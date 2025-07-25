Учёные воскресили убивший миллионы вирус и разгадали 100-летнюю тайну

Сотрудники университета в Цюрихе расшифровали полный геном «испанки». Этот вирус гриппа бушевал в Европе в 1918–1920 годах и унёс несколько миллионов жизней.

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Эпидемия испанского гриппа считается одной из самых масштабных и смертоносных в истории. При этом больше ста лет оставалось загадкой, как именно она развивалась и какие мутации позволили вирусу нанести такой урон.

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Проблема изучения испанки заключалась в том, что РНК вируса, в котором хранится важная информация, распадается очень быстро. Расшифровать геном попробовали с помощью нового метода, при котором обрывки вирусной РНК склеивают так, чтобы понять, где начало и конец цепи. Это позволяет сохранить даже мелкие фрагменты.

Для эксперимента расконсервировали формалиновый образец тканей, полученный от 18-летнего юноши. Он умер от гриппа в Цюрихе в 1918 году, когда была первая волна заболеваемости. Оказалось, что вирус содержит три ключевые мутации.

Две из них усиливают устойчивость к антителам иммунной системы, а третья повышает заразность (усиливает способность вирусных белков связываться с рецепторами на поверхности клеток).

Благодаря полученной информации учёные могут лучше понять, как именно вирусы гриппа адаптируются к человеку на ранних стадиях и какие мутации влияют на их заразность и устойчивость.