От чего бывает сухость во рту и чем это опасно: рассказывает врач

Ощущение сухости во рту называют ксеростомией. С такой проблемой сталкиваются до 20–30% населения, причём чаще всего страдают люди старше 50 лет. При этом «пустыня» во рту может быть симптомом серьёзных заболеваний. Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Татьяна Пикилиди рассказала «Рамблеру», почему сушит во рту и что с этим можно сделать.

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Симптомы

Ксеростомия развивается, когда выработка слюны снижается или полностью прекращается. Проявляется она в виде сухости или жжения во рту. Слюна участвует в процессе пищеварения, поэтому могут быть дополнительные симптомы, связанные с едой:

изменение вкуса;

трудности с проглатыванием сухой еды;

повышенная чувствительность к кислой и острой пище;

отсутствие аппетита.

Кроме того, сухость во рту делает пациентов восприимчивыми к кариесу и заболеваниям пародонта (тканей, которые удерживают зуб на месте). Слюна контролирует баланс микрофлоры во рту. Если её недостаточно, патогенные микроорганизмы быстро размножаются, повреждая зубы и дёсны. Поэтому на фоне ксеростомии часто развивается кариес, галитоз (неприятный запах изо рта) и заболевания дёсен.

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Почему появляется

Сухость возникает из-за уменьшения количества слюны, а вот причин, почему слюнные железы вырабатывают недостаточно жидкости, может быть несколько.

Лекарства

Некоторые препараты подавляют функцию слюнных желёз, и их список довольно внушительный:

антихолинергические средства (например, от астмы или болезни Паркинсона);

антидепрессанты и антипсихотики;

антипсихотики; диуретики;

лекарства от артериальной гипертензии;

обезболивающие, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты;

антигистаминные.

Отчасти этим объясняется, почему сухость во рту в основном встречается у пожилых. Они чаще принимают препараты (и их комбинации), которые снижают выработку слюны.

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Синдром Шегрена

Это аутоиммунное заболевание, которое поражает слюнные и слёзные железы. Иммунитет по ошибке атакует здоровые клетки, в первую очередь выводные протоки желёз. На долю синдрома Шегрена приходится до 20% случаев ксеростомии. Болезнь, как правило, затрагивает не только полость рта, но и глаза — они тоже сохнут.

Системные заболевания

Спровоцировать сухость во рту могут и другие аутоиммунные заболевания, например системная красная волчанка (когда из-за некорректной работы иммунитета возникает воспалительный процесс, поражающий органы и ткани) или ревматоидный артрит.

Также на сухость во рту часто жалуются пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, заболеваниями щитовидной железы и почечной недостаточностью.

Образ жизни и привычки

Табак, алкоголь и кофе — самые популярные провокаторы сухости во рту. Ещё ксеростомию могут усугублять пищевые привычки. Любители сладкого, солёного и острого чаще сталкиваются с этой проблемой.

«Храп и дыхание через рот, особенно при апноэ, тоже вызывают неприятное ощущение "пустыни" во рту. И конечно, стресс и тревожные расстройства». Татьяна Пикилиди стоматолог-ортодонт, к. м. н., владелец стоматологической клиники «ГЕОСТОМ ПРИВАТ»

Лучевая терапия

Если лечение затрагивает область головы и шеи, работоспособность слюнных желёз может снижаться, а парасимпатические нервы — повреждаться. Поэтому ксеростомия — частый спутник пациентов, которые проходят лечение от рака.

Какие анализы сдать

Прежде чем делать лабораторные тесты, нужно пройти осмотр у врача. Проблемой сухости во рту обычно занимаются стоматологи, но может потребоваться консультация отоларинголога, ревматолога или эндокринолога. В первую очередь специалист должен оценить полость рта, иногда для этого используют шкалу Challacombe. Она учитывает характеристики слюны, состояние языка, щёк и губ. Чем больше баллов у пациента, тем выше выраженность ксеростомии.

«Также врач может назначить сиалометрию — измерение скорости слюноотделения — и сиалографию — рентген с контрастом для выявления закупорки протоков желёз. Если есть подозрение на камни в железах или воспаление, делают УЗИ слюнных желёз», — комментирует Татьяна Пикилиди.

