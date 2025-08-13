Названы 8 причин трещин на пятках, и многие вас удивят

Они могут указывать на нехватку витаминов, заболевания кожи, проблемы с обменом веществ или хронические болезни. Разобрались, почему кожа на пятках трескается и как понять, что пора на обследование.

© photogenia/Freepik

У кожи на стопах, особенно в области пяток, особое строение. Она значительно толще и состоит из большего количества роговых клеток, чтобы выдерживать постоянное давление и трение при ходьбе и стоянии. Подошвенный слой кожи — это вовсе не мёртвый слой. Он состоит из особых межклеточных и внутриклеточных компонентов, которые помогают коже защищаться и приспосабливаться к нагрузкам. Вместе со структурой клеток в роговом слое эти вещества удерживают воду. Она крайне важна для эластичности кожи, её способности выдерживать трение, правильно отшелушиваться и поддерживать нормальный уровень pH.

Когда влаги достаточно, кожа выглядит упругой и гладкой. Если же роговой слой пересыхает, нарушается соответствие между делением новых клеток и отторжением старых роговых клеток. В результате кожа грубеет, шелушится и трескается. Именно так часто происходит на краях пяток.

Сухость и трещины на коже стоп могут появляться по множеству причин — от погодных условий и естественного старения до особенностей ухода и некоторых заболеваний.

Внешние факторы

Распространённые факторы, которые вызывают сухость и трещины:

Закрытая обувь в тёплую погоду. В таких условиях ноги сильно потеют. Когда пот испаряется, он вытягивает влагу из кожи, и она сохнет. Из-за постоянного трения и тепла происходит защитная реакция, и кожа утолщается. Это приводит к трещинам и мозолям.

В таких условиях ноги сильно потеют. Когда пот испаряется, он вытягивает влагу из кожи, и она сохнет. Из-за постоянного трения и тепла происходит защитная реакция, и кожа утолщается. Это приводит к трещинам и мозолям. Неподходящие средства для ухода. Жёсткое мыло, гели с сильным запахом и антибактериальные средства смывают естественный защитный жир с кожи, и она сохнет. Раздражение и потеря влаги происходит из-за средств со спиртом, сульфатами (лаурилсульфатом натрия) или отшелушивающими кислотами (салициловой кислоты).

Жёсткое мыло, гели с сильным запахом и антибактериальные средства смывают естественный защитный жир с кожи, и она сохнет. Раздражение и потеря влаги происходит со спиртом, сульфатами (лаурилсульфатом натрия) или отшелушивающими кислотами (салициловой кислоты). Горячая вода. Долгий душ, ванна или горячие ванночки для ног разрушают естественный защитный барьер кожи. Горячая вода смывает защитный жир, кожа теряет влагу и трескается.

Долгий душ, ванна или горячие ванночки для ног разрушают естественный защитный барьер кожи. Горячая вода смывает защитный жир, кожа теряет влагу и трескается. В холодное время года сухая кожа становится ещё более уязвимой. Низкая влажность воздуха как на улице, так и в помещениях с отоплением заставляет влагу испаряться с поверхности кожи быстрее. Кроме того, холодный воздух ухудшает кровообращение в конечностях, что мешает коже удерживать влагу.

Возрастные изменения кожи

С возрастом процесс обновления клеток кожи замедляется, что приводит к утолщению её верхнего слоя. Есть несколько возрастных факторов, которые влияют на состояние кожи стоп:

Истончение жировой прослойки. Со временем естественная амортизация в области пяток и подушечек стоп становится тоньше. Уменьшение жировой прослойки делает кожу более уязвимой к давлению и трению, что повышает риск появления трещин.

Со временем естественная амортизация в области пяток и подушечек стоп становится тоньше. Уменьшение жировой прослойки делает кожу более уязвимой к давлению и трению, что повышает риск появления трещин. Повышенная нагрузка на стопы. Повседневная активность, такая как ходьба, длительное стояние или неудобная обувь, создаёт постоянную нагрузку на стопы. Со временем это может привести к огрубению и утолщению кожи, что в конечном итоге вызывает трещины.

Повседневная активность, такая как ходьба, длительное стояние или неудобная обувь, создаёт постоянную нагрузку на стопы. Со временем это может привести к огрубению и утолщению кожи, что в конечном итоге вызывает трещины. Приобретённая подошвенная кератодермия. После менопаузы у некоторых женщин может развиться это заболевание, которое приводит к утолщению кожи на стопах. Накопление жёсткой и сухой кожи может вызывать трещины, особенно в местах, подверженных давлению.

