Врач рассказал, чем особенно опасен жир на животе

Снижение чувствительности к инсулину часто обвиняют во многих бедах — от невозможности похудеть до хронической усталости. Врач-эндокринолог Александр Седашкин рассказал «Рамблеру», почему это не диагноз и как вернуть метаболическое здоровье.

Что это такое

Инсулинорезистентность развивается, когда клетки перестают эффективно реагировать на инсулин — гормон, который помогает глюкозе превращаться в энергию. Из-за этого избыток глюкозы остаётся в крови, а клетки испытывают нехватку энергии для работы.

«Когда ткани, особенно скелетные мышцы, плохо реагируют на инсулин, для того, чтобы запустить усвоение глюкозы, поджелудочная начинает вырабатывать всё больше гормона. Возникает состояние гиперинсулинемии, которое ещё сильнее усугубляет проблему». Седашкин Александр Николаевич врач-эндокринолог ГКБ им. Вересаева

В итоге поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина, и уровень глюкозы в крови стойко повышается.

Три главных очага инсулинорезистентности — это скелетные мышцы, печень и жировая ткань. Когда в организм постоянно поступает слишком много калорий, эти ткани начинают хуже реагировать на инсулин.

Скелетные мышцы утилизируют до 70% глюкозы. При инсулинорезистентности они поглощают меньше сахара, и лишняя глюкоза перенаправляется в печень. Там она перерабатывается в жир.

Избыток жира в печени сам по себе приводит к развитию инсулинорезистентности и в этом органе. Когда в организме заканчивается место для хранения избыточной глюкозы в печени и мышцах, он начинает преобразовывать лишний сахар в жир. Это усиливает инсулинорезистентность во всех тканях и способствует отложению жира в местах, где его быть не должно — внутри и вокруг органов.

Почему возникает

У инсулинорезистентности могут быть разные причины: приобретённые (то есть возникающие с течением жизни), наследственные или их сочетание. У большинства людей с инсулинорезистентностью причина именно приобретённая. В основном это:

Избыточное питание и переедание, особенно частое потребление сахара и быстрых углеводов. Постоянно высокий уровень глюкозы в крови заставляет организм вырабатывать всё больше инсулина. Со временем клетки начинают хуже реагировать на сигнал.

Малоподвижный образ жизни приводит к снижению чувствительности мышц к инсулину из-за недостатка физической активности.

Хронический стресс и недостаток сна. Они влияют на гормональный фон и ухудшают реакцию тканей на инсулин.

Избыточный вес и ожирение. Жировая ткань выделяет гормоны и сигнальные молекулы, которые могут снижать чувствительность к инсулину.

Наследственные факторы и генетика. У некоторых людей предрасположенность заложена генетически, но обычно она проявляется под влиянием вышеперечисленных факторов.

«Метаболический синдром сам по себе — большой риск инсулинорезистентности. Кроме лишнего веса это высокое давление, высокий уровень триглицеридов, низкий "хороший" холестерин и повышенный сахар. Другие факторы — это возраст от 45 лет, диабет у близких родственников, курение и долгий приём некоторых лекарств, например стероидов. Ещё повышают риск некоторые болезни, такие как синдром поликистозных яичников у женщин или синдром Кушинга», — говорит специалист.

Симптомы и признаки

Очень часто инсулинорезистентность протекает без симптомов. Обычно её выявляют случайно — во время обычного медосмотра или планового анализа крови.

Есть несколько признаков, на которые врач может обратить внимание:

У мужчины окружность талии больше 102 см, а у женщины — больше 88 см.

Маленькие папилломы или участки тёмной бархатистой кожи, так называемый чёрный акантоз. Это могут быть тёмные пятна в складках кожи, например на задней или боковой поверхности шеи, в подмышечных впадинах или в паху.

Если давление постоянно 130 на 85 или выше.

Высокий уровень триглицеридов (больше 150 мг/дл), а «хороший» холестерин (ЛПВП) ниже нормы — у мужчин меньше 40 мг/дл, у женщин меньше 50 мг/дл.

Нарушение толерантности к глюкозе или нарушение уровня глюкозы натощак.

Косвенные признаки инсулинорезистентности могут проявляться постоянным чувством голода, хронической усталостью и трудностями с похудением. Это происходит из-за того, что глюкоза хуже поступает в ткани и организм воспринимает это как дефицит энергии. В ответ запускается усиленное чувство голода, чтобы компенсировать её нехватку.

Так как энергия усваивается неэффективно, возникает постоянная усталость. Мозг в это время посылает сигналы о том, что нужно больше глюкозы в виде усиления тяги к сладкому.

