Врач рассказала, как щитовидка манипулирует вашим настроением

Гормоны влияют не только на работу органов, но и на эмоциональную сферу — могут провоцировать тревожность, депрессию, апатию или, наоборот, необъяснимую нервозность. Почему так происходит и при чём тут щитовидная железа, «Рамблеру» рассказала врач-эндокринолог Земфира Богатырева.

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Гормоны щитовидной железы влияют на работу головного мозга на протяжении всей жизни. Они активно взаимодействуют с нейротрансмиттерами (серотонин, норадреналин и ацетилхолин) — веществами, которые отвечают в том числе за регуляцию настроения и поведения.

Щитовидная железа состоит из двух долей и перешейка, связывающего обе доли между собой. В этих долях находится множество фолликулов (пузырьков). Внутри находится коллоид — вещество, из которого образуются гормоны.

Железа вырабатывает три гормона:

трийодтиронин (Т3),

тетрайодтиронин (Т4, тироксин),

кальцитонин.

Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) циркулируют в крови в двух формах: связанной с белками (общий Т4 и Т3) и свободной. Именно свободные гормоны активны и оказывают биологические эффекты. Выработка этих гормонов регулируется тиреотропным гормоном гипофиза (ТТГ) по принципу отрицательной обратной связи. Чем выше ТТГ, тем ниже уровень Т3 и Т4. И, наоборот, чем выше Т3 и Т4, тем ниже ТТГ.

Связь гормонов с работой мозга

«Гормоны щитовидной железы жизненно важны для формирования мозга ещё до рождения и в первые годы жизни. Они регулируют рост и созревание нервных клеток, образование связей между ними, формирование миелина (защитной оболочки нервных волокон). У взрослых эти гормоны, помимо регуляции обмена веществ, помогают поддерживать нормальную работу мозга, когнитивные функции и эмоциональную стабильность». Богатырева Земфира Исмаиловна врач-эндокринолог клиники «Лапино Сити»

Так как гормоны Т3 и Т4 регулируют синтез и активность нейромедиаторов, при дефиците они снижаются, что вызывает подавленность и апатию, а иногда и депрессию. Кроме того, они влияют на энергетический обмен и связь в нейронах, и, если гормонов мало, скорость процессов снижается, а вместе с ней и способность концентрироваться, мышление и память.

При избытке тиреоидные гормоны повышают возбудимость центральной нервной системы, что проявляется раздражительностью, тревожностью, бессонницей, плаксивостью, нестабильным настроением.

Гипотиреоз (дефицит гормонов)

При гипотиреозе щитовидная железа не вырабатывает нужное количество гормонов. Это состояние развивается постепенно, и симптомы очень легко списать на возраст или усталость, из-за чего диагноз часто ставят поздно. Ведь все эти проявления могут быть как при анемии, так и при депрессии.

К гипотиреозу приводят:

Аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хашимото). Возникает, когда собственная иммунная система атакует ткани щитовидной железы, постепенно разрушая их.

(тиреоидит Хашимото). Возникает, когда собственная иммунная система атакует ткани щитовидной железы, постепенно разрушая их. Послеоперационный гипотиреоз. Развивается после удаления щитовидной железы полностью или частично (например, по поводу узлов или рака).

Развивается после удаления щитовидной железы полностью или частично (например, по поводу узлов или рака). Подострый тиреоидит (деструктивный). Временный тиреоидит с переходом в гипотиреоз может развиться после некоторых вирусных инфекций.

(деструктивный). Временный тиреоидит с переходом в гипотиреоз может развиться после некоторых вирусных инфекций. Йододефицитный гипотиреоз. Возникает при выраженном дефиците йода в питании.

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Как влияет на настроение и психику:

Замедляется мышление и речь, внимание становится менее сфокусированным, появляется апатия — такие симптомы могут маскироваться под депрессию.

и речь, внимание становится менее сфокусированным, появляется апатия — такие симптомы могут маскироваться под депрессию. Снижение настроения, интереса к обычной деятельности, усталость.

интереса к обычной деятельности, усталость. Снижение концентрации внимания и рабочей памяти (мозговой туман), проблемы с краткосрочной памятью.

внимания и рабочей памяти (мозговой туман), проблемы с краткосрочной памятью. Очень редко может развиваться псевдодеменция — состояние, которое похоже на слабоумие, но обратимо при лечении.

— состояние, которое похоже на слабоумие, но обратимо при лечении. Постоянная дневная сонливость, упадок сил, снижение мотивации.

упадок сил, снижение мотивации. Хотя гипотиреоз чаще ассоциируется с апатией, у некоторых пациентов встречается повышенная тревожность и раздражительность.

Гипертиреоз (избыток гормонов):

При гипертиреозе щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Это состояние ускоряет обмен веществ и влияет практически на все органы и системы. Симптомы могут развиваться довольно быстро, и их иногда принимают за последствия стресса или тревожное расстройство.

К гипертиреозу приводят:

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса — Базедова). Возникает, когда иммунная система вырабатывает антитела, стимулирующие щитовидную железу непрерывно продуцировать гормоны.

(болезнь Грейвса — Базедова). Возникает, когда иммунная система вырабатывает антитела, стимулирующие щитовидную железу непрерывно продуцировать гормоны. Токсический многоузловой зоб. Развивается, когда в ткани железы образуется несколько автономных узлов, которые начинают самостоятельно вырабатывать гормоны.

