Учёные рассказали, чем опасна изжога и почему нельзя пить соду

Эпизодическая изжога, как правило, не опасна. Это может случиться, например, после застолья. Но если она возникает регулярно, нужно идти к врачу. Разобрались, почему игнорировать изжогу — ошибка.

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Изжога — неприятное чувство жжения за грудиной. Оно появляется из-за того, что кислота из желудка попадает обратно в пищевод (чего в норме быть не должно). С этим симптомом знаком почти каждый. А 20–40% людей сталкиваются с изжогой регулярно, хотя бы 1–2 раза в месяц. В таком случае нужно обратиться к врачу. Хроническая изжога может быть признаком гастрита, язвы или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Как это происходит

Пищеварение начинается уже в ротовой полости. Однако основной этап происходит в желудке, клетки которого вырабатывают соляную кислоту. Последняя главным образом переваривает белки. При этом благодаря защитному слою сам желудок не переваривается.

В отличие от желудка, у пищевода нет такой защиты. Однако в норме туда и не должна попадать кислота. Проблемы начинаются, когда ослабевает нижний пищеводный сфинктер и кислое содержимое желудка может попасть в пищевод. Именно в этот момент и появляется изжога. Чем чаще и дольше кислота попадает в пищевод, тем сильнее он повреждается. Со временем это может приводить к воспалению (эзофагиту) и более серьёзным повреждениям слизистой, поэтому лечение изжоги лучше не откладывать.

Почему появляется изжога

Питание

Жирные продукты (например, жареное мясо или фастфуд) задерживаются в желудке дольше обычного и стимулируют избыточную выработку кислоты. Вызвать изжогу также могут:

Такая еда содержит вещества, которые способствуют расслаблению нижнего сфинктера пищевода. Например, это метилксантины из кофе и шоколада. Выраженным расслабляющим действием на сфинктер также обладает алкоголь.

Вредные привычки

Сигаретный дым также расслабляет сфинктер, что способствует забросу желудочного сока в пищевод. Кроме того, никотин повышает кислотность желудка.

Заболевания

Болезнь, при которой изжога считается основным симптомом, называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), когда нарушается функция нижнего пищеводного сфинктера. Кислота регулярно попадает в пищевод, вызывая постоянную изжогу и повреждения слизистой. Если ГЭРБ не лечить, то это может привести к серьёзным осложнениям, в том числе и раку пищевода.

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Факторы риска изжоги

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Беременность. Особенно часто изжога беспокоит на поздних сроках. Связано это с двумя ключевыми причинами — давлением матки на органы брюшной полости и расслабляющим действием прогестерона на пищеводный сфинктер.

Ожирение. Из-за давления на желудок кислота легче проникает в пищевод. Особенно часто это происходит у людей с абдоминальным ожирением, когда жировые отложения сосредоточены в области живота. Исследования показывают, что похудение способствует и снижению частоты появления изжоги.

Лекарства. Изжогу могут спровоцировать некоторые лекарства, в частности нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС).

Как проявляется изжога

Характерный признак изжоги — жгучая боль за грудиной, которая поднимается от верхней части живота к горлу. Часто она усиливается:

после еды (особенно жирной или острой),

(особенно жирной или острой), в положении лёжа или при наклонах вперёд,

или вперёд, при физической нагрузке.

К другим типичным признакам относятся:

кислый или горький привкус во рту,

во рту, ощущение комка в горле,

першение,

кислая отрыжка.

Иногда изжога сопровождается кашлем, осиплостью голоса и даже чувством нехватки воздуха.

Как отличить изжогу от симптомов других болезней

За изжогу можно принять некоторые заболевания пищеварительного тракта, горла и сердца. Вот как их различить:

При стенокардии или инфаркте миокарда боль сжимающая, часто отдаёт в руку, спину, сопровождается одышкой и холодным потом.

или миокарда боль сжимающая, часто отдаёт в руку, спину, сопровождается одышкой и холодным потом. При болезнях горла и пищевода боль сильнее и усиливается при глотании.

и боль сильнее и усиливается при глотании. При гастрите и язве желудка боль локализована в верхней части живота.

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Чем опасна изжога

Постоянный заброс кислоты в пищевод приводит к воспалению его слизистой — эзофагиту. На фоне хронического раздражения также могут образоваться язвы пищевода. Это вызывает сильную боль, особенно при глотании.

Более грозное осложнение — пищевод Барретта, при котором меняется структура клеток пищевода. Это состояние повышает риск развития рака пищевода. Поэтому при регулярной изжоге важно как можно раньше обратиться к врачу.

Что делать при изжоге

Первое, что рекомендуют врачи, — изменить образ жизни:

отказаться от вредных привычек;

от вредных привычек; ограничить потребление жирной пищи;

потребление жирной пищи; не переедать;

сократить потребление кофе;

потребление кофе; не ложиться сразу после еды;

сразу после еды; спать с приподнятым изголовьем (чтобы предотвратить заброс кислоты в пищевод).

Если это не помогает, могут назначить лекарства:

антациды — нейтрализуют кислоту, благодаря чему быстро снимается жжение;

— нейтрализуют кислоту, благодаря чему быстро снимается жжение; блокаторы Н2-рецепторов — уменьшают выработку кислоты;

— уменьшают выработку кислоты; ингибиторы протонной помпы — снижают уровень кислотности.

Важно. Ни в коем случае не принимайте эти лекарства без назначения врача. У всех этих препаратов есть побочные действия — от головных болей до диареи и запоров.

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Можно ли пить соду при изжоге

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Пищевая сода — самое популярное народное средство от изжоги. Её действие очень просто объяснить: сода как щёлочь вступает в реакцию с кислотой, и это нейтрализует последнюю. При этом у соды есть побочные действия. При длительном применении меняется кислотно-щелочной баланс и даже образуются почечные камни. Поэтому сода не лучший способ избиться от изжоги.

Когда нужно к врачу

Если изжога возникает регулярно или сопровождается другими симптомами (например, болью при глотании), это повод обратиться к врачу. Также консультация необходима, если изжога сохраняется, несмотря на препараты. При этом к врачу нужно обращаться при первых симптомах, поскольку ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения.

Главное

Изжога — сигнал, что с пищеварением что-то не так. Чтобы избежать неприятных ощущений и возможных осложнений, важно нормализовать питание, отказаться от вредных привычек и не игнорировать тревожные симптомы. Если изжога повторяется часто, обязательно обратитесь к врачу.

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