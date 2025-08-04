Учёные рассказали, при каких болезнях меняется запах тела

Запах тела может быть индикатором разных процессов — от гормональных изменений до инфекций. Разобрались, почему он появляется, что может означать и в каких случаях это сигнал, что пора к врачу.

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Организм выделяет пот через два типа потовых желёз:

Эккриновые железы расположены почти по всему телу, особенно много их на ладонях, ступнях и на лбу. Они выделяют прозрачный водянистый пот, основная задача которого — терморегуляция. Они также участвуют в выведении солей и азотистых продуктов обмена.

расположены почти по всему телу, особенно много их на ладонях, ступнях и на лбу. Они выделяют прозрачный водянистый пот, основная задача которого — Они также участвуют в выведении солей и азотистых продуктов обмена. Апокриновые железы находятся в подмышках, в паху и вокруг сосков. Их секреция гуще и содержит белки и жиры. Эти железы начинают активно функционировать в период полового созревания и больше связаны с эмоциональными реакциями и гормональными изменениями.

Пот помогает охлаждать тело и частично выводить метаболические отходы. Сам по себе пот не имеет запаха и начинает пахнуть, когда на поверхности кожи его компоненты разлагают бактерии.

Когда в организме происходят изменения — гормональные, метаболические или патологические, — в пот попадают разные вещества: кетоны, аммиак, триметиламин и другие. Именно эти соединения могут придавать поту непривычный или неприятный запах и могут быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Вот что могут означать разные типы запахов.

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Сладковатый, ацетоновый или фруктовый запах

Такой запах может указывать на то, что организм не получает достаточное количество глюкозы — главного источника энергии для клеток.

Почему это происходит:

Организм испытывает дефицит доступной глюкозы (например, при сахарном диабете или голодании).

(например, при сахарном диабете или голодании). Клетки «голодают», так как не могут использовать глюкозу.

так как не могут использовать глюкозу. Организм начинает расщеплять жиры для получения энергии.

для получения энергии. В процессе образуются кетоны — побочные продукты обмена жиров.

— побочные продукты обмена жиров. Один из кетонов — ацетон, он выделяется через дыхание и кожу, придавая запах перезрелых яблок или растворителя.

Такой запах говорит о том, что организм находится в состоянии кетоза (ссылка открывается с VPN). Он безопасен при контроле и может быть частью нормального обмена веществ (например, при кетодиете или голодании).

Если запах сопровождается:

постоянной жаждой,

сухостью во рту,

слабостью,

головной болью,

частым мочеиспусканием,

заторможенностью или тошнотой,

необходимо обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Это может быть признаком диабетического кетоацидоза — опасного для жизни состояния, требующего неотложной медицинской помощи.

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Запах аммиака (мочи, нашатыря)

Это сигнал о том, что организм выделяет (ссылка открывается с VPN) большое количество азотистых продуктов обмена, например аммиака и мочевины.

Как это происходит:

Нарушается нормальная работа почек или печени, и организм не может эффективно выводить азотистые отходы.

В крови и тканях накапливаются продукты распада белков (аммиак, мочевина).

Эти вещества начинают выводиться через кожу и пот, придавая поту резкий запах аммиака или мочи.

Такой запах может появляться при избытке белка с недостатком углеводов в рационе, например при диете, когда организм начинает активнее перерабатывать аминокислоты. В результате образуется больше аммиака, который частично выводится через пот. Также это возможно при обезвоживании, когда концентрация продуктов обмена в поте возрастает.

Если такой запах сопровождается:

отёками,

уменьшением количества мочи,

слабостью,

тошнотой или рвотой,

повышением артериального давления,

изменениями цвета мочи или кожными высыпаниями,

необходимо срочно обратиться к врачу для обследования почек и печени, а также оценки обменных процессов.

Запах старости

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Такой запах часто появляется у пожилых людей и связан с естественными возрастными изменениями в составе кожного сала и работе сальных желёз.

Почему это происходит:

С возрастом в коже усиливается выработка 2-ноненаля — жирорастворимого альдегида, который придаёт телу характерный маслянисто-прогорклый запах. Это происходит потому, что защитные антиоксидантные системы кожи ослабевают, а процесс окисления липидов становится более активным.

