Как распознать ишемическую болезнь сердца и вовремя начать лечение

Ишемическая болезнь сердца остаётся одной из главных причин смерти по всему миру. Она развивается постепенно и может долго не давать о себе знать — до первого приступа. Кардиолог «Открытой клиники» Светлана Максакова рассказала «Рамблеру», почему возникает ИБС, как её заподозрить и что помогает держать болезнь под контролем.

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Что это такое

Сердце перекачивает кровь по всему организму. Оно доставляет кислород и питательные вещества к каждой клетке. Чтобы выполнять эту работу, самому сердцу тоже нужно постоянное питание. За него отвечают коронарные артерии — сосуды, снабжающие сердечную мышцу кровью.

Если на стенках артерий накапливается холестерин, образуются бляшки, которые могут со временем уплотняться за счёт отложений кальция. Это приводит к снижению притока крови и кислорода к сердцу. Такое состояние называют ишемией миокарда. В результате развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Если артерия перекрывается полностью, возникает инфаркт. Это опасное состояние, при котором часть сердечной мышцы погибает из-за недостатка кислорода.

ИБС действительно может протекать скрыто. Человек чувствует себя нормально, пока нагрузка на сердце не превысит его возможности. Иногда диагноз ставят уже после инфаркта. Светлана Максакова Врач-кардиолог «Открытой клиники»

Как проявляется

Главный симптом ИБС — боль или дискомфорт в груди. Это ощущение может напоминать сдавливание, жжение, тяжесть или боль за грудиной. Обычно оно возникает при физической нагрузке, стрессе, при выходе из тёплого помещения на холодный воздух и проходит в покое. Такое состояние называют стенокардией. Но проявления ИБС могут быть разными.

«Боль не всегда локализуется в груди. Она может отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или в спину. Некоторые пациенты описывают ощущение сдавливания в горле или нехватку воздуха», — говорит Светлана Максакова.

У женщин симптомы ишемической болезни сердца часто бывают нетипичными. Вместо боли в груди может появиться слабость, одышка, головокружение, тошнота или перебои в работе сердца.

Такие проявления сложнее связать с проблемами в сосудах, поэтому женщинам диагноз часто ставят позже.

У некоторых людей ИБС никак не проявляется, пока не случится острый коронарный синдром. Причиной может быть инфаркт или нестабильная стенокардия. Поэтому важно заранее проверять сердце, особенно если есть факторы риска: высокое артериальное давление, лишний вес, повышенный холестерин, сахарный диабет или курение. К факторам риска также относят сердечно-сосудистые заболевания у близких родственников.

Как диагностируют

«Если у человека появляются боли в груди, одышка при нагрузке или перебои в работе сердца, это повод проверить сосуды. Диагностика может включать анализы крови, ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, нагрузочные тесты, МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий) или коронароангиографию», — говорит Светлана Максакова.

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Если у пациента высокий риск, но пока нет симптомов, врачи могут использовать специальные калькуляторы, чтобы оценить вероятность сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет. Это помогает принять решение о профилактике и начале лечения.

«Обследование назначают индивидуально. Иногда уже по жалобам и ЭКГ можно заподозрить ИБС, но, чтобы точно поставить диагноз, нужно понять, насколько и где нарушен кровоток. Для этого используют визуализационные методы, которые позволяют буквально увидеть, в каких участках артерии сужены и насколько сильно перекрыт просвет», — объясняет врач.

Как лечат

Ишемическая болезнь сердца — хроническое заболевание. Полностью вылечить её нельзя, но можно взять под контроль, чтобы снизить риск инфаркта и улучшить качество жизни.

«Лечение зависит от выраженности симптомов, степени сужения артерий, сопутствующих заболеваний, образа жизни и характера питания. Кому-то достаточно препаратов и контроля факторов риска, другим может понадобиться операция», — говорит Светлана Максакова.

Обычно лечение включает несколько направлений.