Пять признаков на руках, которые могут говорить о болезни

Заболевания и дефициты

Сухость кожи стоп и трещины на пятках могут появиться из-за заболеваний, а также дефицита витаминов и минералов:

Эпидермофития стоп (tinea pedis), или стопа атлета. Это распространённая грибковая инфекция, которая вызывает сухость, шелушение и зуд. Чаще всего она появляется между пальцами ног, но может поразить и подошвы с пятками, что приводит к трещинам.

которая вызывает сухость, шелушение и зуд. Чаще всего она появляется между пальцами ног, но может поразить и подошвы с пятками, что приводит к трещинам. Диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервы и ухудшает кровообращение, что приводит к сухости кожи и повышает риск появления трещин.

что приводит к сухости кожи и повышает риск появления трещин. Ожирение. Избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на пятки, кожа растягивается и трескается.

дополнительную на пятки, кожа растягивается и трескается. Пяточная шпора. Эти костные наросты на пяточной кости трутся о ткани и сухожилия. Кожа в этом месте утолщается и грубеет, что приводит к трещинам.

Эти костные наросты на пяточной кости трутся о ткани и сухожилия. Кожа в этом месте утолщается и грубеет, что приводит к трещинам. Гипотиреоз. Недостаточная активность щитовидной железы замедляет обмен веществ, снижает выработку пота и вызывает сухость кожи.

замедляет обмен веществ, снижает выработку пота и вызывает сухость кожи. Дефицит витаминов и минералов. Нехватка витамина D, витамина A, ниацина, цинка или железа приводит к сухости кожи и замедляет заживление.

витамина A, ниацина, приводит к сухости кожи и замедляет заживление. Недостаток незаменимых жирных кислот. Эти кислоты поддерживают водный баланс кожи. При их недостатке кожа становится сухой, грубой и более склонной к растрескиванию.

Эти кислоты поддерживают водный баланс кожи. При их недостатке кожа становится сухой, грубой и более склонной к растрескиванию. Венозный застой. Из-за плохого кровообращения кожа на голенях и стопах становится сухой, меняет цвет и трескается.

Домашний уход за кожей ног

Чтобы избавиться от сухости и трещин на ногах, нужен комплексный подход. Простая домашняя процедура включает три основных шага:

Распаривание. Наполните таз тёплой (не горячей) водой и подержите в ней ноги 15–20 минут. Это размягчит огрубевшую кожу, и её будет легче удалить. Для лучшего эффекта можно добавить морскую соль или несколько капель увлажняющего масла.

Отшелушивание. После распаривания удалите омертвевшие клетки. Выберите подходящий метод, в зависимости от состояния кожи:

Лёгкая сухость. Используйте мягкий скраб или мочалку.

Используйте мягкий скраб или мочалку. Огрубевшая кожа. Обработайте проблемные зоны пемзой или пилкой для ног.

Обработайте проблемные зоны пемзой или пилкой для ног. Грубые мозоли. Для их удаления может потребоваться несколько процедур. Можно использовать крем с мочевиной, чтобы постепенно размягчить кожу.

Увлажнение. Нанесите густой увлажняющий крем, пока кожа влажная. Выбирайте средства с мочевиной (минимум 10%), альфа-гидроксикислотами, ланолином, маслом ши или кокосовым маслом. Чтобы усилить эффект, можно нанести поверх крема слой вазелина и надеть хлопковые носки на ночь.

© jcomp/Freepik

Когда следует обратиться к врачу

Это нужно, если домашние средства не помогают справиться с сухостью и трещинами на стопах в течение нескольких недель, а также если трещины глубокие, болят, воспаляются или сильно чешутся. В зависимости от причины может понадобиться помощь ортопеда, дерматолога или подолога.

Трещина может стать входными воротами для инфекции. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметили такие симптомы:

гной из трещин;

покраснение, красные полосы или отёк;

температура с ознобом или без него.

Люди с диабетом или нарушением кровообращения входят в группу повышенного риска. При любых порезах, язвах или трещинах на коже им нужно сразу обращаться к врачу.

Главное

Трещины на пятках могут быть как косметическим дефектом, так и признаком болезней или дефицита разных веществ. Их появление связано с пересыханием рогового слоя кожи стоп, что нарушает её эластичность и приводит к огрубению и растрескиванию. Причины включают внешние факторы (неподходящая обувь, агрессивные моющие средства, горячая вода), возрастные изменения (истончение жировой прослойки, повышенная нагрузка на стопы, кератодермия), заболевания и дефициты (грибковые инфекции, диабет, ожирение, пяточная шпора, гипотиреоз, нехватка витаминов и минералов, венозный застой). Домашний уход должен состоять из трёх этапов: подготовки, отшелушивания и интенсивного увлажнения. При воспалении, боли, признаках инфекции или неэффективности самостоятельных мер нужна помощь врача, особенно людям с диабетом или нарушением кровообращения.

Важные исследования