Липецкие врачи вовремя обнаружили микроскопическую меланому у девушки
Опухоль нашли во время планового осмотра.
Пациентка обратилась в Областной кожно-венерологический диспансер, где дерматоонколог Сергей Якушенко нашёл на ногте меланому размером 2,4 мм. Опухоль сразу же удалили. По информации Министерства здравоохранения РФ, девушке ничто не угрожает.
«Меланома входит в шестёрку самых часто встречающихся новообразований, и распространённость уверенно увеличивается в последние 20 лет. Чаще всего меланома появляется на чистой и неизменённой коже. Опухоль растёт постепенно, но из-за неосведомлённости её обнаруживают, когда она достигает больших размеров».Игорь Утяшевврач-онколог, к. м. н., директор департамента клинических исследования ГК «Медскан», лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии «Хадасса Москва»
По словам врача, такие маленькие меланомы, как правило, находят у пациентов, которые уже стоят на учёте у онколога, либо это случайность — чтобы обнаружить опухоль, врачу нужно осмотреть 10–12 тысяч пациентов.
Игорь Утяшев уточняет, что опухоль микроскопического размера даёт маленький шанс для метастазов.
«Для меланомы важен не столько размер, сколько глубина роста в толщину кожи. Сложно делать выводы без гистологического заключения, тем не менее при таких размерах опухоль, скорее всего, не проникла сильно в глубину кожи, и риск рецидива минимальный», — добавляет врач.
В группе риска меланомы:
- Люди с первым или вторым фототипом кожи — светлыми или рыжими волосами, светлыми глазами.
- Люди, у которых часто были солнечные ожоги.
- Люди, которые ходят в солярий.
- Люди, у которых были случаи меланомы в семье.
- Люди с большим количеством родинок или гигантскими родинками.
- Люди со сниженным иммунитетом, например из-за иммуносупрессивной терапии.