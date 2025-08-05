Эти 6 болезней вы можете привезти из отпуска

Отдых за границей — это не только новые впечатления, но и потенциальные риски для здоровья. Некоторые инфекции можно подхватить в популярных туристических странах, а часть из них проявляется только после возвращения домой. Разобрались, какие экзотические болезни чаще всего приезжают с туристами, как их распознать и что делать.

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Малярия

Паразит Plasmodium попадает в организм через укус комара рода Anopheles. Заразиться можно во время поездки в страны Африки, Индию, Юго-Восточную Азию и на острова Тихого океана.

Симптомы обычно появляются в течение 7–30 дней после заражения. Начинается с высокой температуры, озноба, головной боли, тошноты и общей слабости. В тяжёлых случаях малярия может вызвать судороги, анемию и поражение почек или мозга.

Если температура поднялась после возвращения из тропиков, нужно как можно скорее сдать анализ крови. Самолечение может привести к осложнениям.

Чтобы снизить риск заражения, важно использовать репелленты, носить закрытую одежду, спать под москитной сеткой. Также лучше заранее (за несколько недель или месяцев) обсудить с врачом, нужны ли вам препараты для защиты. Обычно для профилактики используют те же лекарства, что и для лечения.

Лихорадка денге

Ежегодно заражаются до 400 миллионов человек. Вирус передаётся через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они распространены в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке и в некоторых районах Африки.

Симптомы обычно появляются через 4–10 дней после укуса. Температура резко поднимается до 39–40 °C, появляются сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, сыпь. Иногда бывает тошнота, боль за глазами и кровотечения из носа или дёсен.

Лечения, направленного против самого вируса, нет. Помогают покой, питьё, парацетамол от температуры. После поездки в регион, где встречается денге, при высокой температуре нужно сразу обратиться к врачу и упомянуть о путешествии. В тяжёлых случаях может понадобиться госпитализация.

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Жёлтая лихорадка

Болезнь встречается в некоторых странах Африки и Южной Америки. Риск особенно высок в сельских и лесных районах, но случаи регистрируют и в городах.

Инкубационный период длится от 3 до 6 дней. У многих болезнь протекает бессимптомно. Если симптомы всё-таки появляются, это обычно лихорадка, боли в мышцах (особенно в спине), головная боль, тошнота, рвота и потеря аппетита. В большинстве случаев они проходят за 3–4 дня.

У небольшой части людей через сутки после улучшения наступает токсическая фаза. Температура снова поднимается. Кожа и белки глаз желтеют (отсюда и название болезни), моча темнеет, возникает боль в животе, рвота и кровотечения. Каждый второй человек с тяжёлым течением умирает в течение 7–10 дней.

Специфического лечения нет. Пациенту назначают покой, обильное питьё, контроль симптомов. При осложнениях может потребоваться госпитализация и поддерживающая терапия.

Против жёлтой лихорадки есть эффективная вакцина. Её вводят за 10 дней до поездки. В некоторые страны без сертификата о вакцинации могут не пустить.

Шистосомоз

Это второе по опасности заболевание после малярии. Паразиты рода Schistosoma живут в пресной воде. Заразиться можно в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.

Симптомы появляются примерно через 6 недель. На ранней стадии возможны сыпь, зуд, лихорадка, кашель, боли в животе. Для диагностики используют анализ крови и кала, иногда УЗИ. Лечат шистосомоз противопаразитарными препаратами, чаще всего празиквантелом.

Чтобы избежать заражения, не стоит купаться в пресных водоёмах в регионах риска. Даже на вид чистая вода может содержать личинки паразита.

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Кишечные инфекции

Они часто происходят в Турции, Египте, Индии, странах Юго-Восточной Азии и даже на юге России.

Ротавирус и энтеровирус вызывают понос, рвоту, слабость, температуру и боли в животе. У взрослых болезнь обычно проходит за несколько дней, но у детей может быстро привести к обезвоживанию.

Кишечная палочка (E. coli) — одна из главных причин диареи путешественников. Её типичное проявление: водянистый понос, спазмы в животе и повышение температуры.

Специального лечения чаще не требуется, но важно пить больше жидкости. При высокой температуре, кровавом поносе или признаках обезвоживания нужно обратиться к врачу.

Чтобы снизить риск, не пейте воду из-под крана, избегайте уличной еды, льда, немытых фруктов и морепродуктов.

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Гепатит А

Эта вирусная инфекция передаётся через грязные руки, воду и еду. Заразиться можно в регионах с низким уровнем санитарии.

Симптомы чаще всего появляются через 2–7 недель после заражения. Это повышение температуры, слабость, потеря аппетита, боль в животе, тошнота, тёмная моча. Вирус гепатита А очень заразен. Человек может передавать его другим, даже если сам пока не чувствует симптомов.

Лекарств, которые напрямую устраняют вирус, не существует. Помогают покой, обильное питьё и контроль состояния. После перенесённой инфекции формируется стойкий иммунитет.

Желательно сделать прививку за несколько недель до поездки в регион риска. Также важно соблюдать правила гигиены: мыть руки, пить только бутилированную воду и избегать сырых морепродуктов и плохо вымытых овощей.

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Главное

Даже в популярных туристических странах можно столкнуться с опасными инфекциями — от малярии и лихорадки денге до кишечных вирусов и гепатита А. Заразиться можно через воду, еду, укусы насекомых. Некоторые болезни проявляются не сразу, поэтому важно следить за самочувствием не только в отпуске, но и после него. Если появились температура, сыпь, слабость, боль в животе, обратитесь к врачу и обязательно сообщите, где вы были. Сделайте нужные прививки заранее, пейте только бутилированную воду, мойте руки, избегайте укусов насекомых и купания в пресных водоёмах. Простые меры и внимательность помогут не привезти из отпуска болезнь вместо впечатлений.

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