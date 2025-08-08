Когда болезнь срывает тормоза: как реагировать на агрессию близкого с деменцией
Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции могут сопровождаться периодическими приступами агрессии. Близким пациента бывает сложно это понять и принять. Разобрались, почему при старческом слабоумии бывают вспышки гнева и как реагировать на них.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 60 миллионов людей, страдающих деменцией. В основном это люди старше 65 лет. С годами их когнитивные функции ухудшаются — им всё сложнее запоминать, воспринимать и обрабатывать информацию.
Однако деменция — это не только про плохую память. У людей с таким диагнозом меняется характер, привычки и настроение. Они могут стать беспокойными, раздражительными и временами даже агрессивными. Человек может кричать, грубить и толкать близких без видимой причины. Подобные изменения в поведении рано или поздно наблюдаются у 90% пациентов.
Для родственников это становится настоящим испытанием. Они не узнают своего близкого человека, испытывают стресс и не всегда понимают, как правильно реагировать. Однако важно помнить, что агрессия при деменции — это не сознательное поведение, а проявление болезни. Знание причин таких вспышек и умение грамотно действовать в момент конфликта помогают снизить риск непредсказуемых последствий.
Учёные рассказали, что нужно знать родственникам больных деменцией
Почему деменция делает человека агрессивным
Приступы гнева у людей со старческим слабоумием редко возникают просто так. Это следствие поражения областей мозга, отвечающих за оценку ситуации, самоконтроль и другие функции. Чаще всего за таким поведением скрываются конкретные причины. Рассмотрим самые распространённые:
- Боль. Человек с болезнью Альцгеймера (или другой формой деменции) не всегда может рассказать о своих ощущениях. Зубная, головная боль, проблемы с желудком или дискомфорт могут спровоцировать приступ агрессии.
- Стресс, усталость и нехватка сна. Под воздействием этих факторов человек хуже справляется с эмоциями.
- Запоры. Такая деликатная проблема вызывает не только физический дискомфорт, но и чувство беспомощности, которое может вылиться в агрессию.
- Изменения в жизни. Переезд, новые люди, перестановка мебели или смена распорядка дня могут вызвать дезориентацию и тревогу. Человек теряет чувство безопасности, из-за чего могут возникать вспышки гнева.
- Шум или скопление людей. Это может вызвать страх и раздражение. Ответная реакция в таком случае часто бывает агрессивной.
- Давление со стороны окружающих. Попытки заставить вспомнить имена людей, даты, выполнить сложное или непонятное задание (например, принять душ) могут восприниматься как угроза или насилие.
- Лекарства и их взаимодействие. Некоторые препараты или комбинация нескольких средств могут провоцировать изменения настроения, возбуждение и агрессию.
При регулярных приступах ситуацию нужно обсудить с врачом. Специалист поможет выявить физические или психические причины и при необходимости скорректировать лечение.
Что делать
Когда у близкого человека с деменцией случается приступ агрессии, главное — действовать спокойно. Главное, о чём нужно помнить, — агрессия не направлена против вас.
- Попробуйте понять причину. Вспомните, что происходило за минуту-две до агрессивной реакции. Возможно, причиной послужил один из вышеописанных триггеров.
- Сконцентрируйтесь на чувствах, а не на фактах. Не спорьте и не пытайтесь переубедить. Человеку сейчас важнее ваше спокойствие и уверенность. Говорите медленно, мягким голосом, проявляйте поддержку — так он почувствует себя в безопасности.
- Оцените обстановку. Если вокруг много людей или раздражающих звуков, попробуйте перевести близкого в тихое место, приглушите свет и уберите лишние предметы. Переключите внимание человека (например, предложите вместе послушать музыку). Если ситуация сильно накалена, можно ненадолго выйти (если это безопасно), чтобы человек успокоился.
Главное — следите за безопасностью. Если ситуация выходит из-под контроля, зовите на помощь. В экстренных случаях вызывайте скорую помощь, чётко объяснив ситуацию оператору.
Как помочь себе
Забота о человеке с деменцией требует как физических, так и эмоциональных ресурсов. Чтобы оставаться рядом и помогать родственнику с деменцией, важно не забывать о себе.
Отдыхайте
Даже самые любящие и терпеливые родственники не могут быть в состоянии постоянной заботы без передышки. Попросите о помощи других членов семьи, привлекайте волонтёров, социальные службы или сиделок хотя бы на несколько часов в неделю. Эти короткие периоды отдыха помогают восстановить силы и снизить накопившийся стресс.
Не замыкайтесь в себе
Общайтесь с людьми, которые проходят через похожий опыт. Попробуйте найти группы для родственников людей с деменцией. Там можно поделиться своими переживаниями, получить советы и просто почувствовать, что вы не одни.
Берегите психическое здоровье
Хронический стресс (связанный с уходом за человеком с деменцией) может привести к тревоге, проблемам со сном и даже депрессии. Если чувствуете, что тревожные мысли не отпускают, обратитесь за помощью к психологу.
Четыре фразы, по которым можно заподозрить деменцию у близкого
Главное
Агрессия — это не проявление злого умысла или попытка обидеть близких, а симптом болезни, вызванный нарушениями работы мозга. Человек с деменцией часто не осознаёт, что делает, и не может контролировать свои реакции. В такие моменты важно сохранять спокойствие, обеспечить безопасность и попытаться определить причину приступа.
Важные исследования
- Причины агрессивного поведения у пациентов с деменцией — о факторах, повышающих риск развития агрессии у пожилых людей с деменцией.
- Клинический случай немотивированной агрессии при болезни Альцгеймера — о том, как у пациента с деменцией развилось выраженное насильственное поведение без очевидных провоцирующих факторов.
- Агрессивное поведение при болезни Альцгеймера и лёгких когнитивных нарушениях: систематический обзор и метаанализ — о том, что пациенты с болезнью Альцгеймера в пять раз чаще проявляют агрессию по сравнению со здоровыми людьми.