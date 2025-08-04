Можно ли почистить сосуды: отвечает кардиолог

С возрастом в сосудах появляются холестериновые бляшки. Они мешают крови нормально циркулировать и увеличивают риск инфаркта или инсульта. Врач-кардиолог, к. м. н. Виктория Шеменкова рассказала «Рамблеру», что можно с этим сделать.

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Почему развивается атеросклероз

Атеросклероз — это болезнь, при которой на стенках сосудов появляются отложения из жира и кальция (бляшки). Просвет сосудов сужается, а стенки становятся хрупкими и менее эластичными.

Атеросклероз может поразить любые артерии:

В сердце — в этом случае выше риск инфаркта.

— в этом случае выше риск инфаркта. В головном мозге — тогда выше риск инсульта.

— тогда выше риск инсульта. Сосуды ног — из-за этого ухудшается кровообращение, появляется боль в икроножных мышцах.

Заболевание считается одним из самых распространённых в мире, оно есть у 70% людей старше 60 лет в развитых странах.

Факторы риска атеросклероза:

Возраст старше 45 лет для мужчин, а для женщин — старше 55 лет или возраст начала менопаузы.

для мужчин, а для женщин — старше 55 лет или возраст начала менопаузы. Наследственность: если инфаркты и инсульты были у близких родственников до 40–45 лет.

если инфаркты и инсульты были у близких родственников до 40–45 лет. Высокий уровень холестерина в крови. Особенно это касается липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина­): их избыток играет важную роль в развитии атеросклероза.

Особенно это касается липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина­): их избыток играет важную роль в развитии атеросклероза. Гипертония. При высоком давлении больше повреждений в стенках сосудов, поэтому бляшки образуются быстрее.

При высоком давлении больше повреждений в стенках сосудов, поэтому бляшки образуются быстрее. Ожирение. Лишний вес усиливает воспаление сосудов и тем самым тоже влияет на развитие атеросклероза.

Лишний вес усиливает воспаление сосудов и тем самым тоже влияет на развитие атеросклероза. Сахарный диабет. Если его не контролировать, то почти в два раза выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если его не контролировать, то почти в два раза выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Курение — повреждает стенки сосудов.

«­Очень важно знать про те факторы риска, которые сам пациент может контролировать. Это в первую очередь курение, причём неважно, сколько сигарет вы выкуриваете, всё равно это увеличивает риск. Также это повышенное давление, если его не корректировать с помощью лекарств». Виктория Шеменкова врач-кардиолог, к. м. н., липидолог, заведующая стационаром медицинского центра «UNI Клиник»

Как образуются холестериновые бляшки

Повреждается стенка сосуда

Чем больше у человека факторов риска, тем больше микроповреждений появляется на внутренней стенке артерии. Через них проникает «плохой» холестерин­.

Воспаление

Накапливаясь в стенках сосудов, ЛПНП окисляются и провоцируют воспаление. Иммунные клетки активируются в очаге воспаления, постепенно формируя вокруг него капсулу­ из фиброзной ткани, которая по своей структуре похожа на рубец. Из-за этого просвет артерии сужается, ухудшается кровоток.

Отложение кальция

Начинается по той же причине, что и появление фиброзной ткани: так организм пытается изолировать­ воспаление, чтобы не допустить его распространения. Когда в стенке сосудов откладывается кальций, сосуд теряет эластичность, становится твёрдым и хрупким.

Симптомы атеросклероза

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Болезнь долгое время развивается незаметно. Потом могут появиться симптомы, которые связаны с ухудшением кровотока, но они не всегда очевидны — часто их путают с другими заболеваниями.

Головокружение и шум в ушах, снижение концентрации внимания и работоспособности. Это могут быть сигналы, что клеткам мозга не хватает питания из-за того, что сужен просвет артерий.

Повышение давления, отёки, ухудшение функции почек также могут быть связаны с ухудшением кровотока.

