Эти 10 неочевидных симптомов указывают на проблемы с почками

При нарушениях в работе почек первые симптомы обычно очень слабые, поэтому их легко пропустить. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», на что важно обратить внимание вовремя.

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«Почки — это "тихий" орган, так как у почечной ткани большой резерв. Даже если часть нефронов (фильтров, из которых состоит почка) перестаёт работать, оставшиеся продолжают выполнять их функцию. К тому же в почках мало болевых рецепторов. Даже при воспалении или нарушении функции человек может не чувствовать боли». Рощин Дмитрий Александрович врач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ

Симптомы могут маскироваться под проявления других болезней, из-за чего их легко упустить на ранней стадии. Единственный достоверный способ узнать, как работают почки, — сдать анализы крови и мочи. Однако есть признаки, которые могут указывать на сбой, особенно если они появляются в комплексе.

Отёки

Появление отёков, особенно в области век по утрам, на лодыжках или стопах — к вечеру, может быть одним из первых признаков нарушений в работе почек. Организм не может эффективно выводить лишнюю жидкость и соли.

Отёки в области глаз могут быть ранним признаком повреждения почечных фильтров. В норме почки не пропускают белок, но при нарушении их функции он начинает проникать из крови в мочу. Потеря белка снижает давление в крови, которое удерживает жидкость внутри сосудов. В результате она просачивается в ткани, особенно в чувствительные области, например вокруг глаз.

Отёки на ногах пастозные. Если слегка надавить — остаётся ямка, а кожа слегка бледная и натянутая. Этот симптом может говорить о снижении функции почек, задержке натрия и нарушении белкового обмена.

Изменение цвета мочи

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Цвет мочи — один из самых чувствительных индикаторов состояния почек. Любое стойкое изменение цвета и прозрачности — повод обратиться к врачу и сдать анализы.

Тёмно-жёлтая или оранжевая моча — признак обезвоживания или повышенной концентрации отходов, которую почки не успевают фильтровать.

или повышенной концентрации отходов, которую почки не успевают фильтровать. Мутная моча — возможный признак инфекции или присутствия солей, гноя, белка.

или присутствия солей, гноя, белка. Красноватый или коричневый оттенок указывает на гематурию (кровь в моче), вызванную воспалением, повреждением почечных клубочков или камнями в почках.

вызванную воспалением, повреждением почечных клубочков или камнями в почках. Пенистая моча — признак повышенного уровня белка (протеинурии).

Частое мочеиспускание, особенно ночью, или, наоборот, редкое

Частое мочеиспускание днём или по ночам (никтурия) — возможный признак того, что почки не могут концентрировать мочу. Концентрирование — это способность органа удерживать воду, делая мочу более плотной и насыщенной солями. При нарушении этой функции они выводят больше жидкости и моча становится светлой и обильной, даже если организм теряет воду. Это часто происходит при начальных стадиях хронической болезни почек. Также это может быть симптомом сахарного диабета или воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Редкое мочеиспускание (олигурия) — сигнал о снижении фильтрационной функции почек, что может быть связано с острой или хронической почечной недостаточностью.

Мышечные спазмы

Ночные судороги, подёргивания или болезненные мышечные спазмы — частый, но недооценённый симптом при нарушениях работы почек.

Это может происходить по нескольким причинам:

Нарушение электролитного баланса, особенно уровня кальция, калия и магния, — одна из самых распространённых причин. Почки участвуют в регуляции уровня этих веществ, и при снижении их функции получается дисбаланс.

— одна из самых распространённых причин. Почки участвуют в регуляции уровня этих веществ, и при снижении их функции получается дисбаланс. Избыток или дефицит жидкости в организме также влияет на сократимость мышц.

жидкости в организме также на сократимость мышц. Скопление продуктов обмена в крови (при почечной недостаточности) может нарушать нормальную работу нервной и мышечной тканей.

Если спазмы повторяются регулярно, особенно ночью или после минимальных нагрузок, это повод проверить работу почек и сдать анализы на электролиты.

Повышенное артериальное давление

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Почки играют ключевую роль в регуляции артериального давления: они контролируют объём циркулирующей крови и уровень натрия в организме.

