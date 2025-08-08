Когда болезнь срывает тормоза: как реагировать на агрессию близкого с деменцией

Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции могут сопровождаться периодическими приступами агрессии. Близким пациента бывает сложно это понять и принять. Разобрались, почему при старческом слабоумии бывают вспышки гнева и как реагировать на них.

© Zinkevych/iStock.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 60 миллионов людей, страдающих деменцией. В основном это люди старше 65 лет. С годами их когнитивные функции ухудшаются — им всё сложнее запоминать, воспринимать и обрабатывать информацию.

Однако деменция — это не только про плохую память. У людей с таким диагнозом меняется характер, привычки и настроение. Они могут стать беспокойными, раздражительными и временами даже агрессивными. Человек может кричать, грубить и толкать близких без видимой причины. Подобные изменения в поведении рано или поздно наблюдаются у 90% пациентов.

Для родственников это становится настоящим испытанием. Они не узнают своего близкого человека, испытывают стресс и не всегда понимают, как правильно реагировать. Однако важно помнить, что агрессия при деменции — это не сознательное поведение, а проявление болезни. Знание причин таких вспышек и умение грамотно действовать в момент конфликта помогают снизить риск непредсказуемых последствий.

Почему деменция делает человека агрессивным

Приступы гнева у людей со старческим слабоумием редко возникают просто так. Это следствие поражения областей мозга, отвечающих за оценку ситуации, самоконтроль и другие функции. Чаще всего за таким поведением скрываются конкретные причины. Рассмотрим самые распространённые:

Боль. Человек с болезнью Альцгеймера (или другой формой деменции) не всегда может рассказать о своих ощущениях. Зубная, головная боль, проблемы с желудком или дискомфорт могут спровоцировать приступ агрессии.

Стресс, усталость и нехватка сна. Под воздействием этих факторов человек хуже справляется с эмоциями.

Запоры. Такая деликатная проблема вызывает не только физический дискомфорт, но и чувство беспомощности, которое может вылиться в агрессию.

Изменения в жизни. Переезд, новые люди, перестановка мебели или смена распорядка дня могут вызвать дезориентацию и тревогу. Человек теряет чувство безопасности, из-за чего могут возникать вспышки гнева.

Шум или скопление людей. Это может вызвать страх и раздражение. Ответная реакция в таком случае часто бывает агрессивной.

Давление со стороны окружающих. Попытки заставить вспомнить имена людей, даты, выполнить сложное или непонятное задание (например, принять душ) могут восприниматься как угроза или насилие.

Лекарства и их взаимодействие. Некоторые препараты или комбинация нескольких средств могут провоцировать изменения настроения, возбуждение и агрессию.

При регулярных приступах ситуацию нужно обсудить с врачом. Специалист поможет выявить физические или психические причины и при необходимости скорректировать лечение.

© freepik/Freepik

Что делать

Когда у близкого человека с деменцией случается приступ агрессии, главное — действовать спокойно. Главное, о чём нужно помнить, — агрессия не направлена против вас.

Попробуйте понять причину. Вспомните, что происходило за минуту-две до агрессивной реакции. Возможно, причиной послужил один из вышеописанных триггеров.

Попробуйте понять причину. Вспомните, что происходило за минуту-две до агрессивной реакции. Возможно, причиной послужил один из вышеописанных триггеров.

Сконцентрируйтесь на чувствах, а не на фактах. Не спорьте и не пытайтесь переубедить. Человеку сейчас важнее ваше спокойствие и уверенность. Говорите медленно, мягким голосом, проявляйте поддержку — так он почувствует себя в безопасности.

Главное — следите за безопасностью. Если ситуация выходит из-под контроля, зовите на помощь. В экстренных случаях вызывайте скорую помощь, чётко объяснив ситуацию оператору.

Как помочь себе

Забота о человеке с деменцией требует как физических, так и эмоциональных ресурсов. Чтобы оставаться рядом и помогать родственнику с деменцией, важно не забывать о себе.

Отдыхайте

Даже самые любящие и терпеливые родственники не могут быть в состоянии постоянной заботы без передышки. Попросите о помощи других членов семьи, привлекайте волонтёров, социальные службы или сиделок хотя бы на несколько часов в неделю. Эти короткие периоды отдыха помогают восстановить силы и снизить накопившийся стресс.

Не замыкайтесь в себе

Общайтесь с людьми, которые проходят через похожий опыт. Попробуйте найти группы для родственников людей с деменцией. Там можно поделиться своими переживаниями, получить советы и просто почувствовать, что вы не одни.

Берегите психическое здоровье

Хронический стресс (связанный с уходом за человеком с деменцией) может привести к тревоге, проблемам со сном и даже депрессии. Если чувствуете, что тревожные мысли не отпускают, обратитесь за помощью к психологу.

© Freepik

Главное

Агрессия — это не проявление злого умысла или попытка обидеть близких, а симптом болезни, вызванный нарушениями работы мозга. Человек с деменцией часто не осознаёт, что делает, и не может контролировать свои реакции. В такие моменты важно сохранять спокойствие, обеспечить безопасность и попытаться определить причину приступа.