маслянисто-прогорклый запах. Это происходит потому, что защитные а процесс окисления липидов становится более активным. Замедляется обмен веществ, обновление клеток и очищение кожи.

обновление клеток и очищение кожи. Может усугубляться нарушением гигиены, малоподвижностью или заболеваниями печени и почек.

Что делать:

Регулярно ухаживать за кожей: очищать, увлажнять, использовать мягкие антисептики.

очищать, увлажнять, использовать мягкие антисептики. Следить за питанием и питьевым режимом.

Пройти обследование, если запах стал резким — он может быть связан с метаболическими нарушениями.

Что ещё влияет на запах тела

Изменение привычного запаха тела может быть связано (ссылка открывается с VPN) с болезнями и состояниями:

Менопауза. Гормональные колебания усиливают потоотделение и изменяют бактериальный состав кожи, что влияет на запах.

Гормональные колебания усиливают потоотделение и изменяют бактериальный состав кожи, что влияет на запах. Гипертиреоз (гиперактивная щитовидная железа). Повышенный метаболизм усиливает потоотделение и может придавать запаху кисловатый или резкий оттенок.

(гиперактивная щитовидная железа). Повышенный метаболизм усиливает потоотделение и может придавать запаху кисловатый или резкий оттенок. Заболевания печени. При серьёзных нарушениях обмена возможен затхлый, сладковатый запах из-за накопления продуктов распада (например, триметиламина).

При серьёзных нарушениях обмена возможен затхлый, сладковатый запах из-за накопления продуктов распада (например, триметиламина). Инфекционные заболевания. Некоторые бактериальные и грибковые инфекции кожи (например, кандидоз) вызывают специфический запах из-за разложения органических веществ на коже.

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Как питание и лекарства влияют на запах тела

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Кроме естественных продуктов обмена в пот могут проникать и внешние вещества:

Компоненты лекарств. Некоторые препараты (особенно антибиотики, антидепрессанты, противодиабетические средства) могут менять запах тела, так как их активные или побочные вещества выводятся через потовые железы.

Некоторые препараты (особенно антибиотики, антидепрессанты, противодиабетические средства) могут менять запах тела, так как их активные или побочные вещества Некоторые продукты содержат (ссылка открывается с VPN) соединения, которые не полностью перерабатываются и частично выходят через кожу и пот. Так, в чесноке и луке есть серосодержащие соединения (например, аллицин), которые организм перерабатывает в пахучие вещества, попадающие в пот, — он приобретает резкий характерный запах. Крестоцветные (брокколи, цветная капуста) также могут усиливать запах тела из-за серы. Острая еда и специи (например, карри, тмин, кориандр) могут изменить запах тела на пряный или землистый.

есть (например, аллицин), которые организм перерабатывает в пахучие вещества, — он приобретает резкий характерный запах. Крестоцветные также могут Острая еда и специи (например, карри, тмин, кориандр) могут изменить запах тела на пряный или землистый. Алкоголь — часть алкоголя и продуктов его распада выходит через кожу, придавая телу специфический запах даже спустя часы после употребления.

Главное

Запах тела — это не только вопрос гигиены, но и возможный индикатор процессов в организме: гормональных изменений, обменных нарушений или заболеваний. Пот сам по себе не пахнет, но при взаимодействии с бактериями на коже или при изменениях в составе (например, из-за попадания кетонов, аммиака или других соединений) может появляться специфический запах. Например, сладковатый или ацетоновый запах может указывать на кетоз или диабет, аммиачный — на избыток белка в рационе, обезвоживание или нарушение работы почек и печени. Также запах может меняться из-за лекарств, употребления определённых продуктов (лука, чеснока, специй), гормональных сбоев (менопауза, тиреотоксикоз) и инфекций. Если запах тела резко меняется и сопровождается слабостью, жаждой, тошнотой, отёками или другими симптомами, это может быть сигналом серьёзного нарушения, и стоит обратиться к врачу.

Важные исследования