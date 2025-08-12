Чикунгунья: что известно о вирусе, который вернул ковидные ограничения

С «лихорадкой, которая сгибает» сейчас борются в Китае — там заболели несколько тысяч человек. Роспотребнадзор усилил контроль на границе, но риск завоза инфекции не исключён. Разобрались, чем опасен вирус чикунгунья и каков риск заразиться в России.

© Freepik

Что за вирус

Чикунгунья, или CHIKV — РНК-вирус из семейства Togaviridae. Это значит, что его геном сделан из РНК, а не из ДНК. Такие вирусы легко мутируют и быстро учатся «ускользать» от иммунитета и подстраиваться к новым хозяевам (к слову, COVID-19 — тоже РНК-вирус).

Это не новый патоген, о CHIKV знают с середины ХХ века. Первая вспышка задокументирована в Танзании в 1952 году. Тогда же вирус назвали «чикунгунья». На языке народа кимаконде это значит «тот, кто сгибается». Болезнь вызывает сильную суставную боль, которая сковывает движения, — отсюда и название.

Вскоре вирус вышел за пределы Африки: в 1967 году была вспышка заболеваемости Таиланде, а в 1970-х годах — в Индии. Сейчас CHIKV выявлен в 110 странах Азии, Африки, Европы и Америки.

Как заражаются

Чикунгунью переносят самки комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они же считаются главными переносчиками вирусов денге и Зика. Эти виды обитают не только в Африке и Азии, они прочно обосновались и в Европе.

Комары поглощают вирус вместе с кровью заражённого человека. Затем вирус размножается в их организме в течение нескольких дней и проникает в слюнные железы. После этого он может передаваться новому человеку при укусе. Заражение происходит исключительно через комаров, от человека к человеку воздушно-капельным или бытовым путём вирус не передаётся.

© jcomp/Freepik

Какие симптомы

Обычно первые признаки появляются через 3–7 дней после заражения, хотя инкубационный период может быть от 2 до 12 дней. Сначала резко повышается температура, потом появляется изнуряющая боль в суставах. Также возможны другие симптомы:

отёки в области суставов;

мышечная боль;

головная боль;

тошнота;

сыпь.

Как диагностируют и как лечат

В первую неделю болезни вирус можно обнаружить в крови с помощью ПЦР-анализа. При этом отрицательный тест не снимает диагноз, так как бывают ложноотрицательные результаты. Через 7 дней в крови обнаруживают антитела к вирусу.

Специфических препаратов нет, лечение сводится к облегчению симптомов. Чтобы снять боль в суставах и сбить температуру, используют нестероидные противовирусные препараты.

В чём опасность

В большинстве случаев пациенты полностью выздоравливают после инфекции и получают пожизненный иммунитет. Вероятность смерти невелика — от 0,02 до 0,1%, в зависимости от региона.

Однако боль в суставах (артралгия) может сохраняться годами и сильно снижать качество жизни. У некоторых могут развиться осложнения со стороны сердца, печени и глаз, например миокардит (воспаление сердечной мышцы), гепатит, острое поражение почек.

В зоне риска новорождённые, люди старше 65 лет и пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Коварство чикунгуньи в том, что у некоторых людей он протекает бессимптомно, при этом они поддерживают циркуляцию вируса.

Можно ли заразиться в России

Сейчас вспышка вируса чикунгунья наблюдается в Китае, в провинции Гуандун. Здесь заболели около 7 тысяч человек. Местные власти вводят противоэпидемические меры: обрабатывают помещения и зачищают водоёмы от комаров.

В России случаев заражения пока не зарегистрировано. Комары Aedes aegypti и Aedes albopictus у нас тоже обитают, но мониторинг циркуляции показывает, что инфицированных среди них нет. Однако есть риск, что лихорадку завезут из-за границы.

Как сообщил Роспотребнадзор, на российско-китайской границе работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она помогает выявлять людей с признаками инфекции. Если у кто-то из пересекающих границу граждан будут симптомы чикунгуньи, ему сделают тест и отправят на карантин. Но пока таких случаев не было.

Как защититься

От чикунгуньи есть две прививки, но в России они не зарегистрированы, поэтому недоступны. Однако даже в странах, где вакцины одобрены, их делают строго по показаниям — в основном людям с высоким риском заражения, например тем, кто надолго едет в район с высоким уровнем заболеваемости.

Основная защита строится на предотвращении укусов комаров. Поэтому в регионах, где есть риск заражения, важно:

использовать москитные сетки и репелленты;

спать под балдахином;

носить одежду с длинными рукавами и штанинами;

при любых недомоганиях обращаться к врачу.

© Kwangmoozaa/iStock.com

Главное

Вирус чикунгунья не новый, он хорошо известен учёным и врачам. Болезнь передаётся только через укусы комаров, от человека заразиться нельзя. Главные симптомы лихорадки: высокая температура и боль в суставах. Специфического лечения нет, но большинство заболевших полностью выздоравливают. В зоне риска младенцы и пожилые люди. Сейчас наблюдается вспышка заболеваемости в Китае, в России больных пока нет, но угроза завоза инфекции сохраняется. Основная защита от вируса сводится к борьбе с комарами. Туристам, которые едут в эндемичные регионы, рекомендуют использовать репелленты и москитные сетки.