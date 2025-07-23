От чего бывает сухость во рту и чем это опасно: рассказывает врач
Ощущение сухости во рту называют ксеростомией. С такой проблемой сталкиваются до 20–30% населения, причём чаще всего страдают люди старше 50 лет. При этом «пустыня» во рту может быть симптомом серьёзных заболеваний. Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Татьяна Пикилиди рассказала «Рамблеру», почему сушит во рту и что с этим можно сделать.
Симптомы
Ксеростомия развивается, когда выработка слюны снижается или полностью прекращается. Проявляется она в виде сухости или жжения во рту. Слюна участвует в процессе пищеварения, поэтому могут быть дополнительные симптомы, связанные с едой:
- изменение вкуса;
- трудности с проглатыванием сухой еды;
- повышенная чувствительность к кислой и острой пище;
- отсутствие аппетита.
Кроме того, сухость во рту делает пациентов восприимчивыми к кариесу и заболеваниям пародонта (тканей, которые удерживают зуб на месте). Слюна контролирует баланс микрофлоры во рту. Если её недостаточно, патогенные микроорганизмы быстро размножаются, повреждая зубы и дёсны. Поэтому на фоне ксеростомии часто развивается кариес, галитоз (неприятный запах изо рта) и заболевания дёсен.
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Почему появляется
Сухость возникает из-за уменьшения количества слюны, а вот причин, почему слюнные железы вырабатывают недостаточно жидкости, может быть несколько.
Лекарства
Некоторые препараты подавляют функцию слюнных желёз, и их список довольно внушительный:
- антихолинергические средства (например, от астмы или болезни Паркинсона);
- антидепрессанты и антипсихотики;
- диуретики;
- лекарства от артериальной гипертензии;
- обезболивающие, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты;
- антигистаминные.
Отчасти этим объясняется, почему сухость во рту в основном встречается у пожилых. Они чаще принимают препараты (и их комбинации), которые снижают выработку слюны.
Синдром Шегрена
Это аутоиммунное заболевание, которое поражает слюнные и слёзные железы. Иммунитет по ошибке атакует здоровые клетки, в первую очередь выводные протоки желёз. На долю синдрома Шегрена приходится до 20% случаев ксеростомии. Болезнь, как правило, затрагивает не только полость рта, но и глаза — они тоже сохнут.
Системные заболевания
Спровоцировать сухость во рту могут и другие аутоиммунные заболевания, например системная красная волчанка (когда из-за некорректной работы иммунитета возникает воспалительный процесс, поражающий органы и ткани) или ревматоидный артрит.
Также на сухость во рту часто жалуются пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, заболеваниями щитовидной железы и почечной недостаточностью.
Образ жизни и привычки
Табак, алкоголь и кофе — самые популярные провокаторы сухости во рту. Ещё ксеростомию могут усугублять пищевые привычки. Любители сладкого, солёного и острого чаще сталкиваются с этой проблемой.
«Храп и дыхание через рот, особенно при апноэ, тоже вызывают неприятное ощущение "пустыни" во рту. И конечно, стресс и тревожные расстройства».Татьяна Пикилидистоматолог-ортодонт, к. м. н., владелец стоматологической клиники «ГЕОСТОМ ПРИВАТ»
Лучевая терапия
Если лечение затрагивает область головы и шеи, работоспособность слюнных желёз может снижаться, а парасимпатические нервы — повреждаться. Поэтому ксеростомия — частый спутник пациентов, которые проходят лечение от рака.
Какие анализы сдать
Прежде чем делать лабораторные тесты, нужно пройти осмотр у врача. Проблемой сухости во рту обычно занимаются стоматологи, но может потребоваться консультация отоларинголога, ревматолога или эндокринолога. В первую очередь специалист должен оценить полость рта, иногда для этого используют шкалу Challacombe. Она учитывает характеристики слюны, состояние языка, щёк и губ. Чем больше баллов у пациента, тем выше выраженность ксеростомии.
«Также врач может назначить сиалометрию — измерение скорости слюноотделения — и сиалографию — рентген с контрастом для выявления закупорки протоков желёз. Если есть подозрение на камни в железах или воспаление, делают УЗИ слюнных желёз», — комментирует Татьяна Пикилиди.
