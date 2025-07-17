Почему «скачет» давление и что с этим делать

Стрессы, кофе и даже белый халат врача могут спровоцировать гипертензию. Разобрались, от чего «прыгает» давление и как его стабилизировать.

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Артериальное давление постоянно меняется. Это нормально, поскольку показатель зависит от физической активности, эмоций и даже времени суток. Но если давление регулярно подскакивает выше нормы (120–130/80–85), стоит насторожиться. В медицине это состояние называют лабильной гипертензией.

Почему давление «прыгает»

В отличие от стабильной гипертонии, при лабильной гипертензии давление повышается скачкообразно. Происходит это в ответ на определённые факторы.

Гипертензия «белого халата»

Иногда скачки давления происходят из-за волнения перед врачом. Это явление называют синдромом белого халата — артериальное давление повышается во время визита к врачу из-за тревоги.

Такое состояние не считается опасным. Однако проблема здесь в правильной диагностике. Часто врачи принимают синдром белого халата за стойкое повышение давления и назначают пациенту лекарства, которые на самом деле ему не нужны.

Если пациент волнуется на приёме у врача, это обязательно нужно сказать. В таком случае специалист примет во внимание результаты измерений давления дома и сделает соответствующие выводы.

Важно. Синдром белого халата — повод регулярно контролировать давление. Исследования показывают, что у таких людей может развиться стабильная гипертензия.

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Стресс и тревога

Сильные эмоции могут вызывать резкий скачок давления. Это естественная реакция — сердце бьётся чаще, а сосуды сужаются, чтобы мобилизовать организм. Когда человек успокаивается, давление обычно приходит в норму.

Важно. Если стресс становится хроническим, а тревожность бесконтрольной, это может привести к стойким нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Эти факторы — повод обратиться к врачу.

Лекарства

Некоторые препараты могут спровоцировать колебания артериального давления. Среди них:

мочегонные;

препараты для сердца (например, бета-блокаторы);

(например, бета-блокаторы); антидепрессанты;

лекарства для лечения болезни Паркинсона;

препараты для потенции.

Головокружение, слабость, тошнота и предобморочное состояние после приёма этих лекарств указывает на гипотонию — пониженное артериальное давление. Решить эту проблему нужно с врачом, который поможет подобрать оптимальную схему приёма лекарств.

Болезни надпочечников

Иногда скачки артериального давления связаны с проблемами работы надпочечников. Они вырабатывают важнейшие гормоны: кортизол, альдостерон, адреналин и норадреналин. Если баланс этих гормонов нарушается, давление начинает «прыгать».

Например, редкая опухоль надпочечников, феохромоцитома, вызывает резкое повышение уровня адреналина и норадреналина в крови. В результате давление может подниматься до очень высоких значений и меняться скачкообразно.

Еда и напитки

Продукты с высоким содержанием тирамина (содержится в выдержанных сырах, копчёностях) могут спровоцировать кратковременное повышение артериального давления. Способствуют этому также кофе, чай и энергетические напитки.

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У врача

Чтобы нормализовать давление, врач сначала выясняет причину его колебаний. Для этого он уточняет информацию о заболеваниях, образе жизни и препаратах, которые принимает пациент. При необходимости назначает дополнительные обследования.

Если скачки связаны с заболеваниями, врач назначает лекарства, которые помогают стабилизировать давление и предотвратить резкие перепады. В других случаях пациенту нужно менять образ жизни.

Что можете сделать вы

Бросить курить. Никотин сужает сосуды и повышает давление. При отказе от этой привычки уменьшается нагрузка на сердце и сосуды.

Никотин сужает сосуды и повышает давление. При отказе от этой привычки уменьшается нагрузка на сердце и сосуды. Правильно питаться. Увеличьте в рационе долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белка. Избегайте сладостей, переработанных продуктов и фастфуда.

Увеличьте в рационе долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белка. Избегайте сладостей, переработанных продуктов и фастфуда. Удерживайте вес в норме. Стремитесь к индексу массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9. Рассчитать ИМТ несложно. Для этого нужно вес в кг разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека ростом 182 см и весом 84 кг ИМТ будет 84/1,822 = 25,36. Показатель ИМТ выше 30 — ожирение.

Стремитесь к индексу массы тела (ИМТ) Рассчитать ИМТ несложно. Для этого нужно вес в кг разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека ростом 182 см и весом 84 кг ИМТ будет 84/1,822 = 25,36. Показатель ИМТ выше Занимайтесь спортом. Достаточно ходить в среднем или быстром темпе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 150 минут таких нагрузок в неделю. Это пять дней по 30 минут.

Достаточно ходить в среднем или быстром темпе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 150 минут таких нагрузок в неделю. Управляйте эмоциями. Снизить стресс можно с помощью медитации, дыхательных практик, а также грамотным планированием своего времени. Если добиться успеха сложно, обратитесь к психологу или психотерапевту.

Снизить стресс можно с помощью медитации, дыхательных практик, а также грамотным планированием своего времени. Если добиться успеха сложно, обратитесь к психологу или психотерапевту. Меньше соли. Постарайтесь употреблять не больше 5 г соли в день (примерно 1 чайная ложка), а при гипертензии — ещё меньше.

Постарайтесь употреблять не больше в день (примерно 1 чайная ложка), а при гипертензии — Меньше кофеина. Проведите эксперимент. Откажитесь от кофе на 1–2 недели. Если в этот период показатели давления улучшатся, стоит задуматься об ограничении или полном отказе от этого напитка.

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Главное

Кратковременные колебания артериального давления — это нормально, но, если показатели регулярно «скачут» выше нормы, нужно обратиться к врачу. Причинами часто бывают стресс, кофеин, лекарства, а в редких случаях — болезни надпочечников.

Чтобы давление было стабильным, важно придерживаться здорового образа жизни. В некоторых случаях (в частности, на фоне заболеваний) нужны специальные лекарства.

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