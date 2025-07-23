7 мифов о гипертензии, которые могут стоить вам здоровья

Давление может долго оставаться высоким без симптомов, но при этом повреждать сердце, сосуды, мозг и почки. Мы собрали распространённые заблуждения о гипертензии и разобрались, что о них говорит наука.

© blueringmedia/iStock.com

Гипертензия — это не страшно

По данным ВОЗ, во всём мире с повышенным давлением живут около 1,28 миллиарда человек. Несмотря на такие цифры, многие считают гипертензию несерьёзным заболеванием, особенно если она не вызывает жалоб.

Американская кардиологическая ассоциация напоминает, что гипертензия увеличивает (ссылка открывается с VPN) риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, болезней почек, потери зрения и других тяжёлых состояний. Если давление долго остаётся высоким, оно повреждает сосуды. В них могут появляться микротрещины, на которые организм реагирует как на рану и направляет специальные клетки для «ремонта». В этих местах со временем накапливаются холестерин и жиры, образуются бляшки. Они сужают просвет сосуда и мешают нормальному кровотоку. Это повышает риск закупорки артерий и тяжёлых осложнений: инфаркта и инсульта.

Опасность в том, что гипертензия развивается медленно и без симптомов. Но даже при хорошем самочувствии органы уже могут страдать от перегрузки. Поэтому давление нужно контролировать, это помогает снизить вероятность осложнений и сохранить здоровье.

Если я чувствую себя нормально, значит, давления у меня нет

Гипертензию называют «тихим убийцей» неслучайно. Обычно она не вызывает боли, головокружения или других заметных симптомов даже при очень высоких цифрах. По оценкам ВОЗ, 46% взрослых людей с гипертензией не знают, что у них повышенное давление, просто потому, что ничего не чувствуют.

Узнать о ней можно, только регулярно измеряя давление. Ориентироваться на самочувствие недостаточно. Врачи рекомендуют контролировать давление хотя бы раз в год, а при отклонениях — следить за показателями чаще, в том числе дома.

Гипертензия бывает только у пожилых

© Miljan Živković/iStock.com

Повышенное давление действительно чаще встречается с возрастом, но это не значит, что молодые люди защищены. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают: у 7,5% людей от 18 до 39 лет уже есть гипертензия. В группе от 40 до 59 лет показатель поднимается до 33%, а после 60 — до 63%.

Причины могут быть разными: лишний вес, недостаток физической активности, курение, частый стресс, избыток соли в рационе. Чем раньше выявлено повышенное давление, тем выше шанс избежать осложнений. Поэтому молодым людям тоже стоит следить за показателями и не откладывать обследование.

У всех в семье высокое давление, значит, и у меня будет

Гипертензия может передаваться по наследству. Если повышенное давление было у родителей или других близких родственников, риск возрастает. Но это не значит, что избежать заболевания невозможно.

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало (ссылка открывается с VPN): даже при высокой генетической предрасположенности здоровый образ жизни помогает снизить риск. Регулярные физические нагрузки, умеренный вес, отказ от курения, ограничение соли и алкоголя, полноценный сон — всё это влияет на давление не меньше, чем наследственность.

Я не солю еду, значит, всё в порядке

Отказ от соли — полезная привычка, но этого недостаточно. По оценкам экспертов, до 70% натрия мы получаем не из соли, добавленной дома, а из покупных продуктов. Это хлеб, сыр, колбасы, полуфабрикаты, консервы, соусы и снеки.

ВОЗ рекомендует не превышать 5 граммов соли в сутки — это примерно одна чайная ложка. При этом в одном кусочке пиццы, бутерброде с колбасой или порции лапши быстрого приготовления может содержаться половина или даже больше суточной нормы.

Чтобы действительно сократить натрий, стоит не только меньше солить, но и по возможности ограничивать количество переработанных продуктов. Они не только повышают давление, но и связаны с другими рисками. Например, в исследовании BMJ увеличение доли ультрапереработанной еды на 10% было связано с ростом риска рака, в том числе рака молочной железы, более чем на 10%.

Учёные рассказали, чем опасен избыток соли и где её больше всего

Немного алкоголя полезно для сердца и давления

© Freepik

Часто можно услышать, что бокал красного вина защищает сердце, но данные исследований противоречивы. Некоторые компоненты вина, например ресвератрол, вероятно, могут благоприятно влиять на сосуды. Однако связь между умеренным употреблением алкоголя и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний остаётся спорной. Эксперты Mayo Clinic подчёркивают: начинать пить ради пользы для сердца не стоит.

По современным данным, даже небольшие дозы алкоголя могут повышать давление. Безопасной дозы алкоголя не существует. При регулярном употреблении он повышает риск гипертензии, инсульта, аритмий, болезней печени и некоторых видов рака. Получить потенциальную пользу от ресвератрола можно и без вина, например из винограда. А если давление уже повышено, алкоголь лучше полностью исключить.

Давление пришло в норму — можно прекратить лечение

Если артериальное давление снизилось, это не значит, что болезнь прошла. Чаще всего это результат работы препаратов и изменений в образе жизни. Отмена лекарств без одобрения врача может привести к повторному повышению давления и увеличению риска осложнений.

Гипертензия — хроническое состояние. Американская кардиологическая ассоциация подчёркивает (ссылка открывается с VPN): даже при нормальных показателях лечение чаще всего нужно продолжать. Иногда врач может уменьшить дозу, но полностью отменять препараты без его одобрения нельзя. Иначе давление снова будет расти, а вместе с ним — риск инсульта, инфаркта и других осложнений.

Главное

Гипертензия — одно из самых распространённых и опасных хронических состояний. Она может годами протекать без симптомов, но при этом повреждать сердце, сосуды, мозг и почки. Вокруг неё до сих пор много мифов, которые мешают вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Гипертензия может развиться в любом возрасте, независимо от наследственности. Её нельзя вылечить навсегда, но можно эффективно контролировать. Для этого важно регулярно измерять давление, следить за питанием, физической активностью и сном, а при необходимости — принимать лекарства и не отменять их самостоятельно без врача. Чем раньше начать контролировать давление, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье.

Важные исследования: