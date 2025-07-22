Врач назвала три ситуации, когда низкое давление опасно

Низкое артериальное давление может быть нормой, особенно для молодых людей. Но иногда гипотония — это признак проблем со здоровьем. О том, когда пониженное давление может быть опасным, «Рамблеру­» рассказала врач общей практики Елена Шиманьски.

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Когда низкое давление не надо лечить

Обычно нормальным давлением считается 110/70–120/80, но более низкие цифры — до 100–90/60 — также могут быть нормой:

Для молодых людей, особенно астенического телосложения. После 40 лет у многих давление повышается.

особенно астенического телосложения. После 40 лет у многих давление повышается. Для детей и подростков, так как у них показатели давления зависят также от роста и веса.

Для спортсменов. Снижение давления бывает и после нагрузок, и в состоянии покоя.

Если при таких значениях нет слабости, головокружения, головной боли, тошноты, пониженное давление чаще всего называют индивидуальной особенностью организма. Согласно данным Национального института сердца, лёгких и крови, давление ниже 90/60 мм рт. ст. классифицируется как гипотония, но, если жалоб нет, лечение не нужно.

«В этом случае мы не говорим о каких-либо рисках для здоровья, как это бывает при повышенном давлении. Пониженное не связано с сердечно-сосудистым риском, по крайней мере, если нет других сопутствующих заболеваний. Важно лишь знать, какие цифры для вас нормальны, и измерять давление хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит»­. Елена Шиманьски врач общей практики Lahta Clinic

Когда гипотонию нельзя игнорировать

Симптомы, которые типичны для пониженного давления:

головокружение и головная боль;

и головная боль; тошнота и рвота;

потемнение и мелькание мушек перед глазами, особенно при резкой смене позы, так называемый ортостатический коллапс;

и перед глазами, особенно при резкой смене позы, так называемый шум в ушах;

снижение работоспособности.

Это может указывать на проблемы со здоровьем. Чаще всего постоянная гипотония бывает при:

Заболеваниях щитовидной железы. Гормоны Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин) регулируют обмен веществ, работу сердца и сосудов. При гипотиреозе, когда этих гормонов недостаточно, обмен веществ замедляется, сердце сокращается реже и с меньшей силой. В результате кровь циркулирует медленнее, а давление может снижаться. К тому же ухудшается сосудистый тонус: сосуды становятся менее эластичными, плохо сокращаются, что усугубляет гипотонию.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Заболеваниях надпочечников. Например, при болезни Аддисона — недостаточности функции надпочечников. В этом случае нарушена выработка двух ключевых гормонов:

Кортизола — усиливает реакцию сосудов на адреналин и норадреналин, которые сужают сосуды. В результате они расслабляются, тонус падает, а давление снижается.

— усиливает реакцию сосудов на адреналин и норадреналин, которые В результате они расслабляются, тонус падает, а давление снижается. Альдостерона — удерживает натрий и воду в организме, поддерживая объём крови. При его дефиците возникает гиповолемия — состояние, при котором в организме значительно уменьшается объём крови, что может вызвать слабость, головокружение и снижение давления.

Гипотония может быть одним из первых симптомов болезни, особенно если она начинается постепенно.

Проблемах с почками. При почечной недостаточности организм с мочой теряет много альбумина — белка, который помогает удерживать жидкость внутри сосудов. Когда его становится мало, жидкость начинает скапливаться в тканях, появляются отёки, а объём крови в сосудах уменьшается. Это нарушает распределение жидкости между тканями и сосудами и может привести к снижению артериального давления.

«В этом случае гипотония и связанные с ней симптомы, такие как слабость, приступы тошноты или головокружения, могут помочь быстро установить диагноз. Поэтому, если низкое давление сопровождается плохим самочувствием, нельзя это игнорировать. Я советую некоторое время вести дневник: записывать цифры давления и что беспокоит в это время, а затем обратиться к врачу­», — говорит Елена Шиманьски.

Как помочь себе при низком давлении

Если причина гипотонии не найдена, то лечения как такового нет. Самочувствие можно сделать более стабильным, если следовать нескольким правилам:

Умеренная физическая нагрузка. Лёгкие тренировки укрепляют сердце, помогают улучшить тонус сосудов и усилить циркуляцию крови. Хотя сразу после тренировки давление может снизиться на короткое время, в долгосрочной перспективе физические нагрузки влияют благотворно.

Лёгкие тренировки помогают улучшить тонус сосудов и усилить циркуляцию крови. Хотя сразу после тренировки давление может в долгосрочной перспективе физические нагрузки влияют благотворно. Питьевой режим: установлено, что потребление воды влияет на объём циркулирующей крови. В одном исследовании установили, что 500 мл воды уменьшали симптомы ортостатической гипотензии (резкого падения давления при смене положения).

установлено, что потребление воды влияет на В одном исследовании установили, что воды уменьшали симптомы (резкого падения давления при смене положения). Отказ от алкоголя. Алкоголь расширяет сосуды, ухудшает компенсаторную способность сосудов и снижает давление. Поэтому при низком давлении пить алкоголь нежелательно — может усилиться головокружение.

«Я советую пациентам-гипотоникам пить достаточно жидкости и есть чуть больше солёной пищи, не делать долгих перерывов в еде. Часто этого достаточно, чтобы самочувствие было стабильным и не было головокружения­», — продолжает Елена Шиманьски.

Когда снижение давления опасно

Если давление резко падает ниже 80/40 мм рт. ст., это приводит к тому, что органам не хватает кровоснабжения, особенно мозгу, сердцу и почкам. Из-за кислородного голодания человек может потерять сознание, а если вовремя не помочь ему, состояние станет опасным.

«Резкое падение давления может быть из-за инфаркта, отравления, внезапного обострения какого-либо заболевания. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, чаще всего госпитализации­. У гипотонического криза всегда есть причина, и её необходимо выяснить», — говорит Елена Шиманьски.

Главное

Для многих людей низкое давление — это вариант нормы, в этом случае лечение не нужно. Если из-за гипотонии появляются слабость, тошнота, частые головокружения, рекомендуется обратиться к врачу: эти симптомы могут говорить о начале заболевания. Если лечение не показано, то поддерживать давление стабильным помогают простые меры: достаточный отдых, питьевой режим. Резкое падение давления (гипотонический криз) — это опасное состояние, при котором нужна срочная медицинская помощь.

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