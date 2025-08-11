Почему женский инфаркт коварнее мужского — отвечает кардиолог

Инфаркт у женщин часто протекает нетипично — без резкой боли в груди, но с одышкой, тошнотой и сильной усталостью. С такими размытыми симптомами можно легко пропустить сердечный приступ и потерять драгоценное время. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Майборода рассказала «Рамблеру», в чём особенность женского инфаркта и почему его сложно диагностировать.

© dragana991/iStock.com

Сердечно-сосудистые заболевания — причина 35% смертей среди женщин. Среди них первое место занимает ишемическая болезнь сердца, осложнение которой — инфаркт.

«Для многих женщин инфаркт становится полной неожиданностью. До менопаузы их сердце и сосуды защищает гормон эстроген, а в менопаузу его уровень снижается и риск инфаркта стремительно растёт. Образ жизни и привычки при этом обычно не меняются». Майборода Екатерина врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Почему инфаркт у женщин протекает иначе

Есть две особенности, которые объясняют разницу между женским и мужским инфарктом.

Размер сердца и сосудов

У женщин сердце и коронарные артерии в среднем меньше, чем у мужчин. Это делает их более уязвимыми к поражению мелких сосудов, которое сложнее диагностировать.

Состав бляшек

Ишемическая болезнь сердца и последующий инфаркт чаще всего развиваются из-за атеросклероза — бляшек на стенках артерий, из-за которых они сужаются и снижается кровоток. У женщин и мужчин эти бляшки отличаются по составу. У женщин они обычно маленькие и плотные — фиброзные, с большим количеством коллагена и мышечных клеток. Такие бляшки более стабильны, но, если на их поверхности образуется эрозия, там легко оседают тромбы.

У мужчин бляшки чаще бывают атероматозными — с большим количеством жира и кальция, из-за чего они легче разрываются.

«Эти различия влияют на то, как развивается болезнь, насколько быстро появляются симптомы и своевременно ставится диагноз. Например, разрыв атероматозной бляшки обычно вызывает сильное сужение сосудов и острые приступы, тогда как эрозия стабильных бляшек приводит к менее выраженным проявлениям ишемической болезни сердца», — объясняет врач.

Симптомы инфаркта у женщин

Во время сердечного приступа мужчины часто испытывают давящую боль в груди, отдающую в руки, тошноту и холодный пот. У женщин чаще всего возникает боль под грудиной и в животе, одышка, тошнота и сильная усталость.

Многие женщины считают, что сердечный приступ — это что-то очевидное и резкое. На самом деле признаки могут быть нетипичными и сбивать с толку. Но даже слабовыраженные симптомы могут привести к тяжёлым последствиям, если не оказать вовремя помощь.

Основные симптомы сердечного приступа у женщин:

Неприятное ощущение давления, сжатия, распирания или боли в центре грудной клетки. Может длиться несколько минут, пройти и снова возникнуть.

сжатия, распирания или боли в центре грудной клетки. Может длиться несколько минут, пройти и снова возникнуть. Боль или дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти, верхней части живота (желудок)

в руках, спине, шее, челюсти, верхней части живота (желудок) Одышка — с болью в груди или без неё.

Другие возможные симптомы, которые часто игнорируют:

холодный пот;

тошнота, изжога или расстройство желудка;

головокружение;

необычная усталость или слабость;

тревожность, ощущение, что «что-то не так»;

боль в плече, спине или руке;

ощущение сдавленности в верхней части спины. Некоторые описывают это «как будто обвязали верёвкой».

Важные особенности:

У женщин симптомы чаще возникают в покое или во сне.

или во сне. Не всегда бывает резкая боль в груди, как у мужчин.

в груди, как у мужчин. Чем раньше обратиться за помощью, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий.

Что влияет на риск?

«Есть общие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: диабет, курение, лишний вес, высокое давление и холестерин, малоподвижный образ жизни. Но у женщин есть и свои специфические риски, которые часто остаются незамеченными. Их понимание — шаг к лучшей профилактике и заботе о себе», — предупреждает кардиолог.

Факторы риска развития болезней сердца и сосудов у женщин:

Репродуктивные осложнения. Преэклампсия, гестационный диабет, преждевременные роды — эти состояния во время беременности повышают риск сердечных катастроф в долгосрочной перспективе.