Если их функция нарушается, замедляется выведение избытка соли и жидкости. Это приводит к увеличению объёма крови и, как следствие, к повышению давления. Кроме того, почки вырабатывают гормоны (например, ренин), которые напрямую влияют на сосудистый тонус.

Если давление стабильно высокое, особенно у людей без лишнего веса и наследственной предрасположенности, стоит проверить почки. Стойко повышенное давление может быть первым симптомом скрытых нарушений.

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Постоянная усталость и слабость

Серьёзное нарушение функции почек может привести к накоплению продуктов обмена и других вредных веществ в крови. Из-за этого человек может чувствовать усталость или слабость, ему может быть сложно концентрироваться.

Почки поддерживают энергетический баланс благодаря нескольким механизмам. Они вырабатывают эритропоэтин — гормон, стимулирующий выработку эритроцитов в костном мозге. Одна из основных причин усталости у пациентов с заболеваниями почек — это анемия, когда в крови мало эритроцитов и гемоглобина.

Кроме того, почки помогают регулировать баланс электролитов, в частности уровень калия и натрия, которые крайне важны для нормальной работы мышц и нервной системы. Они также поддерживают необходимый уровень жидкости в организме, обеспечивая оптимальное артериальное давление и кровообращение, что напрямую влияет на общий тонус.

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Сухость и зуд кожи

Сухая и зудящая кожа может быть признаком нарушения минерального обмена, которое часто сопровождает прогрессирующую болезнь почек.

Если эти проявления не связаны с дерматитом и не проходят от стандартных средств, стоит проверить функцию почек и уровень минералов (фосфора, кальция) в крови.

Металлический привкус во рту или запах аммиака

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Если работа почек нарушена, продукты обмена накапливаются в крови. Это состояние называется уремией и становится причиной металлического привкуса во рту, неприятного запаха изо рта, напоминающего аммиак, а также специфического налёта на языке.

Такие симптомы возникают из-за того, что мочевина расщепляется в слюне под действием бактерий. Если подобные ощущения сохраняются долго или сочетаются с тошнотой, утомляемостью или нарушением аппетита, важно как можно скорее обратиться к врачу и проверить функцию почек.

Потеря аппетита и тошнота

Снижение аппетита, ощущение тяжести в желудке, тошнота или даже рвота могут быть признаками нарушений в работе почек.

При снижении функции почек в организме накапливаются продукты обмена, в первую очередь мочевина и креатинин. Эти вещества не выводятся должным образом и начинают отравлять организм. Это отражается на работе пищеварительной системы: снижается перистальтика, изменяется кислотность желудочного сока, появляются отвращение к еде и стойкое чувство тошноты.

Если такие симптомы не связаны с пищей или заболеваниями ЖКТ, стоит проверить почки.

Одышка при нагрузке

Если у вас одышка после привычных физических нагрузок, это может быть связано не только с работой сердца или лёгких, но и с нарушениями в работе почек.

Причины одышки при почечной дисфункции могут быть разными:

Скопление жидкости в организме, в том числе в области лёгких (так называемый плевральный выпот), затрудняет дыхание.

в организме, в том числе в области лёгких (так называемый плевральный выпот), затрудняет дыхание. Анемия, развивающаяся при хронической болезни почек из-за снижения выработки гормона эритропоэтина, приводит к нехватке кислорода в тканях.

развивающаяся при хронической болезни почек из-за снижения выработки гормона эритропоэтина, приводит к нехватке кислорода в тканях. Общая интоксикация также влияет на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Главное

Почки называют «тихим» органом, потому что даже при серьёзных нарушениях они могут долго не подавать сигналов: боли нет, а симптомы часто маскируются под другие болезни. Единственный точный способ понять, как работают почки, — сдать анализы крови и мочи. Однако есть признаки, которые не стоит игнорировать: отёки век и лодыжек, изменение цвета и объёма мочи, частое мочеиспускание, особенно ночью, стойкая усталость, устойчиво высокое давление, сухость кожи и зуд, мышечные спазмы, тошнота, металлический привкус во рту и запах аммиака, одышка. Особенно важно насторожиться, если таких симптомов несколько, — это повод срочно обратиться к врачу.

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