Врач рассказал, как сохранить слух после 60

Возрастное снижение слуха считается неотъемлемой частью старения, но образ жизни играет большую роль. Ухудшение слуха можно замедлить, если знать, что влияет на его сохранность. Почему это происходит и как слышать лучше и дольше, «Рамблеру» рассказал врач-оториноларинголог, к. м. н. Андрей Макарин-Кибак.

© Motortion/iStock.com

«Возрастная тугоухость, или пресбиакузис — это постепенное снижение слуха, связанное со старением организма. Оно обычно проявляется после 60 лет и прогрессирует медленно. Человеку становится трудно воспринимать высокие частоты и разборчивость речи, особенно в шумной обстановке. Нарушение развивается незаметно и симметрично, поражая оба уха примерно одинаково. Какой-то одной явной причины нет, но чаще всего это связано с изменениями во внутреннем ухе». Макарин-Кибак Андрей Сергеевич оториноларинголог, кандидат медицинских наук

Потеря слуха — самое распространённое нарушение чувствительности в мире. От него страдают около 5% населения планеты. Примерно у 30% мужчин и 20% женщин к 70 годам наблюдается снижение слуха на 30 дБ и более, а к 80 годам — у 55% мужчин и 45% женщин.

Почему слух ухудшается с возрастом

«Слух — это не просто восприятие звуков, это сложная и тонко настроенная система. Она выполняет две главные задачи — уловить звук и определить, откуда он идёт, а затем преобразовать его в понятный мозгу сигнал. Мозг использует сложные нейронные системы, чтобы сравнивать звук, поступающий в оба уха, и разницу в громкости», — объясняет врач.

Слуховая система состоит из:

Наружного уха — ушной раковины и наружного слухового прохода. Оно улавливает звуковые волны и направляет их к барабанной перепонке.

— ушной раковины и наружного слухового прохода. Оно улавливает звуковые волны и направляет их к барабанной перепонке. Среднего уха — полости, в которой находятся слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко). Они усиливают звуковые колебания и передают их во внутреннее ухо.

— полости, в которой находятся слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко). Они усиливают звуковые колебания и передают их во внутреннее ухо. Внутреннего уха — включает улитку (орган слуха) и лабиринт (орган равновесия). В улитке звуковые колебания преобразуются в нервные импульсы.

— включает улитку (орган слуха) и лабиринт (орган равновесия). В улитке звуковые колебания преобразуются в нервные импульсы. Слуховых путей, которые передают сигналы в мозг.

которые передают сигналы в мозг. Слуховой коры мозга (в височной доле), где звуки расшифровываются и становятся словами и смыслами.

Физиологические причины:

Износ волосковых клеток улитки (наружные и внутренние рецепторы). Эти клетки преобразуют звуковые волны в нервные импульсы. С возрастом они не восстанавливаются и постепенно погибают, особенно те, что отвечают за восприятие высоких частот.

(наружные и внутренние рецепторы). Эти клетки преобразуют звуковые волны в нервные импульсы. С возрастом они и постепенно погибают, особенно те, что отвечают за восприятие высоких частот. Нарушение кровоснабжения внутреннего уха (улитки). Изменения в сосудах (например, атеросклероз ) ухудшают питание слухового аппарата, приводя к гипоксии тканей и ускоренному разрушению.

Изменения в сосудах (например, ) ухудшают питание слухового аппарата, приводя к гипоксии тканей и ускоренному разрушению. Изменения в слуховом нерве и коре головного мозга. С возрастом нарушается передача и обработка звука на нейронном уровне: снижается скорость проведения импульса, слабеет синаптическая передача, ухудшается восприятие речи другого человека, она начинает казаться неразборчивой.

и коре головного мозга. нарушается передача и обработка звука на нейронном уровне: снижается скорость проведения импульса, слабеет синаптическая передача, ухудшается восприятие речи другого человека, она начинает казаться неразборчивой. Уменьшение эластичности барабанной перепонки и слуховых косточек. Эти механические изменения ухудшают передачу звуковых колебаний, особенно при слабых звуках.

Сопутствующие факторы:

Наследственность. Генетика влияет на скорость процессов разрушения клеток, чувствительность волосковых клеток и сосудов уха.

Генетика влияет на скорость процессов разрушения клеток, чувствительность волосковых клеток и сосудов уха. Хронические болезни. При диабете поражаются мелкие сосуды и нервы (диабетическая нейропатия). При артериальной гипертензии ухудшается микроциркуляция. При аутоиммунных и эндокринных нарушениях могут развиться воспаления или гормональный дисбаланс, влияющий на ухо.

При диабете поражаются мелкие сосуды и нервы (диабетическая нейропатия). При ухудшается микроциркуляция. При аутоиммунных и эндокринных нарушениях могут развиться воспаления или гормональный дисбаланс, влияющий на ухо. Воздействие шума, токсинов, лекарств. Длительное воздействие громких звуков (на производстве, в армии, на концертах) повреждает слуховые рецепторы. Некоторые лекарства обладают ототоксическим эффектом. Воздействие промышленных токсинов (свинец, ртуть, органические растворители) ухудшает слух.

Длительное воздействие громких звуков (на производстве, в армии, на концертах) Некоторые лекарства обладают ототоксическим эффектом. Воздействие промышленных токсинов (свинец, ртуть, органические растворители) ухудшает слух. Курение, питание. Курение нарушает сосудистый тонус и усиливает окислительный стресс. Дефицит антиоксидантов (витамины A, C, E, магний, омега-3) может ускорить старение тканей.

Тугоухость с возрастом неизбежна?

