Низкая влажность воздуха как на улице, так и в помещениях с отоплением заставляет влагу испаряться с поверхности кожи быстрее. Кроме того, холодный воздух ухудшает кровообращение в конечностях, что мешает коже удерживать влагу.
Возрастные изменения кожи
С возрастом процесс обновления клеток кожи замедляется, что приводит к утолщению её верхнего слоя. Есть несколько возрастных факторов, которые влияют на состояние кожи стоп:
- Истончение жировой прослойки. Со временем естественная амортизация в области пяток и подушечек стоп становится тоньше. Уменьшение жировой прослойки делает кожу более уязвимой к давлению и трению, что повышает риск появления трещин.
- Повышенная нагрузка на стопы. Повседневная активность, такая как ходьба, длительное стояние или неудобная обувь, создаёт постоянную нагрузку на стопы. Со временем это может привести к огрубению и утолщению кожи, что в конечном итоге вызывает трещины.
- Приобретённая подошвенная кератодермия. После менопаузы у некоторых женщин может развиться это заболевание, которое приводит к утолщению кожи на стопах. Накопление жёсткой и сухой кожи может вызывать трещины, особенно в местах, подверженных давлению.
Заболевания и дефициты
Сухость кожи стоп и трещины на пятках могут появиться из-за заболеваний, а также дефицита витаминов и минералов:
- Эпидермофития стоп (tinea pedis), или стопа атлета. Это распространённая грибковая инфекция, которая вызывает сухость, шелушение и зуд. Чаще всего она появляется между пальцами ног, но может поразить и подошвы с пятками, что приводит к трещинам.
- Диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервы и ухудшает кровообращение, что приводит к сухости кожи и повышает риск появления трещин.
- Ожирение. Избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на пятки, кожа растягивается и трескается.
- Пяточная шпора. Эти костные наросты на пяточной кости трутся о ткани и сухожилия. Кожа в этом месте утолщается и грубеет, что приводит к трещинам.
- Гипотиреоз. Недостаточная активность щитовидной железы замедляет обмен веществ, снижает выработку пота и вызывает сухость кожи.
- Дефицит витаминов и минералов. Нехватка витамина D, витамина A, ниацина, цинка или железа приводит к сухости кожи и замедляет заживление.
- Недостаток незаменимых жирных кислот. Эти кислоты поддерживают водный баланс кожи. При их недостатке кожа становится сухой, грубой и более склонной к растрескиванию.
- Венозный застой. Из-за плохого кровообращения кожа на голенях и стопах становится сухой, меняет цвет и трескается.
Домашний уход за кожей ног
Чтобы избавиться от сухости и трещин на ногах, нужен комплексный подход. Простая домашняя процедура включает три основных шага:
Распаривание. Наполните таз тёплой (не горячей) водой и подержите в ней ноги 15–20 минут. Это размягчит огрубевшую кожу, и её будет легче удалить. Для лучшего эффекта можно добавить морскую соль или несколько капель увлажняющего масла.
Отшелушивание. После распаривания удалите омертвевшие клетки. Выберите подходящий метод, в зависимости от состояния кожи:
- Лёгкая сухость. Используйте мягкий скраб или мочалку.
- Огрубевшая кожа. Обработайте проблемные зоны пемзой или пилкой для ног.
- Грубые мозоли. Для их удаления может потребоваться несколько процедур. Можно использовать крем с мочевиной, чтобы постепенно размягчить кожу.
Увлажнение. Нанесите густой увлажняющий крем, пока кожа влажная. Выбирайте средства с мочевиной (минимум 10%), альфа-гидроксикислотами, ланолином, маслом ши или кокосовым маслом. Чтобы усилить эффект, можно нанести поверх крема слой вазелина и надеть хлопковые носки на ночь.
Когда следует обратиться к врачу
Это нужно, если домашние средства не помогают справиться с сухостью и трещинами на стопах в течение нескольких недель, а также если трещины глубокие, болят, воспаляются или сильно чешутся. В зависимости от причины может понадобиться помощь ортопеда, дерматолога или подолога.
Трещина может стать входными воротами для инфекции. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметили такие симптомы:
- гной из трещин;
- покраснение, красные полосы или отёк;
- температура с ознобом или без него.
Люди с диабетом или нарушением кровообращения входят в группу повышенного риска. При любых порезах, язвах или трещинах на коже им нужно сразу обращаться к врачу.
Главное
Трещины на пятках могут быть как косметическим дефектом, так и признаком болезней или дефицита разных веществ. Их появление связано с пересыханием рогового слоя кожи стоп, что нарушает её эластичность и приводит к огрубению и растрескиванию. Причины включают внешние факторы (неподходящая обувь, агрессивные моющие средства, горячая вода), возрастные изменения (истончение жировой прослойки, повышенная нагрузка на стопы, кератодермия), заболевания и дефициты (грибковые инфекции, диабет, ожирение, пяточная шпора, гипотиреоз, нехватка витаминов и минералов, венозный застой). Домашний уход должен состоять из трёх этапов: подготовки, отшелушивания и интенсивного увлажнения. При воспалении, боли, признаках инфекции или неэффективности самостоятельных мер нужна помощь врача, особенно людям с диабетом или нарушением кровообращения.