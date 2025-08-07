Гинеколог рассказал, что делать с миомой

До 80% женщин к возрасту менопаузы могут столкнуться с этим диагнозом, однако лечение нужно не всегда. Акушер-гинеколог Александр Никитин рассказал «Рамблеру», когда подойдёт тактика выжидания, а когда нужна операция.

Что такое миома матки

Это доброкачественная опухоль, которая развивается из мышечной ткани матки.

Субсерозная миома растёт наружу, под внешней оболочкой матки. Такая миома не будет причиной обильных менструаций, но если она вырастает до крупного размера, то может давить на органы брюшной полости — кишечник и мочевой пузырь, — вызывать нарушение их функции и причинять боль.

растёт наружу, под внешней оболочкой матки. Такая миома не будет причиной обильных менструаций, но если она вырастает до крупного размера, то может давить на органы брюшной полости — кишечник и мочевой пузырь, — вызывать нарушение их функции и причинять боль. Субмукозная миома появляется под слизистой оболочкой матки (эндометрием), растёт в полости матки, поэтому вызывает обильные длительные менструации и бесплодие.

появляется под слизистой оболочкой матки (эндометрием), растёт в полости матки, поэтому вызывает обильные длительные менструации и бесплодие. Интрамуральная миома растёт в толще стенки матки. Так же как субмукозная, эта миома может быть причиной обильных менструаций и бесплодия.

Миома редко перерождается в злокачественную опухоль, но может снижать качество жизни, вызывая кровотечения, боль, нарушение функции мочевого пузыря и прямой кишки, бесплодие.

Как диагностируют опухоль

Диагностика начинается с осмотра у врача-гинеколога. Золотой стандарт инструментальной диагностики — УЗИ органов малого таза, которое проводят через влагалище и через стенку живота.

Во время УЗИ можно оценить расположение миомы и её размер. Часто на плановом УЗИ находят бессимптомные мелкие миомы, о которых пациентка не знает.

Как лечить

Есть два основных вида лечения миомы:

Лекарственное (гормональное): его задача — облегчить симптомы, уменьшить боль и кровотечения. Это таблетки и гормональная внутриматочная спираль.

Хирургическое: удаляют саму миому или матку.

Часто можно выбрать тактику выжидания, то есть не лечить, а только наблюдать. Это подходит, если:

Миома не растёт, а её размер не причиняет беспокойства.

Нет боли, длительных обильных менструаций или межменструальных кровотечений.

Пациентка не планирует беременность.

«Удалять миому нужно, когда для этого есть показания. К ним относятся обильные длительные менструации, болевой синдром, нарушение функции соседних органов, бесплодие, миома матки больших размеров, субмукозное расположение узла миомы, субсерозное расположение узла миомы на ножке, рост миомы в постменопаузе». Александр Никитин врач — акушер-гинеколог, хирург «UNI Клиник»

Когда надо лечить

Миома — это гормонозависимая опухоль, она растёт под действием половых гормонов эстрогена и прогестерона. Поэтому многим пациенткам для лечения подходит гормональная терапия: с её помощью можно снизить уровень гормонов или действовать на рецепторы, временно выключая­ их. В результате можно уменьшить размеры миоматозных узлов, устранить боль и обильные кровотечения.

Гормоны можно принимать не только в таблетках: для уменьшения симптомов миомы также используют внутриматочную гормональную спираль, которую вводят на срок до 5 лет. Спираль выделяет гормон левоноргестрел, аналог прогестерона, который делает эндометрий тоньше, сдерживает рост миомы или уменьшает её, заметно уменьшает кровопотерю при менструации.

Хирургическое удаление опухоли, или миомэктомия, показано, если ни лекарства, ни выжидательная тактика не подходят.

При планировании беременности. Мелкие миомы не мешают забеременеть, но крупные могут мешать эмбриону прикрепиться к эндометрию.

Операцию проводят разными способами: лапароскопически (через небольшие проколы брюшной стенки) или гистероскопически (с доступом через влагалище). При миоме больше 8–10 см чаще проводят полостную операцию.

«После удаления миомы нужно подождать от 6 до 12 месяцев, а потом планировать беременность­», — говорит Александр Никитин.

Если беременность уже наступила, при этом есть миома больше 5 см. Из-за опухоли могут быть осложнения при беременности и родах, поэтому может быть показано удаление опухоли на сроке 14–16 недель.

Если миома продолжает расти в менопаузе, есть выпадение матки или подозрение на рак. В этом случае уже не идёт речь о планировании беременности, поэтому можно не удалять отдельные узлы, а провести гистерэктомию — удаление матки.

Самый щадящий способ — это вагинальная гистерэктомия, когда матку удаляют с доступом через влагалище. В этом случае нет разрезов и даже проколов на брюшной стенке, поэтому восстановление проходит быстрее.

Лапароскопическое удаление матки с доступом через проколы брюшной стенки также менее травматично, чем полостная операция.

Главное

Миома матки редко перерождается в злокачественную опухоль. Выжидательная тактика подходит в тех случаях, когда симптомов нет или они незначительны. В этом случае важно регулярное наблюдение у врача-гинеколога. Гормональное лечение может снять симптомы или сдерживать рост опухоли. Крупные миомы, которые снижают качество жизни — вызывают кровотечения, боль, — показано удалять. В возрасте после 45 лет и при крупной миоме врач может предложить удаление матки.

