Руки немеют не просто так: врач предупредила о скрытой угрозе

Онемение конечностей — распространённый симптом. При этом у него может быть десяток причин. Врач-невролог Елизавета Ерохина рассказала «Рамблеру», почему немеют руки и когда надо сделать МРТ.

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Повреждение нервов

Чаще всего руки немеют из-за проблем со стороны периферической нервной системы. Это проводник между спинным мозгом и конечностями, который позволяет чувствовать и двигать руками и ногами. Если нервы повреждаются, например, из-за травмы, воспаления, инфекции или сдавления межпозвонковой грыжей, связь мозга с конечностями нарушается и возникает чувство онемения.

«Онемение одной руки или определённых пальцев часто связано с туннельной невропатией, когда один из нервов руки (срединный, лучевой или локтевой) сдавлен на определённом уровне». Елизавета Ерохина врач-невролог сети клиник DocDeti и DocMed

Вариантов таких повреждений много: синдром запястного канала (сдавлен срединный нерв в области запястья), кубитальный синдром (сдавлен локтевой нерв в области локтя), синдром Гийона (сдавлен локтевой нерв в запястье) и так далее.

Также возможна плексопатия — повреждение всего плечевого сплетения нервов. В этом случае чувствительные и двигательные нарушения затрагивают всю руку.

Поражение ЦНС

Некоторые патологии головного или спинного мозга тоже приводят к онемению конечностей. Такое возможно при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях, когда повреждается (ссылка открывается с VPN) миелиновая оболочка нервных волокон, которая в свою очередь обеспечивает проведение импульса.

Также причиной онемения могут быть опухоли мозга, которые сдавливают чувствительные и двигательные проводящие пути, вызывая мышечную слабость и онемение.

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Также причиной онемения могут быть опухоли мозга, которые сдавливают как чувствительные, так и двигательные проводящие пути, вызывая мышечную слабость и онемение.

Соматические заболевания

Руки немеют не только из-за неврологических проблем. Симптом может возникнуть на фоне болезней внутренних органов или нарушения обмена веществ, причём список довольно большой: эндокринные, сосудистые или аутоиммунные патологии.

Например, у пациентов с некомпенсированным сахарным диабетом наблюдается диабетическая нейропатия — повреждение нервов из-за стойкого повышения уровня глюкозы. А у людей с атеросклерозом онемение бывает из-за нарушения кровотока в периферических артериях.

«Часто онемение рук может быть на фоне некоторых соматических заболеваний, например при железодефицитной анемии. А также может быть частью симптоматики при расстройствах тревожного спектра», — добавляет врач.

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Когда нужно обратиться к врачу

Онемение конечностей, даже если оно возникает периодически и быстро проходит, — повод для консультации. Велика вероятность, что без лечения симптом будет усиливаться, станет стойким и распространится дальше.

«К врачу стоит обратиться срочно людям, у которых онемение появилось остро — буквально за считаные секунды или минуты — и сопровождается другими проявлениями: есть нарушение чёткости речи, координации и движений. Это может быть признаком инсульта», — предупреждает невролог.

Когда нужно МРТ

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Объём обследований будет зависеть от результатов осмотра. Если врач заподозрит поражение периферической нервной системы, скорее всего, потребуется электронейромиография (ЭНМГ). С её помощью оценивают состояние и работу нервов и проверяют, насколько хорошо проходят импульсы.Также может потребоваться УЗИ нервов и мягких тканей или рентген.

Ситуация с магнитно-резонансной томографией сложнее. Её назначают, если есть подозрение на плексопатию (поражение сплетения нервов). В случае с мононевропатиями (когда повреждён один нерв) она малоинформативна.

«А вот при подозрении на поражение центральной нервной системы золотым стандартом обследования будет нейровизуализация. Это как раз МРТ и КТ головного или спинного мозга с контрастным усилением», — комментирует Елизавета Ерохина.

Поэтому заранее делать МРТ или другие обследования не нужно. Это может оказаться лишней тратой времени, денег и сил. Лучше дождаться консультации врача.

Главное

Онемение рук — частый неврологический симптом. Оно может быть вызвано поражением периферических нервов, заболеваниями центральной нервной системы или болезнями других внутренних органов. В любом случае онемение конечностей — повод обратиться к врачу. Если оно появилось внезапно и сопровождается другими симптомами, нужно вызвать скорую помощь: это может оказаться инсультом. Чтобы найти точную причину онемения, нужны обследования: электронейромиография, УЗИ, рентген, КТ или МРТ. Объём и методы диагностики в каждом конкретном случае могут различаться, поэтому делать их до приёма врача не нужно.

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