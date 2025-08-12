Проверьте талию: этот тест предскажет болезни сердца и диабет

Когда жир на животе сочетается с повышенным давлением, высоким уровнем сахара и холестерина, врачи говорят о метаболическом синдроме. Это состояние сильно повышает риск преждевременной смерти. Разобрались, что это такое, почему он опасен и как снизить риски.

© agrobacter/iStock.com

Масштаб проблемы

Метаболический синдром встречается всё чаще и уже стал одной из ведущих причин роста хронических заболеваний. По данным исследования в США, он есть примерно у 23% взрослого населения. Показатель увеличивается с 6,7% у людей 20–29 лет до 43,5% в возрасте 60–69 лет и 42% — у тех, кому 70 лет и старше.

Часто он развивается на фоне ожирения и диабета 2-го типа, но ключевое значение имеет то, где именно в организме откладывается жир. Около 90% его запасов находится под кожей — это подкожный жир, который можно прощупать. Остальные 10% — висцеральный, он спрятан глубоко в брюшной полости, вокруг печени, кишечника и других органов.

Именно его врачи считают самым опасным. Он активно выделяет гормоны и сигнальные молекулы, которые запускают воспаление, повышают артериальное давление и влияют на работу сосудов и обмен веществ.

Чтобы оценить количество висцерального жира, измеряют окружность талии и соотношения талии к бёдрам. У женщин окружность талии от 88 см и выше, у мужчин — от 102 см уже указывает на повышенный риск.

Чтобы результаты были точными, используйте сантиметровую ленту: измеряйте талию на уровне пупка или верхнего края правой тазовой кости (подвздошной), не втягивая живот и не затягивая её слишком туго. Делайте замеры всегда в одном и том же месте. При крупном телосложении абсолютное значение может быть выше нормы, поэтому важно отслеживать изменения: если талия постепенно увеличивается или одежда стала теснее, это может говорить о росте объёма висцерального жира.

Гормоны не виноваты: почему у мужчин растёт «пивной» живот и как его убрать

Критерии метаболического синдрома

Метаболический синдром — это сочетание нескольких факторов риска, которые вместе повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа.

Врачи ставят этот диагноз, если у человека есть как минимум три из пяти признаков:

лишний жир в области живота;

повышенный уровень сахара в крови натощак;

высокое артериальное давление;

повышенные триглицериды в крови;

низкий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).

По данным Mayo Clinic, метаболический синдром чаще встречается у людей с так называемым яблочным типом фигуры, когда лишний жир накапливается в области живота. При грушевидной форме, когда жировые отложения преобладают на бёдрах и ягодицах, риск ниже.

Атеросклероз: неожиданные причины, лечение и профилактика

Почему развивается

Главная точка сбоя — это инсулинорезистентность. Клетки начинают хуже реагировать на инсулин, потому что избыток висцерального жира выделяет вещества (цитокины), которые мешают усваивать глюкозу, и запускает хроническое воспаление. В ответ поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, но со временем её ресурсы истощаются и развивается диабет 2-го типа. Уже возникший диабет, в свою очередь, усиливает обменные нарушения и усугубляет течение метаболического синдрома.

Своё влияние вносят образ жизни и генетика: малоподвижность, калорийное питание с избытком сахара и вредных жиров, курение, алкоголь, а также наследственная предрасположенность.

По данным Гарвардской школы медицины, метаболический синдром и висцеральное ожирение связаны с повышенным риском:

сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, атеросклероза;

инфаркта, инсульта, атеросклероза; некоторых видов рака, в том числе колоректального и рака молочной железы;

в том числе колоректального и рака молочной железы; деменции — болезни Альцгеймера, особенно при большом объёме жира в среднем возрасте;

болезни Альцгеймера, особенно при большом объёме жира в среднем возрасте; астмы и нарушений сна — за счёт хронического воспаления и механического давления на дыхательные пути.

Даже при нормальном весе избыток жира в области живота может быть опасен. Исследования показывают, что увеличение окружности талии на несколько сантиметров связано с ростом сердечно-сосудистого риска независимо от индекса массы тела.

Путеводитель по жирам: какие вредные, какие полезные и в каких продуктах их искать

Лечение и профилактика

Специалисты Университета Джонса Хопкинса советуют:

Снизить вес — даже потеря 5–10% массы тела улучшает уровень сахара, липидов и снижает давление.

— даже потеря 5–10% массы тела улучшает уровень сахара, липидов и снижает давление. Больше двигаться — не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Исследования показывают, что сочетание аэробных и силовых тренировок помогает уменьшить висцеральный жир даже без значительного снижения веса.

— не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Исследования показывают, что сочетание аэробных и силовых тренировок помогает уменьшить висцеральный жир даже без значительного снижения веса. Скорректировать питание — соблюдать диету с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных жиров и ограничением сахара, соли и трансжиров.

— соблюдать диету с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных жиров и ограничением сахара, соли и трансжиров. Отказаться от курения и алкоголя — оба фактора ускоряют накопление абдоминального жира и усугубляют инсулинорезистентность.

оба фактора ускоряют накопление абдоминального жира и усугубляют инсулинорезистентность. Наладить сон и управлять стрессом — хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола, что способствует накоплению жира в области живота.

Если изменения образа жизни не дают нужного эффекта, врачи могут назначить:

препараты для снижения сахара (например, метформин);

статины для коррекции уровня липидов;

антигипертензивные средства при высоком давлении;

в некоторых случаях — препараты для снижения веса или бариатрическая хирургия.

Операции для уменьшения веса: кому их делают бесплатно и каковы последствия

Главное

Метаболический синдром — это не отдельная болезнь, а сочетание факторов, которые вместе повышают риск диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных состояний. Его ключевой признак — абдоминальное ожирение, в первую очередь избыток висцерального жира, который влияет на работу органов и обмен веществ. Изменение образа жизни помогает замедлить развитие нарушений и снизить риск осложнений. Даже небольшие шаги — снижение веса, регулярная физическая активность и сбалансированное питание — дают заметный эффект и могут продлить жизнь.

Важные исследования