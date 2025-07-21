Врач рассказал, когда хруст в суставах может указывать на болезнь

Суставы — это особо уязвимая часть опорно-двигательного аппарата. Хруст и боль часто становятся неизбежными спутниками возраста. Врач — травматолог-ортопед Эльдар Кучава рассказал «Рамблеру», как правильно расшифровать их сигналы.

© jcomp/Freepik

Почему хрустят суставы, даже если ничего не болит

«Хруст в суставах без боли не всегда повод для тревоги. Условно мы разделяем хрусты на физиологические и патологические. Физиологический хруст — это своего рода акустический побочный эффект движений. Он возникает из-за движения пузырьков газа в суставной жидкости (например, как при щёлкании пальцев) или натяжения сухожилий, которые при изменении положения перескакивают через костные выступы». Кучава Эльдар врач — травматолог-ортопед ГКБ им. В.М. Буянова

Если нет боли, отёка, ограничения подвижности или воспаления, то такой хруст считается вариантом нормы, особенно после 50 лет, когда снижается эластичность тканей и гибкость суставной капсулы.

Если хруст становится громким, грубым, с металлическим оттенком или появляется односторонне, стоит насторожиться. Это может быть ранним признаком дегенеративных изменений. Медицинское название такого хруста — крепитация. Чаще всего с возрастом она возникает в коленном суставе, но может быть и в тазобедренном и плечевом либо в шейном отделе позвоночника.

Патологические причины хруста:

Бурсит. Воспаление синовиальной сумки, которая выполняет роль амортизатора между костями, приводит к скоплению жидкости. Это может вызывать болезненные щелчки при движении сустава.

Воспаление синовиальной сумки, которая выполняет роль амортизатора между костями, приводит к скоплению жидкости. Это может вызывать болезненные щелчки при движении сустава. Повреждение мениска или связок. Травмы мениска (хрящевой прослойки в коленном суставе) или связок, соединяющих кости, провоцируют нестабильность сустава, которая сопровождается хрустом и болью.

Травмы мениска (хрящевой прослойки в коленном суставе) или связок, соединяющих кости, провоцируют нестабильность сустава, которая сопровождается хрустом и болью. Разрыв мениска. Фрагменты повреждённого мениска могут мешать нормальной функции сустава, вызывая его блокировку и характерные щелчки.

Фрагменты повреждённого мениска могут мешать нормальной функции сустава, вызывая его блокировку и характерные щелчки. Артроз. Дегенеративное заболевание, при котором разрушается хрящевая ткань, что приводит к болезненному трению костей, воспалению и хрусту.

Дегенеративное заболевание, при котором разрушается хрящевая ткань, что приводит к болезненному трению костей, воспалению и хрусту. Синдром плика. Воспаление складок синовиальной оболочки внутри коленного сустава вызывает боль и щелчки, особенно при сгибании и разгибании.

Эти состояния требуют диагностики и лечения.

Как и чем лечат суставы и почему важно об этом знать

Когда хруст — предвестник артроза

«Важно понимать: артроз — это следствие не возраста, а износа, генетики и привычек. Возраст лишь увеличивает риск. Сам по себе, без других симптомов он не означает, что артроз неизбежен. Однако регулярный хруст и скованность в коленях, которые появились после 50 лет, — это звоночек и повод обратить внимание на образ жизни: вес, физическую активность, питание. И, возможно, пройти профилактическое обследование», — говорит врач.

Симптомы, которые могут быть предвестниками артроза:

Хруст, сопровождающийся болью при нагрузке.

Отёк и покраснение в области сустава.

Ограничение подвижности.

Утренняя скованность, особенно более 30 минут.

Стартовая боль — когда боль усиливается при начале движения и стихает при расхаживании.

Что делать

© Freepik

Если боль умеренная и нет признаков воспаления, можно обойтись немедикаментозными методами:

Упражнения умеренной интенсивности. Плавание, скандинавская ходьба, ЛФК укрепляют мышцы и снимают нагрузку с сустава.

Плавание, скандинавская ходьба, ЛФК укрепляют мышцы и снимают нагрузку с сустава. Снижение веса. При ходьбе суставы испытывают нагрузку, превышающую массу тела в несколько раз. Каждый лишний килограмм создаёт дополнительное давление (до 4 кг на колени при каждом шаге). Поэтому снижение веса даже на 5 кг может уменьшить нагрузку на колени на 15–20 кг при каждом движении.

При ходьбе суставы превышающую массу тела в несколько раз. Каждый лишний килограмм создаёт дополнительное давление (до 4 кг на колени при каждом шаге). Поэтому даже на 5 кг может на колени на 15–20 кг при каждом движении. Питание с акцентом на противовоспалительные продукты. Жирная рыба, оливковое масло, овощи, куркума, умеренное количество цельнозерновых. Есть данные о снижении маркеров воспаления при средиземноморском типе питания и диете DASH.

Жирная рыба, оливковое масло, овощи, куркума, умеренное количество цельнозерновых. Есть данные о снижении маркеров воспаления при средиземноморском типе питания и диете DASH. Глюкозамин и хондроитин. По ограниченным данным, они эффективны не у всех, но у части пациентов могут снижать болевой синдром и тугоподвижность. Их можно рассматривать как часть комбинированной терапии под контролем врача.

Важно не заниматься самолечением — нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак) могут маскировать боль, но не решают проблему и несут риск для ЖКТ и сердца при длительном применении.

Как анальгетики влияют на желудок и что с этим делать

Когда точно пора к врачу

Есть пять чётких симптомов, при которых визит к врачу необходим:

боль, не проходящая в покое;

не проходящая в покое; отёк, покраснение или местное повышение температуры в суставе;

покраснение или местное повышение температуры в суставе; ограничение движения (не можете согнуть/разогнуть сустав);

(не можете согнуть/разогнуть сустав); ночная боль в суставе;

в суставе; деформация (колено «уходит» внутрь или наружу).

Также стоит обратиться к специалисту, если:

Вам 50+, и вы заметили регулярный хруст и дискомфорт при нагрузке.

и вы заметили регулярный при нагрузке. В семье есть артроз, ревматоидный артрит или подагра — это повышает риск, и ранняя профилактика здесь особенно важна.

Чем болела ваша бабушка и как эта информация может спасти жизнь

Главное

Хруст в суставах не всегда опасен. Если он без боли, отёка и ограничения подвижности, это физиологическая норма, связанная с анатомическими особенностями или возрастным снижением эластичности тканей. Однако грубый регулярный хруст с болью или ограничением движений может указывать на патологические изменения: артроз, бурсит, травмы мениска, синдром плика. Важно обращать внимание на симптомы: боль при нагрузке, утренняя скованность, деформация, отёк, ночные боли — это повод обратиться к врачу. Для профилактики и снижения нагрузки на суставы помогает умеренная физическая активность (плавание, ЛФК), снижение веса и противовоспалительное питание (жирная рыба, овощи, оливковое масло). Хруст и скованность в суставах после 50 — это сигнал, что пора внимательнее относиться к образу жизни и здоровью.

Важные исследования