Развивается, когда в ткани железы образуется несколько автономных узлов, которые начинают самостоятельно вырабатывать гормоны. Токсическая аденома. Одиночный активный узел, вырабатывающий гормоны независимо от регуляции гипофизом.

Одиночный активный узел, вырабатывающий гормоны независимо от регуляции гипофизом. Подострый (деструктивный) тиреоидит. Временное воспаление железы после вирусной инфекции, при котором ткани разрушаются и запасённые гормоны выбрасываются в кровь. Спустя какое-то время может либо пройти самостоятельно, либо перейти в гипотиреоз.

Временное воспаление железы после вирусной инфекции, при котором ткани разрушаются и запасённые гормоны выбрасываются в кровь. Спустя какое-то время может либо пройти самостоятельно, либо перейти в гипотиреоз. Ятрогенный гипертиреоз. Развивается при приёме превышающих показания доз препаратов гормонов щитовидной железы (например, при лечении гипотиреоза или попытках снижения веса).

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Как влияет на настроение и психику:

Повышенная возбудимость и тревожность.

и тревожность. Эмоциональная неустойчивость. Настроение быстро меняется: от злости и плаксивости до эйфории.

Настроение быстро меняется: от злости и плаксивости до эйфории. Нарушения концентрации внимания. Оно становится поверхностным, мысли скачут, трудно сосредоточиться на задаче.

Оно становится поверхностным, мысли скачут, трудно сосредоточиться на задаче. Бессонница и хроническое возбуждение. Тяжело заснуть, сон прерывистый, поверхностный.

Тяжело заснуть, сон прерывистый, поверхностный. Снижение критики к своему состоянию. Некоторые пациенты не замечают, что стали раздражительными и суетливыми.

Некоторые пациенты не замечают, что стали раздражительными и суетливыми. Депрессивное настроение. У части пациентов повышенная тревожность сочетается с чувством подавленности и усталости, особенно при длительном течении заболевания.

У части пациентов повышенная тревожность сочетается с чувством подавленности и усталости, особенно при длительном течении заболевания. В тяжёлых случаях – тиреотоксический психоз. Развивается крайне редко, при выраженном гипертиреозе. Могут возникать бредовые идеи, галлюцинации, тяжёлое возбуждение (тиреотоксический криз).

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Как понять, что дело может быть в щитовидной железе, и как лечить

«Учитывая неспецифичность симптомов, особенно при гипотиреозе, порой пациент проходит обследование у множества специалистов — невролога, гастроэнтеролога, кардиолога, — прежде чем попасть к эндокринологу. Но нужно отдать должное щитовидной железе: её легко "вывести на чистую воду", сдав анализы на гормоны. Если гормоны приходят в норме, то симптомы не связаны с железой и лечащий врач продолжает диагностический поиск», — говорит специалист.

Какие обследования пройти:

Для скрининга достаточно сдать только один гормон — ТТГ. Если он в норме, то щитовидная железа справляется со своей функцией и причина плохого самочувствия в другом.

Если он в норме, то щитовидная железа справляется со своей функцией и причина плохого самочувствия в другом. Если ТТГ повышен, необходимо сдать свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреоглобулину.

необходимо сдать свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреоглобулину. Если ТТГ снижен, необходимо сдать свободный Т4, свободный Т3, антитела к рецепторам ТТГ.

необходимо сдать свободный Т4, свободный Т3, антитела к рецепторам ТТГ. Обязательно в обоих случаях сделать УЗИ щитовидной железы.

Гипотиреоз и тиреотоксикоз хорошо поддаются лечению

В случае гипотиреоза человек ежедневно принимает препарат левотироксин, это синтетический аналог гормона тироксина (Т4). Его назначает врач — сначала в стартовой дозе с постепенным подбором дозировки под наблюдением до полного восполнения потребности в гормонах.

При тиреотоксикозе есть несколько вариантов лечения. Медикаментозное, когда пациент принимает блокатор синтеза гормонов щитовидной железы — тирозол — с постепенным снижением дозы до поддерживающей. Хирургическое — операция по удалению щитовидной железы (тиреоидэктомия) или радиойодтерапия.

«Пациенты пугаются гормональной терапии, так как наслышаны о побочных эффектах гормонов. Но это равнозначная замена гормона, который вырабатывает сама щитовидная железа. Приём препарата безопасен, так как ТТГ не отличает его от натурального Т4. Левотироксин не накапливается в организме, не вредит почкам, печени, от него не набирают вес, не повышается давление, не появляется угревая сыпь и не растут усы», — объясняет эндокринолог.

Обычно улучшение эмоционального состояния занимает от нескольких недель до нескольких месяцев после коррекции уровня гормонов, в зависимости от исходного состояния и диагноза.

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Главное

Щитовидная железа влияет на работу головного мозга на протяжении всей жизни. Колебания уровня гормонов из-за нарушений в её работе непосредственно влияют на настроение и психоэмоциональное состояние. Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к апатии, сонливости, депрессивному состоянию и снижению когнитивных функций. Избыток провоцирует нервозность, тревогу, раздражительность и бессонницу. Для скрининга достаточно сдать анализ на уровень ТТГ, который покажет, есть ли нарушения. И недостаток, и избыток гормонов хорошо поддаются коррекции, и психоэмоциональная сфера стабилизируется в срок от нескольких недель до нескольких месяцев после достижения целевых уровней гормонов.

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