«В каком-то смысле да, но с разной степенью и не для всех. Условно можно выделить три главные причины: возраст, генетика и окружающая среда. Человек не может повлиять на возраст или гены, но беречь свои уши, избегать длительного шумового воздействия, не слушать слишком громко музыку в наушниках, следить за своим здоровьем и вовремя лечить инфекции — посильная задача», — говорит специалист.

Как понять, что слух начал снижаться

© Manuel-F-O/iStock.com

Снижение слуха начинается незаметно, но вот на что стоит обратить внимание:

Трудно расслышать разговоры в шумной обстановке. Сложно понять речь в кафе, в общественных пространствах. Кажется, что собеседники бормочут или говорят невнятно.

в шумной обстановке. Сложно понять речь в кафе, в общественных пространствах. Кажется, что собеседники бормочут или говорят невнятно. Частые просьбы повторить. Особенно это заметно в разговорах по телефону, при разговорах с детьми или при быстрой речи.

Особенно это заметно в разговорах по телефону, при разговорах с детьми или при быстрой речи. Громкий звук телевизора и других устройств. Люди, находящиеся рядом, просят сделать тише, а вам кажется, что слышно нормально.

Почему важно обратиться к специалисту

«Потеря слуха влияет не только на общение, но и на работу мозга. Чем дольше мозг не получает звуковой информации, тем быстрее ухудшается память, внимание, настроение. Возрастная потеря слуха — это не просто неудобство, это серьёзный фактор риска для когнитивного здоровья и психического благополучия», — предупреждает врач.

Исследования показывают, что люди с потерей слуха чаще сталкиваются с деменцией, если не используют слуховую коррекцию.

Оториноларинголог (ЛОР) проверит, есть ли физические причины ухудшения слуха:

серные пробки;

воспаления;

отосклероз и другие болезни.

А также назначит базовую аудиометрию и при необходимости направит к смежным специалистам.

Сурдолог или слуховой терапевт (аудиолог):

проведёт точную диагностику слуха (тональную и речевую аудиометрию);

определит, на какой стадии находится потеря слуха;

на какой стадии находится потеря слуха; подберёт слуховые аппараты, если они нужны;

даст рекомендации, как сохранить слух и адаптироваться.

Можно ли замедлить ухудшение слуха

Избегайте лишнего шума. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение слуха, важно минимизировать воздействие громких звуков. Продолжительное нахождение в условиях шума свыше 85 дБ может привести к необратимым повреждениям слуха.

Примеры уровней шума:

бытовая речь — 40–45 дБ

громкий разговор — 75 дБ

шум пылесоса — 75–85 дБ

мотоцикл — 95 дБ

сирена скорой помощи — 120 дБ

фейерверки — 130 дБ

реактивный двигатель — 140 дБ

Как не оглохнуть от громкой музыки в наушниках и ещё 7 вопросов врачу о слухе

Если вы знаете, что вам предстоит находиться в окружении громких звуков дольше нескольких минут, используйте средства защиты:

Беруши. Обычно они сделаны из поролона или резины, вставляются в ушной канал и могут снизить уровень шума на 15–30 децибел. Их можно купить готовыми или заказать по индивидуальным меркам. Некоторые беруши снижают уровень шума равномерно на всех частотах. Они полезны для людей, которым нужно сделать звук тише, но без искажений, например для музыкантов.

Обычно они сделаны из поролона или резины, вставляются в ушной канал и на 15–30 децибел. Их можно купить готовыми или заказать по индивидуальным меркам. Некоторые беруши Они полезны для людей, которым нужно сделать звук тише, но без искажений, например для музыкантов. Накладные наушники. Они полностью закрывают уши и снижают уровень шума примерно на 15–30 децибел. Они должны плотно прилегать к обоим ушам, чтобы блокировать звук.

Бросьте курить. Крупное исследование показало, что у курильщиков шанс потери слуха выше в 1,69 раза по сравнению с некурящими, у пассивных курильщиков — почти вдвое.

Удаляйте серные пробки. Они могут привести к ухудшению слуха. Но не пытайтесь прочистить уши ватной палочкой — так вы только протолкнёте серу глубже. Вместо этого используйте специальные средства, чтобы размягчить и аккуратно вымыть их. Если сера уплотнилась в ухе, обратитесь для удаления к врачу.

Проверьте, не влияют ли лекарства, которые вы принимаете, на слух. Около 200 лекарственных препаратов могут снижать слух, в том числе некоторые антибиотики и противораковые препараты. Если вам необходимо принимать лекарство, которое может повлиять на слух, нужно контролировать состояние слуха и чувство равновесия до и во время лечения.

Запишитесь на проверку слуха, если:

У ваших близких родственников проблемы со слухом.

родственников Вам сложно слышать собеседника во время разговора.

во время разговора. Вы регулярно подвергаетесь воздействию громких звуков.

подвергаетесь воздействию Часто слышите звон в ушах.

Вы заметили, что слышите явно хуже, чем раньше.

Если проблема достаточно серьёзная, подумайте о слуховом аппарате или специальном импланте (кохлеарном). Обязательно обратитесь к врачу, если вы заметили резкие изменения в слухе. Это может быть симптомом других проблем со здоровьем.

Главное

С возрастом слух снижается из-за постепенной деградации слуховой системы: ухудшается работа волосковых клеток улитки, снижается кровоснабжение, замедляется нейронная передача сигнала, теряется эластичность барабанной перепонки. Влияют также генетика, хронические заболевания, шум, токсины, лекарства и курение. Нарушение развивается незаметно, но ведёт к ухудшению качества жизни и когнитивных функций. Чтобы сохранить и предотвратить дальнейшее ухудшение слуха, важно не находиться долго рядом с источниками шума, не курить, удалять ушную серу правильно, контролировать приём лекарств, регулярно проверять слух у лора или сурдолога, при необходимости использовать слуховые аппараты.

Важные исследования