Поставить точный диагноз легче, если пациент ведёт дневник наблюдений и фиксирует, в какое время появляются симптомы и что становится провокатором (например, еда или курение).

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Анализы крови могут потребоваться для исключения системных заболеваний, но какие именно показатели проверить, определяет врач. Например, при подозрении на сахарный диабет оценивают уровень глюкозы, а на синдром Шегрена — аутоиммунные маркеры (антитела SS-A, SS-B).

Когда идти к врачу

Ксеростомия может привести к потере зубов, поэтому не надо откладывать визит к врачу. Чем раньше начать лечение и найти причину, тем лучше будет результат.

«Это не просто временное неудобство, это серьёзная медицинская проблема, которую нужно решать, — подчёркивает врач. — В моей практике была пациентка, которая игнорировала постоянную сухость во рту и быстрое разрушение зубов. Она списывала это на возраст, но оказалось, что у неё синдром Шегрена. Если бы пациентка обратилась за помощью раньше, можно было бы сохранить больше зубов».

Срочно идти к врачу нужно, если:

сухость длится больше двух недель без очевидных причин;

без очевидных причин; появились трещины в уголках рта и жжение языка;

в уголках рта и жжение языка; есть белый налёт или язвочки во рту (это может быть грибковая инфекция на фоне ксеростомии);

или язвочки во рту (это может быть грибковая инфекция на фоне ксеростомии); резко появился кариес или стали шататься зубы.

Как лечат

Задача — устранить причину, если она известна, и облегчить симптомы. Например, если сухость во рту связана с приёмом лекарств, стоит обсудить с врачом замену препарата. Если ксеростомию провоцирует аутоиммунное заболевание, нужно начать лечение.

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При этом всем пациентам рекомендуют изменить образ жизни:

пить больше воды (часто и маленькими порциями);

следить за влажностью воздуха в помещении;

регулярно чистить зубы;

избегать употребления кофеина, алкоголя и табака;

ограничь сладкую, острую и солёную еду.

«Можно добавить в рацион продукты, которые стимулируют слюноотделение, например кислые яблоки, киви, клюкву, бруснику. А ещё чаще есть полезные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи). Продукты-провокаторы (острое и солёное) желательно заменить на водянистые овощи и фрукты. Это могут быть огурцы, арбуз или цитрусовые», — говорит врач-стоматолог.

Также для облегчения симптомов используют средства, которые увлажняют полость рта и способствуют выработке слюны:

сосательные конфеты без сахара;

жевательные резинки с ксилитом;

гели и спреи с гиалуроновой кислотой (так называемая искусственная слюна);

ополаскиватели для рта.

Есть и медикаментозное лечение. FDA одобрило два препарата, которые стимулируют слюноотделение: пилокарпин и цевимелин. Эти вещества воздействуют на рецепторы в слюнных железах и заставляют их вырабатывать больше жидкости. Но у них есть побочные эффекты: тошнота, рвота, повышенное потоотделение и насморк, поэтому принимать эти лекарства без консультации врача нельзя.

Главное

Сухость во рту — патологическое состояние, которое возникает из-за нехватки слюны. Чаще всего ксеростомию вызывают лекарства, но состояние также может быть симптомом системных заболеваний: например, синдрома Шегрена, красной волчанки или сахарного диабета 2-го типа. Курение, алкоголь и кофеин ухудшают состояние. Чтобы получить диагноз, нужно пройти осмотр у врача, в некоторых случаях назначают дополнительные анализы крови и обследования слюнных желёз. Без лечения сухость во рту может спровоцировать кариес и пародонтит и в конечном счёте привести к потере зубов. Если известна причина, в первую очередь устраняют её. Дополнительно пациенту могут назначать спреи, гели или ополаскиватели с увлажняющим эффектом. Также стоит пересмотреть рацион: ограничить сладкое, солёное и острое, заменить их на водянистые овощи и фрукты. Если консервативное лечение не помогает, назначают препараты, которые стимулируют слюноотделение. Однако у них есть побочные эффекты, поэтому без консультации врача принимать их нельзя.

Важные источники