Преэклампсия, гестационный диабет, преждевременные роды — эти состояния во время беременности повышают риск сердечных катастроф в долгосрочной перспективе. Послеродовой набор веса. Устойчивый лишний вес после родов ухудшает метаболический профиль (уровень глюкозы, инсулинорезистентность, холестерин) уже через год. Вес через 12 месяцев после родов — важный признак риска ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Устойчивый лишний вес после родов ухудшает метаболический профиль (уровень глюкозы, инсулинорезистентность, холестерин) уже через год. Вес через 12 месяцев после родов — важный признак риска ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Аутоиммунные заболевания. Системная красная волчанка и ревматоидный артрит чаще встречаются у женщин и связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта.

Системная красная волчанка и ревматоидный артрит чаще встречаются у женщин и связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта. Онкологическое лечение. Лучевая терапия (особенно при раке левой молочной железы) увеличивает риск ишемической болезни сердца пропорционально дозе облучения. Химиотерапия токсична для сердца даже спустя время после ремиссии. Пациенткам после онкологического лечения важно регулярно проходить кардиологическое обследование.

Лучевая терапия (особенно при раке левой молочной железы) увеличивает риск ишемической болезни сердца пропорционально дозе облучения. Химиотерапия токсична для сердца даже спустя время после ремиссии. Пациенткам после онкологического лечения важно регулярно проходить кардиологическое обследование. Психоэмоциональные факторы. Депрессия — доказанный фактор риска болезней сердца, особенно у молодых женщин. Она также ухудшает прогноз при уже диагностированной ишемической болезни сердца.

Депрессия — доказанный фактор риска болезней сердца, особенно у молодых женщин. Она также ухудшает прогноз при уже диагностированной ишемической болезни сердца. Менопауза. До менопаузы женщины относительно защищены от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря действию эстрогенов. В постменопаузе риск инфаркта повышается в 2–6 раз.

Что важно делать

Будьте внимательны к симптомам. Не игнорируйте боль или дискомфорт в груди, одышку, усталость, боль в спине, шее, челюсти или животе, а также необычную слабость, потливость, тошноту, головокружение.

Не игнорируйте боль или дискомфорт в груди, одышку, усталость, боль в спине, шее, челюсти или животе, а также необычную слабость, потливость, тошноту, головокружение. Обращайтесь к врачу при любых подозрениях. Быстрая диагностика и лечение могут спасти жизнь и предотвратить осложнения.

Быстрая диагностика и лечение могут спасти жизнь и предотвратить осложнения. Учитывайте свой анамнез. Если в беременность возникали осложнения, есть аутоиммунные заболевания, было онкологическое лечение — расскажите об этом врачу, чтобы оценить дополнительный риск.

Если в беременность возникали осложнения, есть аутоиммунные заболевания, было онкологическое лечение — расскажите об этом врачу, чтобы оценить дополнительный риск. Следите за образом жизни. Контролируйте вес, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, откажитесь от курения и контролируйте уровень сахара и артериальное давление.

Контролируйте вес, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, откажитесь от курения и контролируйте уровень сахара и артериальное давление. Регулярно проходите обследования, особенно если есть факторы риска. Важно проверять работу сердца, делать ЭКГ, эхокардиографию и измерять артериальное давление.

© stefamerpik/Freepik

Кардиолог рассказала, как сохранить здоровье сердца женщинам после 50

Главное

Инфаркт у женщин часто протекает нетипично: без резкой боли в груди. Вместо неё появляются одышка, тошнота, слабость и усталость. Это затрудняет своевременную диагностику и увеличивает риск осложнений. Женщины до менопаузы защищены эстрогенами, но после, когда уровень гормонов снижается, риск сердечно-сосудистых заболеваний быстро растёт. У женщин сердце и сосуды меньше, а бляшки в сосудах плотнее и стабильнее, поэтому инфаркт развивается по-другому и чаще связан с эрозией и тромбами. Основные симптомы сердечного приступа у женщин — давление или дискомфорт в груди, боль в спине, шее, руках или животе, одышка, слабость, тошнота и холодный пот. Симптомы могут появляться в покое или после сна и быть не такими выраженными.

Помимо общих факторов риска (диабет, курение и ожирение), у женщин есть специфические: осложнения беременности (преэклампсия, гестационный диабет), аутоиммунные болезни, онкологическое лечение и менопауза. Здоровый образ жизни и регулярные обследования помогают снизить риски и сохранить здоровье сердца.

Важные исследования