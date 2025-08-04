Можно ли почистить сосуды: отвечает кардиолог
С возрастом в сосудах появляются холестериновые бляшки. Они мешают крови нормально циркулировать и увеличивают риск инфаркта или инсульта. Врач-кардиолог, к. м. н. Виктория Шеменкова рассказала «Рамблеру», что можно с этим сделать.
Почему развивается атеросклероз
Атеросклероз — это болезнь, при которой на стенках сосудов появляются отложения из жира и кальция (бляшки). Просвет сосудов сужается, а стенки становятся хрупкими и менее эластичными.
Атеросклероз может поразить любые артерии:
- В сердце — в этом случае выше риск инфаркта.
- В головном мозге — тогда выше риск инсульта.
- Сосуды ног — из-за этого ухудшается кровообращение, появляется боль в икроножных мышцах.
Заболевание считается одним из самых распространённых в мире, оно есть у 70% людей старше 60 лет в развитых странах.
Факторы риска атеросклероза:
- Возраст старше 45 лет для мужчин, а для женщин — старше 55 лет или возраст начала менопаузы.
- Наследственность: если инфаркты и инсульты были у близких родственников до 40–45 лет.
- Высокий уровень холестерина в крови. Особенно это касается липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина): их избыток играет важную роль в развитии атеросклероза.
- Гипертония. При высоком давлении больше повреждений в стенках сосудов, поэтому бляшки образуются быстрее.
- Ожирение. Лишний вес усиливает воспаление сосудов и тем самым тоже влияет на развитие атеросклероза.
- Сахарный диабет. Если его не контролировать, то почти в два раза выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Курение — повреждает стенки сосудов.
«Очень важно знать про те факторы риска, которые сам пациент может контролировать. Это в первую очередь курение, причём неважно, сколько сигарет вы выкуриваете, всё равно это увеличивает риск. Также это повышенное давление, если его не корректировать с помощью лекарств».Виктория Шеменковаврач-кардиолог, к. м. н., липидолог, заведующая стационаром медицинского центра «UNI Клиник»
Как образуются холестериновые бляшки
Повреждается стенка сосуда
Чем больше у человека факторов риска, тем больше микроповреждений появляется на внутренней стенке артерии. Через них проникает «плохой» холестерин.
Воспаление
Накапливаясь в стенках сосудов, ЛПНП окисляются и провоцируют воспаление. Иммунные клетки активируются в очаге воспаления, постепенно формируя вокруг него капсулу из фиброзной ткани, которая по своей структуре похожа на рубец. Из-за этого просвет артерии сужается, ухудшается кровоток.
Отложение кальция
Начинается по той же причине, что и появление фиброзной ткани: так организм пытается изолировать воспаление, чтобы не допустить его распространения. Когда в стенке сосудов откладывается кальций, сосуд теряет эластичность, становится твёрдым и хрупким.
Симптомы атеросклероза
Болезнь долгое время развивается незаметно. Потом могут появиться симптомы, которые связаны с ухудшением кровотока, но они не всегда очевидны — часто их путают с другими заболеваниями.
Головокружение и шум в ушах, снижение концентрации внимания и работоспособности. Это могут быть сигналы, что клеткам мозга не хватает питания из-за того, что сужен просвет артерий.
Повышение давления, отёки, ухудшение функции почек также могут быть связаны с ухудшением кровотока.
Боль в мышцах ног при ходьбе, так называемая перемежающаяся хромота, может указывать на поражение артерий ног. Ещё один характерный признак — постоянно холодные ступни.
Согласно исследованиям, артерии ног могут страдать от атеросклероза даже раньше, чем сердце. Симптомы, связанные с работой сердца, такие как одышка и боль в груди, появляются позже.
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Как ставят диагноз
Есть несколько способов оценить состояние сосудов:
- УЗИ с допплерометрией. Исследование оценивает кровоток в артерии.
- Компьютерная томография (КТ-ангиография). Показывает, есть ли бляшки в сосудах, так как «видит» отложения кальция.
- МР-ангиография. По сути, это МРТ сосудов. Исследование выполняется с контрастом.
- Коронарография. Это инвазивная методика: катетер вводят в сосуд через прокол на руке или бедре, по нему пускают контрастное вещество и затем делают снимок. Процедуру можно проводить только в операционной, обычно нужна лёгкая анестезия.
«УЗ-исследование брахиоцефальных артерий (они обеспечивают кровью головной мозг, шею и руки) мы рекомендуем, когда нужно отследить процесс утолщения артериальной стенки, выявить, как образуются атеросклеротические бляшки. Если нужно, по результатам УЗИ назначаем другие обследования», — объясняет Виктория Шеменкова.
Можно ли избавиться от атеросклероза
На сегодня нет доказанных способов вылечить атеросклероз, потому что холестериновые бляшки не просто появляются на внутренней поверхности сосудов — они прорастают в их стенки, а из-за воспаления покрываются соединительной тканью и отложениями кальция. Поэтому «почистить» все сосуды и вернуть им эластичность нельзя.
Что можно сделать:
Замедлить формирование холестериновых бляшек и уменьшить воспаление.
Для этого врач может назначить статины — это группа препаратов, которые снижают уровень «плохого» холестерина и замедляют рост новых холестериновых бляшек. Обычно их нужно принимать пожизненно.
«Статины — это препараты выбора в лечении нарушения обмена холестерина. Они помогают замедлить рост атеросклеротических бляшек. Но сейчас появляются и другие препараты, например группа ингибиторов PCSK9, которые хорошо показали себя в некоторых клинических исследованиях», — продолжает Виктория Шеменкова.
Снизить риск тромбоза.
Из-за сужения просвета артерии даже небольшой тромб может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому врач может также назначить лекарства для контроля свёртываемости крови. Статины тоже снижают риск тромбоза.
Контролировать давление, уровень сахара в крови и вес.
Высокий уровень сахара в крови и лишний вес повышают воспаление — при атеросклерозе это дополнительный фактор риска. Высокое давление также повреждает внутреннюю оболочку сосуда, что провоцирует появление новых бляшек. При сужении просвета сосудов резкий скачок давления может привести к инфаркту или инсульту.
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Изменение образа жизни: что говорят исследования
Здоровый образ жизни влияет на атеросклероз: в исследованиях установили, что отказ от курения, здоровая диета с низким содержанием животного жира, снижение веса и увеличение физической активности влияют на рост сосудистых бляшек. Есть данные, что при изменении образа жизни маркеры воспаления сосудов могут уменьшаться.
«Диета может снизить уровень так называемого плохого холестерина на 10−12% и повысить уровень "хорошего" холестерина, т. е. липопротеинов высокой плотности», — заключает Виктория Шеменкова.
Главное
Атеросклероз — это изменение внутри стенок сосудов: холестериновые бляшки и отложение кальция. «Почистить» сосуды невозможно, но есть способы замедлить развитие атеросклероза. Это изменение образа жизни, контроль давления и сахара в крови, а при необходимости приём препаратов, которые снижают уровень холестерина.