Боль в мышцах ног при ходьбе, так называемая перемежающаяся хромота, может указывать на поражение артерий ног. Ещё один характерный признак — постоянно холодные ступни.

Согласно исследованиям, артерии ног могут страдать от атеросклероза даже раньше, чем сердце. Симптомы, связанные с работой сердца, такие как одышка и боль в груди, появляются позже.

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Как ставят диагноз

Есть несколько способов оценить состояние сосудов:

УЗИ с допплерометрией. Исследование оценивает кровоток в артерии.

Исследование оценивает кровоток в артерии. Компьютерная томография (КТ-ангиография). Показывает, есть ли бляшки в сосудах, так как «видит­» отложения кальция.

(КТ-ангиография). Показывает, есть ли бляшки в сосудах, так как «видит­» отложения кальция. МР-ангиография. По сути, это МРТ сосудов. Исследование выполняется с контрастом.

По сути, это МРТ сосудов. Исследование выполняется с контрастом. Коронарография. Это инвазивная методика: катетер вводят в сосуд через прокол на руке или бедре, по нему пускают контрастное вещество и затем делают снимок. Процедуру можно проводить только в операционной, обычно нужна лёгкая анестезия.

«УЗ-исследование брахиоцефальных артерий (они обеспечивают кровью головной мозг, шею и руки) мы рекомендуем, когда нужно отследить процесс утолщения артериальной стенки, выявить, как образуются атеросклеротические бляшки. Если нужно, по результатам УЗИ назначаем другие обследования­», — объясняет Виктория Шеменкова.

Можно ли избавиться от атеросклероза

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На сегодня нет доказанных способов вылечить атеросклероз, потому что холестериновые бляшки не просто появляются на внутренней поверхности сосудов — они прорастают в их стенки, а из-за воспаления покрываются соединительной тканью и отложениями кальция. Поэтому «почистить­» все сосуды и вернуть им эластичность нельзя.

Что можно сделать:

Замедлить формирование холестериновых бляшек и уменьшить воспаление.

Для этого врач может назначить статины — это группа препаратов, которые снижают уровень «плохого» холестерина­ и замедляют рост новых холестериновых бляшек. Обычно их нужно принимать пожизненно.

«Статины — это препараты выбора в лечении нарушения обмена холестерина. Они помогают замедлить рост атеросклеротических бляшек. Но сейчас появляются и другие препараты, например группа ингибиторов PCSK9, которые хорошо показали себя в некоторых клинических исследованиях­», — продолжает Виктория Шеменкова.

Снизить риск тромбоза.

Из-за сужения просвета артерии даже небольшой тромб может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому врач может также назначить лекарства для контроля свёртываемости крови. Статины тоже снижают риск тромбоза.

Контролировать давление, уровень сахара в крови и вес.

Высокий уровень сахара в крови и лишний вес повышают воспаление — при атеросклерозе это дополнительный фактор риска. Высокое давление также повреждает внутреннюю оболочку сосуда, что провоцирует появление новых бляшек. При сужении просвета сосудов резкий скачок давления может привести к инфаркту или инсульту.

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Изменение образа жизни: что говорят исследования

Здоровый образ жизни влияет на атеросклероз: в исследованиях установили, что отказ от курения, здоровая диета с низким содержанием животного жира, снижение веса и увеличение физической активности влияют на рост сосудистых бляшек. Есть данные, что при изменении образа жизни маркеры воспаления сосудов могут уменьшаться.

«Диета может снизить уровень так называемого плохого холестерина на 10−12% и повысить уровень "хорошего" холестерина, т. е. липопротеинов высокой плотности», — заключает Виктория Шеменкова.

Главное

Атеросклероз — это изменение внутри стенок сосудов: холестериновые бляшки и отложение кальция. «Почистить­» сосуды невозможно, но есть способы замедлить развитие атеросклероза. Это изменение образа жизни, контроль давления и сахара в крови, а при необходимости приём препаратов, которые снижают уровень холестерина.

Важные исследования