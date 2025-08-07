Какие болезни скрываются за «остеохондрозом» и почему на самом деле болит спина

Боль в спине или шее часто связывают с остеохондрозом. Но что на самом деле скрывается за этим диагнозом? Врач-невролог Lahta Clinic Василий Плотников рассказал «Рамблеру», что говорят современные исследования, когда остеохондроз действительно может вызывать боль, а когда причина кроется в чём-то другом.

Что такое остеохондроз

Это изменения в костно-хрящевых структурах, чаще всего в позвоночнике. Их ещё называют дегенеративными: с возрастом межпозвоночные диски теряют эластичность и хуже амортизируют нагрузку.

Хотя в обиходе этим словом часто называют боли в спине у взрослых, с точки зрения медицины остеохондроз — это более широкое понятие, включающее разные типы поражения костных и хрящевых тканей.

«По сути, остеохондроз в переводе — просто болезнь костно-хрящевых структур. Разные группы учёных десятилетиями спорили о том, как точнее описывать это состояние. Само явление существует, но сейчас термин "остеохондроз" дискредитирован гипердиагностикой. Это слово слишком часто используют как универсальное объяснение любых болей, даже когда причина была в чём-то другом. При этом характерные изменения позвоночного столба на снимках встречаются почти у всех, даже у людей без симптомов. Поэтому списывать на остеохондроз все проблемы со здоровьем неоправданно». Василий Плотников невролог, эпилептолог Lahta Clinic

Почему развивается остеохондроз

Учёные до сих пор не пришли к единой версии. По одной из теорий, причина — в нарушении кровоснабжения костной ткани. Из-за нехватки кислорода и питательных веществ в зонах роста возникает отмирание тканей — участок кости частично разрушается и деформируется. Другие гипотезы связывают остеохондроз с повторной микротравмой, нарушением формирования костей или воспалением.

Роль могут играть и внешние факторы: длительное положение сидя, тяжёлые физические нагрузки, лишний вес. Но чаще всего остеохондроз возникает как часть естественного старения скелета.

«Остеохондроз практически неизбежен и почти всегда выявляется у пожилых людей в той или иной степени. Хотя начинаться он может уже в молодом возрасте — после завершения роста костей, то есть после 25 лет», — говорит Василий Плотников.

Симптомы

Остеохондроз может проявляться по-разному. В зависимости от формы и локализации он вызывает боль, ограничение подвижности, скованность или структурные изменения в суставах. Иногда появляются слабость и нарушение походки.

«Не всегда дегенеративные изменения сопровождаются болью. В одних случаях она действительно связана с остеохондрозом, в других — причиной становятся мышцы, связки, фасции или даже внутренние органы», — объясняет Василий Плотников.

Как ставят диагноз

Врач сначала проводит осмотр: оценивает подвижность суставов, чувствительность и характер боли. Только при необходимости назначают рентген, МРТ или КТ. Иногда используют лечебно-диагностическую блокаду в различные участки для определения точного места поражения опорно-двигательного аппарата.

Однако даже точные методы визуализации не всегда позволяют однозначно связать изменения с жалобами пациента. Поэтому окончательный диагноз всегда основывается на сочетании симптомов, осмотра и результатов исследований.

«Осмотр невролога или ортопеда-травматолога — это первый шаг. А дальше всё индивидуально. Обследования порой могут и не понадобиться вовсе», — говорит невролог.

Чем лечат остеохондроз

Подход к лечению зависит от тяжести симптомов. В большинстве случаев врачи рекомендуют ограничение нагрузок, противовоспалительные препараты и лечебную физкультуру. Никакого универсального метода не существует — лечение всегда подбирается индивидуально.

«В 85–90% случаев достаточно обезболивающих таблеток. Иногда, при выраженной боли, назначают укол, чтобы средство подействовало быстрее, но чаще всего таблетки с этим справляются. Из немедикаментозных методов самыми эффективными считают ЛФК, плавание, йогу. Массаж менее доказан с научной точки зрения, но его используют, и многие действительно ощущают от него облегчение», — поясняет Василий Плотников.

Главная цель терапии — уменьшить боль, улучшить подвижность и предотвратить осложнения. Во многих ситуациях этого удаётся достичь без операции. Даже при выраженных изменениях позвоночного столба многие пациенты ведут активную жизнь и не испытывают ограничений.

«Сами дегенеративные изменения никуда не денутся. Иногда только крупные грыжи могут спонтанно уменьшаться. Но боль в большинстве ситуаций хорошо отзывается на лечение», — объясняет врач.

Хорошо влияет и организация сна, особенно в случаях, когда боль вызвана перенапряжением мышц из-за неудобного положения тела. Иногда симптомы ослабевают после замены слишком мягкого матраса или подушки.

«Подушка более актуальна для тех, кто испытывает постоянные проблемы с шеей. Но некоторым ортопедическая подушка неудобна, и они лучше чувствуют себя на обычной — здесь нужно пробовать разные варианты. А вот замена матраса действительно может дать эффект, например если боль возникла из-за перенапряжения мышц на слишком мягкой поверхности», — добавляет Василий Плотников.

Когда обращаться к врачу

Если боль в спине, шее или суставах не проходит, мешает спать, двигаться или работать, стоит обратиться к врачу. Даже если причина не в остеохондрозе, врач поможет исключить другие заболевания и подберёт безопасное лечение.

Сам по себе остеохондроз не опасен для жизни и не требует срочных вмешательств. Но его проявления могут сильно снижать качество жизни. Своевременное обращение к врачу помогает сдержать симптомы и избежать осложнений.

Главное

Остеохондроз — это общее название возрастных изменений в позвоночнике и других костных структурах, которые есть почти у всех. В большинстве случаев помогает соблюдение эргономики сна и работы за столом, а также при необходимости обезболивающие препараты. А если боль не проходит, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить другие причины и не тянуть с лечением.

