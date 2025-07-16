Липецкие врачи вовремя обнаружили микроскопическую меланому у девушки

Опухоль нашли во время планового осмотра.

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Пациентка обратилась в Областной кожно-венерологический диспансер, где дерматоонколог Сергей Якушенко нашёл на ногте меланому размером 2,4 мм. Опухоль сразу же удалили. По информации Министерства здравоохранения РФ, девушке ничто не угрожает.

«Меланома входит в шестёрку самых часто встречающихся новообразований, и распространённость уверенно увеличивается в последние 20 лет. Чаще всего меланома появляется на чистой и неизменённой коже. Опухоль растёт постепенно, но из-за неосведомлённости её обнаруживают, когда она достигает больших размеров». Игорь Утяшев врач-онколог, к. м. н., директор департамента клинических исследования ГК «Медскан», лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии «Хадасса Москва»

По словам врача, такие маленькие меланомы, как правило, находят у пациентов, которые уже стоят на учёте у онколога, либо это случайность — чтобы обнаружить опухоль, врачу нужно осмотреть 10–12 тысяч пациентов.

Игорь Утяшев уточняет, что опухоль микроскопического размера даёт маленький шанс для метастазов.

«Для меланомы важен не столько размер, сколько глубина роста в толщину кожи. Сложно делать выводы без гистологического заключения, тем не менее при таких размерах опухоль, скорее всего, не проникла сильно в глубину кожи, и риск рецидива минимальный», — добавляет врач.

В группе риска меланомы:

Люди с первым или вторым фототипом кожи — светлыми или рыжими волосами, светлыми глазами.

— светлыми или рыжими волосами, светлыми глазами. Люди, у которых часто были солнечные ожоги.

Люди, которые ходят в солярий.

Люди, у которых были случаи меланомы в семье.

Люди с большим количеством родинок или гигантскими родинками.

или родинками. Люди со сниженным иммунитетом, например из-за иммуносупрессивной терапии.

Родинка или меланома: как не пропустить рак кожи