Почему «скачет» давление и что с этим делать
Стрессы, кофе и даже белый халат врача могут спровоцировать гипертензию. Разобрались, от чего «прыгает» давление и как его стабилизировать.
Артериальное давление постоянно меняется. Это нормально, поскольку показатель зависит от физической активности, эмоций и даже времени суток. Но если давление регулярно подскакивает выше нормы (120–130/80–85), стоит насторожиться. В медицине это состояние называют лабильной гипертензией.
Почему давление «прыгает»
В отличие от стабильной гипертонии, при лабильной гипертензии давление повышается скачкообразно. Происходит это в ответ на определённые факторы.
Гипертензия «белого халата»
Иногда скачки давления происходят из-за волнения перед врачом. Это явление называют синдромом белого халата — артериальное давление повышается во время визита к врачу из-за тревоги.
Такое состояние не считается опасным. Однако проблема здесь в правильной диагностике. Часто врачи принимают синдром белого халата за стойкое повышение давления и назначают пациенту лекарства, которые на самом деле ему не нужны.
Если пациент волнуется на приёме у врача, это обязательно нужно сказать. В таком случае специалист примет во внимание результаты измерений давления дома и сделает соответствующие выводы.
Важно. Синдром белого халата — повод регулярно контролировать давление. Исследования показывают, что у таких людей может развиться стабильная гипертензия.
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Стресс и тревога
Сильные эмоции могут вызывать резкий скачок давления. Это естественная реакция — сердце бьётся чаще, а сосуды сужаются, чтобы мобилизовать организм. Когда человек успокаивается, давление обычно приходит в норму.
Важно. Если стресс становится хроническим, а тревожность бесконтрольной, это может привести к стойким нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Эти факторы — повод обратиться к врачу.
Лекарства
Некоторые препараты могут спровоцировать колебания артериального давления. Среди них:
- мочегонные;
- препараты для сердца (например, бета-блокаторы);
- антидепрессанты;
- лекарства для лечения болезни Паркинсона;
- препараты для потенции.
Головокружение, слабость, тошнота и предобморочное состояние после приёма этих лекарств указывает на гипотонию — пониженное артериальное давление. Решить эту проблему нужно с врачом, который поможет подобрать оптимальную схему приёма лекарств.
Болезни надпочечников
Иногда скачки артериального давления связаны с проблемами работы надпочечников. Они вырабатывают важнейшие гормоны: кортизол, альдостерон, адреналин и норадреналин. Если баланс этих гормонов нарушается, давление начинает «прыгать».
Например, редкая опухоль надпочечников, феохромоцитома, вызывает резкое повышение уровня адреналина и норадреналина в крови. В результате давление может подниматься до очень высоких значений и меняться скачкообразно.
Еда и напитки
Продукты с высоким содержанием тирамина (содержится в выдержанных сырах, копчёностях) могут спровоцировать кратковременное повышение артериального давления. Способствуют этому также кофе, чай и энергетические напитки.
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У врача
Чтобы нормализовать давление, врач сначала выясняет причину его колебаний. Для этого он уточняет информацию о заболеваниях, образе жизни и препаратах, которые принимает пациент. При необходимости назначает дополнительные обследования.
Если скачки связаны с заболеваниями, врач назначает лекарства, которые помогают стабилизировать давление и предотвратить резкие перепады. В других случаях пациенту нужно менять образ жизни.
Что можете сделать вы
- Бросить курить. Никотин сужает сосуды и повышает давление. При отказе от этой привычки уменьшается нагрузка на сердце и сосуды.
- Правильно питаться. Увеличьте в рационе долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белка. Избегайте сладостей, переработанных продуктов и фастфуда.
- Удерживайте вес в норме. Стремитесь к индексу массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9. Рассчитать ИМТ несложно. Для этого нужно вес в кг разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека ростом 182 см и весом 84 кг ИМТ будет 84/1,822 = 25,36. Показатель ИМТ выше 30 — ожирение.
- Занимайтесь спортом. Достаточно ходить в среднем или быстром темпе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 150 минут таких нагрузок в неделю. Это пять дней по 30 минут.
- Управляйте эмоциями. Снизить стресс можно с помощью медитации, дыхательных практик, а также грамотным планированием своего времени. Если добиться успеха сложно, обратитесь к психологу или психотерапевту.
- Меньше соли. Постарайтесь употреблять не больше 5 г соли в день (примерно 1 чайная ложка), а при гипертензии — ещё меньше.
- Меньше кофеина. Проведите эксперимент. Откажитесь от кофе на 1–2 недели. Если в этот период показатели давления улучшатся, стоит задуматься об ограничении или полном отказе от этого напитка.
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Главное
Кратковременные колебания артериального давления — это нормально, но, если показатели регулярно «скачут» выше нормы, нужно обратиться к врачу. Причинами часто бывают стресс, кофеин, лекарства, а в редких случаях — болезни надпочечников.
Чтобы давление было стабильным, важно придерживаться здорового образа жизни. В некоторых случаях (в частности, на фоне заболеваний) нужны специальные лекарства.
Важные исследования
- Синдром белого халата и сердечно-сосудистые события: метаанализ — о том, что синдром белого халата связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
- Современный взгляд на синдром белого халата: где мы сейчас? — о том, что синдром белого халата связан с риском развития устойчивой гипертензии и поражения органов-мишеней.
- Катехоламины и регуляция артериального давления — о том, как норадреналин и адреналин регулируют давление, а также о роли периферической дофаминергической системы в кровотоке и водно-солевом балансе.
- Влияние снижения потребления соли на артериальное давление — о том, что снижение потребления соли существенно снижает систолическое и диастолическое давление, особенно у людей с гипертонией.