Поставить точный диагноз легче, если пациент ведёт дневник наблюдений и фиксирует, в какое время появляются симптомы и что становится провокатором (например, еда или курение).
Анализы крови могут потребоваться для исключения системных заболеваний, но какие именно показатели проверить, определяет врач. Например, при подозрении на сахарный диабет оценивают уровень глюкозы, а на синдром Шегрена — аутоиммунные маркеры (антитела SS-A, SS-B).
Когда идти к врачу
Ксеростомия может привести к потере зубов, поэтому не надо откладывать визит к врачу. Чем раньше начать лечение и найти причину, тем лучше будет результат.
«Это не просто временное неудобство, это серьёзная медицинская проблема, которую нужно решать, — подчёркивает врач. — В моей практике была пациентка, которая игнорировала постоянную сухость во рту и быстрое разрушение зубов. Она списывала это на возраст, но оказалось, что у неё синдром Шегрена. Если бы пациентка обратилась за помощью раньше, можно было бы сохранить больше зубов».
Срочно идти к врачу нужно, если:
- сухость длится больше двух недель без очевидных причин;
- появились трещины в уголках рта и жжение языка;
- есть белый налёт или язвочки во рту (это может быть грибковая инфекция на фоне ксеростомии);
- резко появился кариес или стали шататься зубы.
Как лечат
Задача — устранить причину, если она известна, и облегчить симптомы. Например, если сухость во рту связана с приёмом лекарств, стоит обсудить с врачом замену препарата. Если ксеростомию провоцирует аутоиммунное заболевание, нужно начать лечение.
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При этом всем пациентам рекомендуют изменить образ жизни:
- пить больше воды (часто и маленькими порциями);
- следить за влажностью воздуха в помещении;
- регулярно чистить зубы;
- избегать употребления кофеина, алкоголя и табака;
- ограничь сладкую, острую и солёную еду.
«Можно добавить в рацион продукты, которые стимулируют слюноотделение, например кислые яблоки, киви, клюкву, бруснику. А ещё чаще есть полезные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи). Продукты-провокаторы (острое и солёное) желательно заменить на водянистые овощи и фрукты. Это могут быть огурцы, арбуз или цитрусовые», — говорит врач-стоматолог.
Также для облегчения симптомов используют средства, которые увлажняют полость рта и способствуют выработке слюны:
- сосательные конфеты без сахара;
- жевательные резинки с ксилитом;
- гели и спреи с гиалуроновой кислотой (так называемая искусственная слюна);
- ополаскиватели для рта.
Есть и медикаментозное лечение. FDA одобрило два препарата, которые стимулируют слюноотделение: пилокарпин и цевимелин. Эти вещества воздействуют на рецепторы в слюнных железах и заставляют их вырабатывать больше жидкости. Но у них есть побочные эффекты: тошнота, рвота, повышенное потоотделение и насморк, поэтому принимать эти лекарства без консультации врача нельзя.
Главное
Сухость во рту — патологическое состояние, которое возникает из-за нехватки слюны. Чаще всего ксеростомию вызывают лекарства, но состояние также может быть симптомом системных заболеваний: например, синдрома Шегрена, красной волчанки или сахарного диабета 2-го типа. Курение, алкоголь и кофеин ухудшают состояние. Чтобы получить диагноз, нужно пройти осмотр у врача, в некоторых случаях назначают дополнительные анализы крови и обследования слюнных желёз. Без лечения сухость во рту может спровоцировать кариес и пародонтит и в конечном счёте привести к потере зубов. Если известна причина, в первую очередь устраняют её. Дополнительно пациенту могут назначать спреи, гели или ополаскиватели с увлажняющим эффектом. Также стоит пересмотреть рацион: ограничить сладкое, солёное и острое, заменить их на водянистые овощи и фрукты. Если консервативное лечение не помогает, назначают препараты, которые стимулируют слюноотделение. Однако у них есть побочные эффекты, поэтому без консультации врача принимать их нельзя.
Важные источники
- Ксеростомия — обзорная статья о причинах и методах лечения.
- Ксеростомия: распространённость и фармакотерапия — статистика заболеваемости и методы лечения.
- Диагностика и лечение ксеростомии и гипосаливации