Лекарства

Врач может назначить препараты, которые:

снижают нагрузку на сердце;

нагрузку на сердце; улучшают кровоток в сосудах;

кровоток в сосудах; снижают уровень холестерина и замедляют образование бляшек в артериях;

уровень холестерина и замедляют образование бляшек в артериях; помогают держать давление в норме;

держать давление в норме; предотвращают образование тромбов.

Образ жизни

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Важно отказаться от курения, снизить вес, контролировать давление, перейти на питание с ограничением соли, насыщенных жиров и сахара, а также заниматься умеренной физической активностью.

«Без изменений в образе жизни даже самые современные лекарства не дадут нужного эффекта. Мы всегда обсуждаем с пациентом питание, уровень стресса, режим дня», — говорит кардиолог.

Хирургические методы

Если сужение артерий значительное, врач может рекомендовать:

стентирование (чрескожное коронарное вмешательство) — расширение сосуда с установкой стента;

(чрескожное коронарное вмешательство) — расширение сосуда с установкой стента; аортокоронарное шунтирование (АКШ) — создание обходного пути для крови с помощью сосудов пациента.

«Операция нужна не всегда. Мы обязательно оцениваем прогноз, выраженность симптомов и возможные риски. Есть хорошая профессиональная фраза: лучший стент — тот, который не пришлось ставить. Во многих случаях можно обойтись медикаментозной терапией и наблюдением», — добавляет врач.

Что делать при первом приступе

«Если появилась боль в груди, особенно если она давящая, жгучая, отдаёт в руку, шею или спину, сопровождается потливостью, тошнотой, головокружением, нужно сразу вызвать скорую. Это может быть приступ стенокардии или даже инфаркт», — подчёркивает Светлана Максакова.

Что делать:

Прекратить любую физическую активность. Сядьте или лягте, обеспечьте покой и приток свежего воздуха.

Сядьте или лягте, обеспечьте покой и приток свежего воздуха. Положите под язык таблетку нитроглицерина, если она есть и уже была назначена врачом. Не принимайте больше одной таблетки, это может привести к резкому снижению давления. Примите таблетку ацетилсалициловой кислоты, если нет противопоказаний.

Не принимайте больше одной таблетки, это может привести к резкому снижению давления. Примите таблетку ацетилсалициловой кислоты, если нет противопоказаний. Вызовите скорую помощь, особенно если боль не проходит в покое в течение 5–10 минут.

особенно если боль не проходит в покое в течение 5–10 минут. Не пытайтесь поехать в больницу самостоятельно, если есть ощущение сильной слабости или потери сознания, лучше дождаться врачей.

«Некоторые думают, что, если боль прошла, значит, волноваться не о чем. Это опасное заблуждение. Даже один эпизод боли в груди может быть первым сигналом со стороны сердца. В таких случаях лучше не откладывать и как можно скорее пройти обследование», — объясняет кардиолог.

Как понять, что лечение не помогает

По данным National Heart, изменение симптомов может говорить о том, что заболевание прогрессирует или прежняя схема лечения уже неэффективна. Тревожные признаки — это появление или усиление одышки, учащение болей в груди, снижение выносливости даже при привычных нагрузках.

В таких ситуациях врач может пересмотреть лечение: скорректировать дозировки, назначить другие препараты или направить на дополнительное обследование.

«Нельзя самостоятельно менять препараты или их дозу. Лучше заранее обсудить с врачом, что считать тревожными признаками и когда нужно обращаться внепланово», — подчёркивает кардиолог.

Главное

Ишемическая болезнь сердца часто развивается постепенно и может долго не давать о себе знать. Именно поэтому важно обращать внимание даже на незначительные симптомы: боль в груди, одышку, быструю утомляемость. Чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы избежать осложнений. Современные методы диагностики позволяют точно определить, есть ли нарушения кровотока в сосудах. А комбинированный подход — медикаменты, изменение образа жизни и при необходимости операция — помогает снизить риски и сохранить качество жизни. С этим диагнозом можно жить долго и активно. Главное не затягивать с обращением к врачу, соблюдать рекомендации и регулярно проходить обследования.

Важные исследования

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