Инсулинорезистентность также способствует накоплению жира, особенно в области живота и талии, затрудняя снижение веса и создавая замкнутый круг, при котором очень сложно похудеть.

Почему это не диагноз

«Инсулинорезистентность — это не болезнь сама по себе, а признак того, что начинаются сбои в обмене веществ. Это как жёлтый сигнал на приборной панели машины — он предупреждает, что что-то не так, но сам по себе не поломка. Поэтому мы говорим о состоянии, а не о диагнозе. Это важный маркер, который показывает, что нужно разобраться глубже», — объясняет врач.

Инсулинорезистентность и диабет — связанные вещи, но это не одно и то же. При инсулинорезистентности уровень сахара в крови обычно остаётся в норме, хотя клетки уже хуже реагируют на инсулин. Предиабет — это следующий этап, когда сахар в крови уже выше нормы, но ещё не настолько высок, чтобы поставить диагноз диабет.

И то и другое может со временем привести к диабету 2-го типа, когда уровень глюкозы в крови становится слишком высоким и для контроля заболевания нужны лекарства.

Что с этим делать

Изменения в образе жизни часто помогают справиться с инсулинорезистентностью и улучшить обмен веществ:

Регулярная активность улучшает чувствительность клеток к инсулину и помогает лучше усваивать глюкозу. Рекомендуется заниматься умеренными нагрузками не менее 30 минут пять и более дней в неделю. Если вы только начинаете, увеличивайте активность постепенно.

Потеря всего 5–10% от массы тела снижает риск развития диабета 2-го типа. Если вы не уверены, как правильно похудеть, обратитесь к врачу-диетологу или тренеру.

Минимизируйте потребление выпечки из белой муки и сладостей. Такие продукты вызывают резкие скачки инсулина.

Хронический стресс и тревога могут повышать уровень сахара в крови. В таких случаях помощь психолога или психотерапевта может быть очень полезной.

Недостаток сна ухудшает реакцию клеток на инсулин. Чтобы лучше спать, избегайте дневного сна после 15:00, не употребляйте алкоголь и не ешьте тяжёлую еду перед сном.

«Гипокалорийная диета с исключением простых углеводов и животных жиров, пешие прогулки, велосипед, бассейн, фитнес, снижение массы тела ведут к уменьшению инсулинорезистентности и снижают риск развития диабета на 30%. Есть за что бороться, ведь сахарный диабет — это неинфекционная эпидемия XXI века!» — поясняет эндокринолог.

Сегодня в мире порядка 460 млн человек больных, и количество их растёт в арифметической прогрессии, а, как известно, инфаркты и инсульты у них случаются в несколько раз чаще.

Если вам больше 45 лет или вы заметили, что стали набирать вес и с каждым разом всё сложнее его контролировать, важно пройти обследование. Врач назначит необходимые анализы, поможет разобраться в причинах и исключить ошибки в диагнозе. А также поможет наладить контроль веса и состава тела и организует медицинское наблюдение с регулярными анализами, чтобы отслеживать прогресс и вовремя корректировать лечение.

Главное

При инсулинорезистентности клетки организма перестают эффективно реагировать на инсулин и не могут нормально усваивать глюкозу. Это приводит к повышенной выработке гормона, что со временем истощает поджелудочную железу и может привести к предиабету и диабету 2-го типа. Основные причины инсулинорезистентности — избыточное питание (особенно сахар и быстрые углеводы), малоподвижный образ жизни, стресс, недостаток сна, лишний вес и наследственность. Главные мишени — скелетные мышцы, печень и жировая ткань, которые при постоянном избытке энергии теряют чувствительность к инсулину. Часто инсулинорезистентность никак не проявляется, но косвенно о ней могут свидетельствовать высокий уровень сахара, повышенное давление, большой объём талии, папилломы и тёмные участки на коже, усталость, постоянный голод и сложности с похудением. Инсулинорезистентность не диагноз, а сигнал о нарушениях обмена веществ, требующий внимания и коррекции. При правильном подходе её можно контролировать и улучшать состояние. Главное — изменить образ жизни: регулярно заниматься физической активностью, контролировать вес, сократить потребление рафинированных углеводов и сахара, бороться со стрессом, хорошо высыпаться и отказаться от курения. Это помогает повысить чувствительность клеток к инсулину и снизить риск диабета. Если вам за 45 или вам трудно контролировать вес, лучше пройти обследование у врача-эндокринолога. Специалист назначит анализы и поможет подобрать оптимальную стратегию для поддержания метаболического здоровья.

